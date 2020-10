A un año de su muerte: Piden urgencia a proyecto de ley Justicia Para Antonia

Este martes se cumple un año de la muerte de Antonia Barra, su padre, Alejandro Barra, adelantó que exigirá la urgencia del proyecto de ley Justicia Para Antonia, que busca mejorar el sistema judicial para quienes son víctimas de violencia sexual.

El 13 de octubre de 2019, la joven se suicidó tras denunciar haber sido presuntamente violada por Martín Pradenas, hombre que actualmente se encuentra en prisión preventiva por esta y otras denuncias del mismo tipo.

La muerte de Antonia tuvo un gran impacto social, lo que derivó en marchas alrededor de Chile, principalmente en Temuco, Concepción y Santiago, lo que llevó a que su padre impulsara el proyecto “Ley Justicia para Antonia”, el cual fue ingresado al Congreso el 4 de agosto de 2020.

Barra explicó que el objetivo de la iniciativa de ley es que existan garantías procesales y se protejan los derechos de las víctimas de delitos sexuales, se evite su revictimización, así como también que las instituciones vinculadas a procesos de esta índole actúen de manera integral y que se considere la incitación al suicidio como un delito.

El padre de la joven se refirió a la reunión que sostuvo con las autoridades durante el pasado 29 de julio, jornada en que desde La Moneda aseguraron que el trámite «va a tener urgencia».

«Por instrucciones que me dijo personalmente el ministro de Justicia, me señala que el Presidente se compromete a darle urgencia al proyecto. Me imagino que eso está, pero de no tenerla vamos a solicitar formalmente que se cumpla la palabra», manifestó según consignó Radio Bío Bío.

“La iniciativa ingresó formalmente al Congreso, los primeros días de agosto. Han pasado un poco más de dos meses y no sabemos si esto ha avanzado o no, lo que es preocupante, ya que no queremos que esto se quede dormido durante años”, subrayó, citado por Diario Concepción.

Barra señaló que esta fecha, el aniversario de la muerte de Antonia, debe servir para reflexionar a nivel familiar, para educar a los jóvenes y así erradicar el machismo y la violencia hacia la mujer.

Urgencia para la Ley Antonia

El caso de Antonia Barra no es un hecho aislado, hace pocos meses se conoció la muerte de Anaís Godoy que se sumó a la de Antonia Garros, joven penquista que en 2017 se lanzó al vacío tras no soportar las vejaciones sufridas, por parte de su pareja de aquel entonces.



“Si bien los casos son muchos, y conocidos a través de los años, el factor es el mismo, miedo a denunciar, hostigamiento de sus victimarios y de su entorno social”, denunció Paloma Zúñiga, representante del Partido Alternativa Feminista (PAF).

Zúñiga destacó que la urgencia de que la propuesta de ley avance en el Congreso, es que propone extender el plazo de prescripción de delito de abuso sexual de cinco a diez años.

Dijo que «cinco años es un tiempo muy corto, considerando la gravedad del delito y el tiempo que la víctima necesita para procesar los hechos y atreverse a denunciar».

“Para ello vamos a comenzar a visibilizar, contándoles a todas y todos de qué trata el proyecto de ley. Junto con esto, el 8 de octubre, le mandamos una carta al Presidente Piñera y a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, para que le pongan suma urgencia al documento que duerme en el Congreso desde agosto en su primer trámite”, detalló Zúñiga.

Actividades para recordar a Antonia

En el marco de la conmemoración del fallecimiento de Antonia Barra, el PAF en Concepción, realizará intervenciones recordando el hecho.

“Actividades que, debido a la pandemia y cuarentena que tenemos en el Gran Concepción, serán difundidas a través de redes sociales con los hashtags ‘LeyJusticiaParaAntonia’ y #JusticiaParaTodos”, comentó Zúñiga.

Desde Temuco, Alejandro Barra dijo que “fuimos invitados por el PAF, para realizar un acto reflexivo, para que las familias sepan qué se puede hacer para evitar que situaciones como las que vivió nuestra hija no vuelvan a pasar. Enseñándoles que el machismo es cosa del pasado, el respeto hacia la mujer y que, si una tiene un problema, hay que ayudarla y no violarla”.

Agregó que la “actividad que realizaremos será en compañía de varios grupos feministas en la Plaza de Armas, destacando la importancia de la ley, que debe transformarse en un derecho constitucional de la mujer”.

También, se espera que se desarrolle una velatón a las nueve de la noche, para recordar a la joven universitaria.

