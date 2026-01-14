XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam traza el camino hacia una nueva era de desarrollo y unidad nacional

El Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebrará en Hanói su XIV Congreso, entre el 19 y el 25 de enero, con el objetivo de decidir sobre las metas, direcciones y tareas para los próximos 5 y 10 años, y la visión hasta 2045.

Con el lema “Bajo la gloriosa bandera del Partido, unir fuerzas y voluntades para cumplir con éxito los objetivos de desarrollo del país hasta 2030; fortalecer la autonomía estratégica, la autosuficiencia y la confianza, y avanzar con determinación en la nueva era del ascenso de la nación”, la instancia reafirma la determinación de Vietnam de avanzar en la construcción del socialismo.

El evento calificado de «especialmente trascendental» y con «significado decisivo» para el futuro del país. El evento, que coincide con el 96º aniversario de la fundación del partido y evalúa 40 años de la política de Renovación (Đổi Mới), no solo evalúa de manera integral los cinco años transcurridos desde el anterior congreso y traza el camino para el próximo quinquenio, sino que perfila el pensamiento estratégico, la visión y las orientaciones para el desarrollo del país para 2045, año del centenario de la República Socialista.

El informe presentado previo al acontecimiento político parte de una premisa contundente: tras ocho décadas de «dificultades y desafíos, pero también de una trayectoria gloriosa y honorable», Vietnam ha logrado «victorias de carácter histórico y trascendental».

Asimismo, destaca que el país, «bajo el liderazgo del Comité Central del Partido y del Presidente Ho Chi Minh», ha pasado de ser «una nación pobre a convertirse en un país en desarrollo, profundamente integrado en la comunidad internacional».

Vietnam conquistó su independencia en 1945, reunificó el país en 1975 tras una heroica resistencia, y hoy se ha convertido en una economía dinámica que provee un nivel de vida para la población en constante mejora.

Progreso social y económico: reducción drástica de la pobreza y mayor felicidad

Desde el XIII Congreso( 2021-2025), Vietnam ha alcanzado destacados logros en medio de un contexto internacional «complejo, inestable e imprevisible».. El crecimiento promedio del PIB en el período 2021-2025 se sitúa en torno al 6,3% anual, ubicándose entre los más altos del mundo. El tamaño del PIB en 2025 supera los 510 mil millones de dólares, el ingreso per cápita alcanza aproximadamente 5.000 dólares, incorporando a Vietnam al grupo de países de ingreso medio alto.

Además, el país asiático mantuvo la estabilidad macroeconómica, con control de la inflación y superávits comerciales sostenidos, mientras que el sector privado se ha consolidado como «un importante motor de la economía», con la formación de «varios grandes conglomerados privados con capacidad de competir a nivel internacional».

En materia social, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) alcanzó 0,766, con un ascenso de 14 posiciones, mientras que en el Índice Mundial de la Felicidad, Vietnam escaló 33 posiciones, ubicándose en el puesto 46 de 143 países.

La tasa de pobreza se redujo de forma «significativa», pasando del 4,4 % en 2021 al 1,3 % en 2025, cumpliendo el objetivo de «no dejar a nadie atrás».

A la par, la cobertura del seguro médico alcanzó al 95,2 % de la población (frente al 90,9 % en 2020) y la esperanza de vida promedio se sitúa en 74,8 años (con aproximadamente 67 años de vida saludable).

Defensa, política exterior y la «lucha sin zonas prohibidas»

El documento resalta el fortalecimiento del potencial de defensa y seguridad, y la garantía de la independencia y soberanía. En política exterior, se reafirma la línea de «independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo», con una diplomacia que, según el texto, ha abierto «una nueva configuración de desarrollo sin precedentes para el país».

Uno de los puntos que históricamente genera mayor atención es la lucha contra la corrupción.Desde el Partido Comunista de Vietnam resaltan que esta lucha «se ha intensificado con una voluntad política muy elevada, bajo el principio de ‘sin zonas prohibidas ni excepciones'». Asimismo, se destacó una «revolución» administrativa: por primera vez, Vietnam ha establecido un modelo de gobierno con solo dos niveles (provincial y comunal), eliminando el nivel distrital, lo que ha permitido reducir 29 unidades a nivel provincial y 7.277 a nivel comunal.

La ambiciosa hoja de ruta: del 6,3% al 10% de crecimiento y la visión 2045



El XIV Congreso prevé la definición de la línea política para la nueva era y establece como meta que para 2030 Vietnam pueda convertirse en «un país en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingreso medio alto».

Para ello, se plantea una tarea económica de grandes proporciones: alcanzar una tasa de crecimiento promedio del PIB de al menos el 10 % anual en el período 2026-2030. El PIB per cápita debería llegar a aproximadamente 8.500 dólares.

En cuanto a la visión para 2045 (centenario de la República), el objetivo es convertir a Viertanam en «un país desarrollado de altos ingresos».

Para materializar esta visión, el Congreso delineó 6 tareas prioritarias y 3 avances estratégicos.

Entre las prioridades destacan:

-Construir un Partido y un sistema político transparentes, fuertes e integrales; fortalecer la capacidad de liderazgo y la fuerza combativa del Partido.

-Construir un marco institucional de desarrollo integral, centrado en el sistema jurídico, los mecanismos y las políticas.

-Desarrollar una economía de mercado de orientación socialista; mejorar la eficiencia del sector económico estatal, desarrollar el sector económico privado; establecer un nuevo modelo de crecimiento, reestructurar la economía y promover la industrialización y la modernización.

-Centrarse en la implementación de avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, creando una base para el desarrollo de nuevas fuerzas productivas modernas y nuevos métodos de producción eficientes.

El desarrollo de los recursos humanos y el desarrollo de la cultura se convierten verdaderamente en una fortaleza intrínseca y en un gran motor para el desarrollo rápido y sostenible del país.

-Fortalecer la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores nacionales. Construir un Ejército Popular y una Fuerza de Seguridad Pública Popular revolucionarios, regulares, de élite y modernos; promover la implementación de una estrategia integral de política exterior a un nuevo nivel.

Los «tres avances estratégicos» son la columna vertebral del plan y prevén:

-Avance institucional y tecnológico: Incluye descentralización, innovación y desarrollo de «nuevas capacidades productivas».

-Revolución en recursos humanos: Transformar la estructura y calidad del capital humano, «valorando y promoviendo el talento» y alentando a cuadros que «se atrevan a pensar, a actuar, a asumir responsabilidades».

-Infraestructura de vanguardia: Perfeccionar de manera «contundente» la infraestructura de transporte, tecnológica y energética.

Un congreso de continuidad que traza el camino hacia una nueva era de desarrollo

El XIV Congreso del Partido Comunista se perfila como un puente entre el pasado de logros y un futuro de aspiraciones máximas. Reafirma el papel rector absoluto del Partido Comunista mientras abraza la modernidad tecnológica y la integración global. E

El mensaje final es de confianza en un modelo propio: un socialismo de mercado vietnamita que ha demostrado su eficacia para desarrollar el país y mejorar la vida de sus casi 100 millones de habitantes. El desafío ahora es mantener la estabilidad política y la cohesión social mientras se ejecuta un salto económico sin precedentes, en un mundo aún lleno de incertidumbre. La era del «ascenso», según la terminología del Partido, acaba de ser declarada oficialmente abierta.