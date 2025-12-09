Yakarta se vuelve la ciudad más grande del mundo tras la unión de Indonesia al BRICS

Yakarta se ha convertido oficialmente en la zona urbana más grande del mundo en 2025. Este hito coincide con otro desarrollo importante para Indonesia este año: la adhesión del país como miembro pleno del BRICS, un paso que fortalece aún más el papel del sudeste asiático en la configuración del crecimiento económico global.

Megaciudad ya conocida en el mundo

Incluso antes de recibir su nueva clasificación de la ONU, Yakarta ya era una de las megaciudades más reconocidas del mundo. Como capital de la economía más grande del sudeste asiático, ha servido durante mucho tiempo como un centro de finanzas, industria, cultura y diplomacia regional. Su rápida urbanización, comunidades diversas y expansión de infraestructura la han colocado frecuentemente en el centro de los estudios urbanos globales.

La prominencia de Yakarta también proviene de su rol como puerta de entrada a las crecientes industrias tecnológicas y creativas de Indonesia, lo que la convierte en un nombre familiar para inversores, investigadores y viajeros por igual.

Membresía de Indonesia en el BRICS: ampliando el mapa económico del Sur Global

La entrada formal de Indonesia al BRICS, anunciada a principios de este año, representa una progresión natural para un país con una de las economías más dinámicas del mundo en desarrollo. La membresía apoya los objetivos a largo plazo de Indonesia en infraestructura, modernización industrial, diversificación comercial y desarrollo impulsado por la tecnología.

Para el BRICS, Indonesia aporta escala demográfica, resiliencia económica y un alcance geográfico estratégico hacia el sudeste asiático, fortaleciendo la red de economías emergentes que colectivamente están moldeando el futuro del crecimiento global.

Yakarta en el corazón de una potencia de la economía digital

El ascenso de Yakarta como la ciudad más grande del mundo no solo es un logro demográfico; refleja el impulso del nuevo centro de crecimiento económico impulsado por la digitalización en el sudeste asiático.

Indonesia por sí sola representa más del 40 % de la población de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y se proyecta que alcanzará una economía digital de 360.000 millones de dólares para 2030, la más grande de la región. Esta escala ha transformado a Yakarta en un ecosistema poderoso para la innovación:

Más de 2.400 startups tecnológicas operan en la ciudad, lo que la coloca entre los 20 principales centros globales de startups.

La penetración de los pagos digitales ahora supera el 80 % entre la población urbana.

La ciudad funciona como un campo de pruebas natural para fintech, comercio electrónico, soluciones de ciudades inteligentes y servicios públicos habilitados con IA.

Este mes, la Asociación Internacional de Economías Digitales (iDEA), en colaboración con la Asociación de Fintech de Indonesia (AFTECH), organizará una sesión estratégica titulada «ASEAN & BRICS: Estableciendo el nuevo orden global en fintech y finanzas digitales» durante el Mes Nacional de Fintech de Indonesia 2025.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la cooperación en la economía digital a través de la Mayoría Global, fomentando un ecosistema más interconectado e impulsado por la innovación entre los socios del BRICS y la ASEAN.

La escala de megaciudad de Yakarta, su fuerza laboral joven y su infraestructura digital en rápida expansión la posicionan como un nodo central para estas colaboraciones emergentes.

Un año emblemático para Indonesia y el Sur Global

Los dos hitos de 2025 – el reconocimiento de Yakarta como la zona urbana más grande del mundo y la entrada de Indonesia al BRICS – destacan un cambio más amplio en la dirección de la economía global. El sudeste asiático, encabezado por Indonesia, se está convirtiendo en un motor cada vez más influyente de crecimiento, innovación y transformación digital.

Visto de primera mano sobre el terreno en Yakarta esta semana y reflejado en las últimas evaluaciones internacionales, el impulso de Indonesia es inconfundible. Con su creciente megaciudad, su economía digital en expansión y nuevas asociaciones a través del BRICS, el país está preparado para desempeñar un papel aún mayor en la configuración de la trayectoria económica y social del Sur Global.

*Este artículo fue preparado por Duane Dizon, autor publicado sobre geopolítica y economía, y experto en comunicaciones estratégicas y crisis, y Alexánder Titov, secretario general adjunto de la Asociación Internacional de Economías Digitales (iDEA).

*Artículo publicado originalmente en TV BRICS