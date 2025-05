Amplio rechazo al apoyo a Israel de los candidatos de la derecha chilena

Un contundente apoyo ciudadano ha despertado la decisión del gobierno chileno de retirar dos agregados militares de la embajada de Chile en Tel Aviv en protesta por la reciente ofensiva en Gaza que ha dejado más de mil muertos desde que el gobierno de Netanyahu rompiera el alto al fuego acordado el 15 de enero de 2025.

La medida fue tomada por “la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejercito de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio palestino”.

Asimismo, en el comunicado emitido por la cancillería chilena, ““el Gobierno de Chile demanda a Israel cesar su operación militar en el Territorio Palestino Ocupado, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario”.

El anuncio fue hecho pocos días antes de la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, generando expectativas en torno al rompimiento de relaciones en forma definitiva con Israel, rumores que la Cancillería dirigida por Alberto van Klaveren, salió a desestimar.

Fueron retirados los agregados militares de defensa (Ejército), el coronel Marcelo Eló; y de la Fuerza Aérea, el coronel Christian Stuardo, quienes estarían regresando a Chile este viernes.

Sin embargo, pese al rechazo amplio del genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza en redes sociales, los candidatos de la derecha chilena salieron a criticar la medida adoptada por el Ejecutivo. Así lo hicieron Evelyn Matthei, Franco Parisi y Johannes Kaiser.

Claro que esta vez sus declaraciones recibieron un contundente rechazo de los comentaristas en sus propios feudos informativos. Los candidatos tal vez no esperaban que sus críticas encontrarían una severa respuesta en el espacio público, específicamente en la sección de comentarios de la página de Bío Bío, medio que suele tener una audiencia de tendencia conservadora.

LAS CRÍTICAS DE LOS CANDIDATOS

Una de los primeros en meter la cuchara para defender a Israel fue Franco Parisi, del Partido Por la Gente, quien sostuvo que la decisión de Boric es un «retroceso histórico» y una «señal peligrosa» sobre el rumbo del país. Parisi incluso sumó un lugar común en su comentario diciendo que con esta medida el presidente “parece alinear a nuestro país con regímenes autoritarios como los de Cuba y Venezuela”.

Sus comentarios no pasarían desapercibidos para la gente.

También se metió al baile el candidato en baja de la extrema derecha, Johannes Kaiser, militante del Partido Nacional Libertario, quien lamentó que Israel -según su opinión- sea la «próxima víctima del descriterio de nuestro Presidente en materia internacional». Además apeló a una suerte de «deuda histórica», recordando que Israel: «el año 78/80, cuando estuvimos a punto de ser atacado por nuestros países vecinos, nos entregó un respaldo que nos hizo posible, el generar un escenario de disuasión y al final terminamos no teniendo una guerra. En ese sentido, tenemos una obligación de gratitud con ese país”.

Kaiser hacía referencia al apoyo dado en armas de Israel a la dictadura de Pinochet, luego de promulgarse en Estados Unidos la Enmienda Kennedy en 1976, la que impidió durante 14 años la venta de armas y asistencia militar a Chile de parte del país del norte.

Finalmente, la candidata de la UDI, Evelyn Matthei, optó por cuestionar la efectividad de la medida adoptada por el Gobierno: “quiero decirle al Presidente que las relaciones diplomáticas son un tema que le concierne a lo que le conviene a Chile», lanzó. Rematando con la pregunta: «¿Con esto de retirar a los agregados militares, ¿va a arreglar acaso la situación de Gaza? ¿Va a hacer que dejen de morir niños ahí? ¿Alguien cree eso?”.

PARISI, ENTRE EL APOYO A ISRAEL Y EL PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS

Las declaraciones de los candidatos de derecha fueron recibidas con una avalancha de comentarios críticos en las redes sociales y la misma página de la radio de los Mosciatti, mostrando un sentir ciudadano que se sale de las posturas tradicionales a las que apunta el medio.

En la noticia dando la opinión de Franco Parisi, de 18 comentarios, 16 son críticos al candidato del Partido de la Gente. La mayoría destaca el no pago de pensión a sus hijas y ser un emprendedor electoral, lo que relacionaban con la indolencia frente al genocidio perpetrado por Israel.

Así Parisi recibió como comentarios:

“es un careraja… llega a Chile a trabajar en su emprendimiento electoral, se gana unas luquitas por cada voto, paga la pensión de alimentos y se regresa a EEUU, igual que la última elección».

“Este señor no tenía empatía con sus hijos, tubo que pagar más de 100 millones en pensiones alimenticia para ingresará chile y no quedar detenido y la va a tener con los palestino”

En relación a las críticas a su postura defensora de Israel comentaron:

“Otro avalando el genocidio en Gaza. Aparte de Chanta este wn es indolente antes los miles de niños asesinados, bueno no le importan ni sus hijos y le van a importar los demás».

“Cualquiera que apoye el GENOCIDIO debe ser juzgado, a lo menos moralmente”

“Amigos como Israel no queremos Parisi. Es como el matón de barrio. solo por que tiene armas nucleares y lo protege EE.UU.”

MANDAN A KAISER A COMERSE LOS POSTRES

El apoyo de Johannes Kaiser a Israel tampoco salió gratuito. En los comentarios de Bío Bío de 19 que opinaron, diecisiete lo critican con vehemencia. Los usuarios los tildaron sin tapujos de «ignorante», e incluso les dieron una sugerencia breve y punzante: «Káiser, anda a comer los postres».

Otros comentarios fueron:

“la derecha antipatriota, la genuflexa ante los genocidas sionistas, dan vergüenza. Lo único que cabe es terminar las relaciones diplomáticas con el estado invasor, cualquier otra cosa es cobardía”.

“Por lo que veo Kaiser apoya el genocidio en Gaza, que se puede esperar de un sdw así”.

“Se equivoca este tipo que va en picada en las encuestas, una cosa es agradecer un supuesto apoyo, y otra totalmente distinta es avalar un genocidio y una guerra contra la población de Gaza”

EVELYN MATTHEI “SE ARRODILLA FRENTE AL CHANTAJE ISRAELÍ”

Tampoco del fue bien a Evelyn Matthei, quien pese a mencionar a los niños asesinados en Gaza (claro que sin hacer referencia directa a Israel) en el barómetro de los comentarios en la radio Bío Bío, de 17 opiniones, dieciséis condenan su postura respecto al ente sionista.

Las críticas aludieron a su defensa de la dictadura de Pinochet y que cuando era alcaldesa y decidió no retirar la basura de legaciones diplomáticas cuyos países mantenían preso al dictador.

Así comentaron:

“La que protesto contra la embajada de España e Inglaterra que solicito no hacer retiro de la basura, ella tiene altura moral para opinar? Andaaaa he man”

“Evelyn cómplice del genocidio en Gaza, porque defiende a los sionistas criminales de más de 18 mil niños inocentes”.

“Mujer perversa, siempre apoyando la maldad, apoyando la masacre de los israelitas contra un país indefenso, tú no puedes ser presidenta de Chile»

“’Cómplices pasivos’, una vez más, como dijo su amigo Piñera”

“Qué se esperaba de esta vieja que justificó los asesinatos de la dictadura. Es urgente hacer algo para detener el genocidio en Gaza, y viene hablar de uso político”

“Matthei que justificó el golpe y todos los crímenes posteriores, no me extraña que ahora avale los crímenes que Israel comete en contra de la población civil en Gaza. La Sra. se arrodilla frente al chantaje israelí. Un poco de dignidad por favor !!!”.

RECHAZO A ISRAEL MÁS ALTO QUE NUNCA A NIVEL GLOBAL

Los comentarios en Chile que condenan la situación contra Palestina no son aislados, son un eco de una tendencia internacional cada vez más marcada sobre la disminución del apoyo a Israel a nivel mundial.

Según una estimación hecha por Rasha Khatib, Martin McKeec y Salim Yusufd, titulada ‘Counting the dead in Gaza: difficult but essential’ y publicada en la revista científica The Lancet en julio de 2024, “no es inverosímil estimar que hasta 186.000 o más muertes podrían ser atribuibles al actual conflicto en Gaza”. El estudio fue hecho basándose en una estimación de la población de la Franja de Gaza en 2022, que se situaba en 2.375.259 habitantes, esto representaría entre el 7 y el 9% de la población total de la Franja de Gaza.

El rechazo a las acciones de Israel ocurren pese a la millonaria inversión hecha por su gobierno en campañas como ‘Brand Israel’, alineadas a su política comunicacional conocida como Hasbará, que asume la defensa y justificación de sus políticas colonialistas sobre territorio palestino.

Así ocurre en Europa y Estados Unidos, cuyos gobiernos aún mantienen un apoyo incondicional a Israel. En el país norteamericano la percepción del ente sionista ha empeorado según constata el centro de investigación Pew Research Center, que reveló recientemente que la opinión desfavorable de Israel subió del 42% en marzo de 2022 al 53% en abril de 2025, un aumento significativo que coincide con los eventos en Gaza.

Esta creciente visión negativa sugiere que, incluso con una intensa estrategia de propaganda a través del arte, la ciencia, la música como ocurrió recientemente en Eurovision; los acontecimientos parecen superar los esfuerzos por mejorar su impacto en la opinión pública. La realidad percibida por la ciudadanía, especialmente en un país aliado como Estados Unidos, parece ir en dirección opuesta a la imagen que Israel intenta construir.

Y en Chile, los candidatos de derecha parece que aún no se enteran.

Ivette Barrios

El Ciudadano