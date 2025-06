A gritos de Palestina Libre, luchador irlandés dejó en el suelo a soldado israelí

Seis golpes en el rostro, uno de ellos directo, recibió el soldado israelí Shawky Faraj antes de ser derrotado por el luchador irlandés Paddy McCorry. Entre golpe y golpe el anglosajón le dijo en la cara ‘Free Palestine’ al luchador sionista en medio de un combate de artes marciales mixtas MMA.

La pelea ocurrió el 31 de mayo reciente en el evento Cage Warriors 189, celebrado en el PalaPellicone de Roma, Italia, contando la acción del irlandés con el amplio respaldo del público presente, quienes también gritaban en apoyo a Palestina.

Shuki Farage, además de luchador de alto rendimiento, es soldado del IDF (ejército israelí) y exhibe en sus redes sociales su participación en el genocidio de la población en Gaza, que según cifras conservadoras ya han dejado un saldo de 53 mil civiles muertos.

Según se detalla en redes sociales Faraj se jactaba y regodeaba de haber participado en la matanza de palestinos en Gaza.

Los golpes contra el israelí no terminaron allí. Al momento de la premiación, el irlandés McCorry tomó una bandera palestina y volvió a gritar ‘Free Palestine’, lo que despertó la ovación del público presente.

🇮🇪🇵🇸🏴‍☠️🇮🇱 Quando o adversário do israelense não é uma criança Palestina faminta, a surra é certa e imediata.



O lutador de MMA irlandês 🇮🇪, Paddy McCorry, vingou as crianças e mulheres palestinas, dando uma baita surra no rival sionista 🇮🇱, Shuki Farage, um soldado em serviço… pic.twitter.com/XmQD2PerLN — Sou Palestina🇵🇸🇮🇷🇪🇭 (@soupalestina) June 2, 2025

El genocidio de los palestino de la Franja de Gaza está siendo llevado a cabo por Israel desde el 7 de octubre, cuando en la operación Inundación de Al-Aqsa el grupo de resistencia Hamas propinó una serie de ataques sorpresa a puestos militares en el cerco del enclave palestino y aldeas de colonos israelíes. La acción provocó la muerte de 1.195 personas, de los cuales 373 eran militares del ejército israelí. Las otras 766 víctimas, entre las cuales hay 36 menores, fueron asesinadas tanto por la milicia de resistencia, como por el propio ejército israelí que aplicó la Directiva Aníbal y atacó a su propia población, según han publicado medios israelíes, los que estiman en por lo menos 14 los asesinados por su propio ejército.

Según una estimación hecha por Rasha Khatib, Martin McKeec y Salim Yusufd, titulada ‘Counting the dead in Gaza: difficult but essential’, publicada en la revista científica The Lancet en julio de 2024, “no es inverosímil estimar que hasta 186.000 o más muertes podrían ser atribuibles al actual conflicto en Gaza”. El estudio fue hecho basándose en una estimación de la población de la Franja de Gaza en 2022, que se situaba en 2.375.259 habitantes, esto representaría entre el 7 y el 9% de la población total de la Franja de Gaza.

En un perfil publicado en el portal Fight Academy Ireland dedicado a McCorry, éste sostuvo hace algunos meses que en un comienzo se inspiró en los luchadores de artes marciales, Conor McGregor y Jon Jones, aunque “nadie en las MMA me haya inspirado más que Joe McColgan. Siempre tuve muy buenas conversaciones con Joe durante mis primeros días en la transición a las MMA y me ayudó mucho a aumentar mi confianza, ya que siempre creyó en mí mientras él mismo se estaba convirtiendo en profesional”.

Consultado si seguía algún ritual o superstición antes de una pelea, respondió:

“No. Simplemente me gusta escuchar buena música y visualizar”.

El Ciudadano