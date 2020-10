A un año de que Manuel Rebolledo muriera arrollado por un camión militar, la investigación sigue sin presentar avances

Manuel Rebolledo Navarrete, falleció el 21 octubre del 2019, luego de ser arrollado por un camión militar conducido por un infante de Marina en la población Libertad de Talcahuano, y tras casi un año de este suceso la investigación no refleja avances significativos.

Eran pasadas las 18 horas de la tarde del 21 de octubre de 2019 cuando Manuel comenzó a correr con dos amigos por una cancha de tierra ubicada en un costado de la Avenida Gran Bretaña, en Talcahuano.

El grupo se diponía a participar en una manifestación del estallido social cuando un camión de la Armada salió de la calzada y, a exceso de velocidad, fue detrás de ellos. El joven de 23 años, también conocido como “El Polera”, cayó al suelo y murió casi instantáneamente tras ser arrollado por el vehículo.

El arrollamiento de Manuel se produjo a las 18:44 en la Avenida Gran Bretaña, tal y como muestra un vídeo grabado por cámaras exteriores de una empresa pesquera ubicada en la misma calle, difundido por Interferencia y Resumen.

En las imágenes, cuya exhibición ha generado –según el abogado defensor– una «falsa y distorsionada interpretación de los hechos, se ve cómo el vehículo persigue a gran velocidad a varias personas y arrolla a Manuel Rebolledo.

“Llegó al lugar un vehículo militar de alto tonelaje con infantes de marina en su interior […] acercándose a la pesquera”, señala la querella presentada por la familia, citada por El Desconcierto.

“En pocos segundos, Manuel se percata de aquello y corre, saliendo del recinto y cruzando la avenida Gran Bretaña, direccionando su actuar hacia la población Talcahuano. Y es allí cuando, segundos después, es atropellado por el vehículo militar de alto tonelaje”, añade el texto. Según el papá del joven, del mismo nombre que el hijo, “los militares que iban arriba del camión gritaban ‘los vamos a matar’”.

El atropello de Manuel Rebolledo es una de las ocho querellas presentadas por el INDH por homicidio, de un total de 2.499 interpuestas por el organismo hasta mediados de septiembre. Una cifra que, por ahora, solo ha dejado a 68 imputados, de los cuales cuatro son miembros de las Fuerzas Armadas y los otros 64 de Carabineros.

¿Accidente o atropello intencionado?

El 22 de octubre, un día después de la muerte de Manuel, el infante de marina Leonardo Medina Caamaño fue formalizado como autor de un cuasidelito de homicidio, que se castiga con una pena máxima de tres años y un día de cárcel.

La Fiscalía solicitó el arraigo nacional y la firma quincenal como medidas cautelares, pero como el imputado no tiene antecedentes penales, si fuese declarado culpable podría cumplir su pena en libertad. Apoyado por la institución armada, Medina retomó sus funciones.

Según Leonardo Medina se trató de un accidente cuando intentaba controlar un saqueo a Congelados Pacífico.

«Mi teniente me señala que tuviera cuidado, ya que venían tres individuos por mi costado, por mi lado derecho. Dos de esos corren por detrás del camión. Uno de ellos por delante. Frené, esta persona [Manuel Rebolledo] resbaló. No lo vi más. El camión, una vez que frené, siguió deslizándose como unos metros. Al detenerse bajé enseguida a ver a la persona, vi que estaba en la parte posterior derecha del camión boca abajo. Lo giré, le tomé el pulso, tenía pulso, le saque la capucha que llevaba puesta. Aprecié que tenía sangre en el lado izquierdo de su cara y en el oído. Se llama a la ambulancia, y luego se desarrolla el procedimiento tendiente a resguardar a la víctima que lamentablemente falleció», indicó Medina en su declaración , consignada por The Clinic.

Sin embargo, la familia del joven discrepa de esta versión, alega una conducta dolosa en el actuar del uniformado y solicita que el Ministerio Público recalifique los hechos y se reformalice a Medina por un homicidio doloso o voluntario, que se castiga con entre 10 y 15 años de privación de libertad.

“La manera como el conductor conduce el vehículo, como lo guía, la velocidad a la que iba, el no frenar ni detenerse, el abandonar la calle y subirse a un sitio eriazo”, son factores que, según el abogado querellante, Marcelo Villena, inducen a pensar que el atropello fue intencionado.

“El imputado esquiva, con el vehículo militar, los tres neumáticos posicionados en la avenida Gran Bretaña, tomando la calzada. Luego, avanza por lo menos unos cincuenta metros, para dirigirse a gran velocidad directamente hacia la víctima y dos personas más”, indicaron los padres de Manuel en su denuncia.

«El querellado pudo haber frenado el vehículo militar, o bien, aplicando sus conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de vehículo, haber esquivado a la víctima, con la misma agilidad de que da cuenta al esquivar a los neumáticos, cuestión que no hizo y que demuestra claramente su actuar consciente y voluntario en el atropello de nuestro hijo”, subrayaron.

Luisa y Manuel califican el comportamiento del militar de “violento, desproporcionado y doloso” y creen que “supo y quiso” causar la muerte de su hijo.

También señalan que las imágenes revelan que una primera ambulancia acudió al lugar del siniestro, pero su funcionario se limitó a levantar la mano de Manuel, sin llevar a cabo ningún procedimiento de reanimación. Simplemente, dejó el cuerpo en el suelo. “Podemos deducir que ya estaba muerto”.

También revelan que fueron los funcionarios de la segunda ambulancia que se presentó al lugar, quienes finalmente recogieron a su hijo y lo trasladaron.

Las investigaciones no avanzan

Casi un año después del atropello de Manuel, no hay ninguna diligencia hecha para el caso, más allá de declaraciones de funcionarios, los videos e informes de la PDI.

“No hay pruebas concretas ni con rigor científico”, denunció el abogado Villena, quien insiste en la necesidad de determinar aspectos claves para la investigación.

«Todavía hay diligencias que no se han tomado, declaraciones que no se han tomado. Por ejemplo, el cálculo de la velocidad en la que venía el camión, cuántos metros tuvo para frenar, cuándo Manuel se resbala y se cae; una serie de cuestiones que son muy importantes y que aún no se han tomado. Pericias que con las medidas sanitarias no hay ningún problema que se pudieran tomar”, dijo citado por CNN Chile.

“No se entiende cómo un camión persigue a una persona por 50 metros a toda velocidad, en un sitio eriazo, gigante. Y por eso es importante la reconstitución de escena. Se puede ver que hay espacio suficiente para haber frenado, para haber doblado. En cambio, el camión también pudo haber matado a otras dos personas. Y me da vergüenza que no se haya acercado ninguna autoridad a su familia, ninguna autoridad militar, a pedir disculpas, o a dar apoyo”, indicó por su parte Roberto Pino, fundador del colectivo “Justicia para Manuel Rebolledo”.

Para este miércoles 30 de septiembre estaba prevista la reconstitución de escena y la realización de varios peritajes, pero por cuarta vez la Fiscalía la suspendió por causa de la pandemia, y la cita hasta los momentos no se ha vuelto a agendar.

A la espera de concretarse una nueva fecha para practicar las pruebas, Luisa y Manuel no desmayan en su cruzada para que se haga justicia en el caso de su hijo.

Los padres del “El Polera”, han denunciado las “burlas”que han tenido que soportar de la policía cuando visitan la animita de su hijo:

“Hacen sonar la bocina y hacen señales con las manos. Se burlan. Nos ha pasado muchas veces”, condenó Luisa, para quien «la justicia no hace su pega» , por lo que está decidida a luchar para que se esclarezca cómo le arrebataron la vida a su hijo y los responsables de ello paguen con cárcel.