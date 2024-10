Alcalde de Laja recibe condena por acoso sexual en la municipalidad: Solo 40 días de presidio y suspensión temporal del cargo

El Juzgado de Garantía de Laja condenó al alcalde de la comuna, Roberto Elías Quintana Inostroza, a una pena de 40 días de presidio con beneficio de remisión condicional por un año, tras ser declarado culpable del delito de acoso sexual a una funcionaria del municipio.

En procedimiento simplificado (causa rol 37-2022), el magistrado Óscar Pacheco Pacheco impuso, además, a Quintana Inostroza la accesoria legal de suspensión de cargo público durante el tiempo de la condena, más el pago de una multa de 5 UTM (equivalente a $332.805)

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurieron el 5 de agosto de 2021, cuando alcalde ingresó a una oficina del municipio donde estaba la víctima, momento que aprovechó para cometer actos de significación sexual que provocaron una situación intimidatoria, hostil o humillante a la víctima, “consistentes en actos de acercamiento, abrazos, tocar con sus manos el rostro, pelo, brazos y manos de la víctima; intentar besarla, lo que es evitado por (…), continuando con los acercamientos, abrazos y besos en la mejilla de la víctima quien manifiesta su incomodidad pidiéndole que detuviera su actuar”.

El tribunal basó su fallo en la concurrencia de una atenuante, al tratarse de un condenado sin antecedentes penales y con arraigo social y laboral, lo que permitió la sustitución de la pena privativa de libertad por la remisión condicional. Esto implica que el alcalde -que va a la reelección-, deberá cumplir la pena bajo supervisión sin ingresar a la cárcel.

La resolución judicial también señala que el Juzgado de Garantía de Laja aplicó la pena de prisión en su grado medio, en conformidad con los artículos 68 y 69 del Código Penal, indicó el Poder Judicial en un comunicado.

Según consignó Bio Bío Chile, el juez Óscar Pacheco informó que previo al juicio, el fiscal y los intervinientes -abogado querellante y defensor- solicitaron en común acuerdo que se le volviera a preguntar al jefe comunal si aceptaba la responsabilidad en los hechos imputados, a lo que el acusado respondió que sí.

Video registró abuso sexual del alcalde de Laja a la funcionaria municipal

Cabe recordar que el acoso sexual perpetrado por el edil quedó grabada en un video que fue revelado por Bio Bío Chile y luego difundido en redes sociales.

El registro de casi 4 minutios, fue captado el 5 de agosto de 2021 mientras la trabajadora se encontraba sola en su oficina y muestra al edil besándola en la cara de forma reiterada a pesar de que ella le pide que se detenga. Además, se ve que Quintana la abraza en cinco ocasiones y le agarra el rostro para besarla en la boca, a lo que la mujer se resiste.

⛔ Alcalde de Laja, Roberto Quintana Inostroza es grabado realizando Abuso a funcionaria de la Municipalidad.

Da ASCO y mucha impotencia ver como algunos desde su puesto de poder, no entienden lo que significa la palabra NO!#AlcaldeDeLaja #NoEsNo pic.twitter.com/dh8HQ7h0FH — Isita (@Soy_Tu_Aji) March 26, 2024

Sin embargo, el candidato a la reelección declaró que “he decidido admitir responsabilidad, lo que no implica reconocer culpabilidad. Acá se mostró públicamente un video que fue sacado de contexto y que no ha mostrado toda la historia”.

“Quiero dejar también en claro que fue sancionado por una falta y no por un delito, y quiero pedirle a la gente de Laja, que me conoce de toda la vida, que me juzgue por mi historia en la comuna y no por un error puntual”, dijo en conversación con Radio Bío Bío.

Por su parte, el abogado querellante Enrique Hernández destacó que con esta condena contra el ediil se cierra un ciclo doloroso para la víctima.

Sin embargo, planteó que esperaban que Quintana resultara ondenado por abuso sexual y no por acoso sexual, tal y como ocurrió.

Cabe recordar que el pasado 26 de julio, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de nulidad presentado por la parte querellante ordenando un nuevo juicio, por lo que con el fallo del Juzgado de Garantía de Laja, la sentencia contra el edil queda firme y ejecutoriada.