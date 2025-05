Como la cadena británica BBC omite los crímenes de Israel en Gaza

El genocidio que perpetra Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 no sólo ha desnudado la frágil institucionalidad mundial de derechos humanos, sino que también a los grandes medios de Occidente que por décadas se han erigido como patrones del buen periodismo y de la corrección moral. Es el caso de la reconocida corporación de televisión pública inglesa BBC, que desde el inicio de la invasión del territorio palestino ha sido criticada por su sesgo favorable a la entidad hebrea.

Ocurrió recientemente, cuando siendo entrevistada por uno de los rostros anclas de la cadena de TV inglesa, la doctora Tanya Haj Hassan tuvo que pedirle en reiteradas ocasiones que no se reprodujeran la narrativa de Israel al comentar sobre lo sucedido desde el 7 de Octubre. Además la pediatra exigió la publicación de «Medics Under Fire», un documental encargado hace meses por la BBC y que da cuenta de los ataques sistemáticos contra el personal sanitario en Gaza.

La doctora Haj Hassan increpó a la periodista Martine Sarah Croxall, quien como presentadora de noticias acostumbra a poner la versión israelí, pese a que se ha comprobado en múltiples ocasiones que los comunicados de Tel Aviv operan como una estrategia de propaganda y de justificación del genocidio de la población palestina en curso.

La doctora Haj Hassan es de origen estadounidense y regresó recientemente de su voluntariado como pediatra especialista en cuidados intensivos en Medical Aid for Palestinians (MAP), una organización de beneficencia británica que trabaja dando servicios médicos a palestinos refugiados. Haj Assan estuvo en diciembre del año pasado ante un Comité de Naciones Unidas en Nueva York relatando su experiencia en primeros auxilios en Gaza.

Esta vez ante las cámaras de la BBC, La pediatra compartió la trágica experiencia de su colega, la doctora Alaa, médica de urgencias pediátricas en el Hospital Nasser, cuyos 9 hijos fallecieron y su esposo quedó en estado crítico tras un bombardeo en la zona. Este terrible hecho, junto a otras historias de profesionales de la salud que han perdido a familias enteras, demuestra un sistemático patrón de violencia ejercido por el Ejército israelí sobre la población civil palestina.

Una situación similar ocurrió antes en una entrevista anterior de Croxall al diplomático palestino Husam Zomlot, ocasión en la que Croxall se dedicó a repetir los mitos de que Israel se autodefiende, que avisa antes de bombardear civiles y justificó la detención masiva de palestinos, tildados de terrorista. El diplomático israelí debió aclarar que la mayoría los presos palestinos en cárceles israelíes estaban durante años sin cargos ni juicio. El día después la emisora debió pedir disculpas por los comentarios.

El asedio de Israel sobre la Franja de Gaza se inició tras la Inundación de Al-Aqsa protagonizada en octubre de 2023 por el grupo de resistencia Hamas y que propinó una serie de ataques sorpresa a puestos militares en el cerco del enclave palestino, provocando la muerte de 1.195 personas, de los cuales 373 eran militares del ejército israelí. Las otras 766 víctimas, entre las cuales hay 36 menores, fueron asesinadas tanto por la milicia de resistencia, como por el propio ejército israelí que aplicó la Directiva Aníbal y atacó a su propia población. Medios israelíes estiman en por lo menos 14 los asesinados por su propio ejército (1).

ENCARANDO A LA BBC

Además del retraso denunciado por Haj Hassan, también la doctora debió salir al paso de la periodista ancla de BBC, quien validaba argumentos del gobierno israelí en el transcurso de la entrevista.

“No se le pregunta al autor del genocidio”- encaró Haj Hassan.

La pediatra describió a las unidades de cuidados intensivos desbordadas por niños mutilados que quedaron huérfanos y, luego, señaló que la BBC ha demorado en difundir las imágenes que reporteó estando en terreno.

Así la doctora encaró a la periodista que la entrevistaba en vivo, exigiendo la pronta publicación de «Medics Under Fire», ya que es urgente enfatizando la necesidad de documentar y hacer público la intensidad de estos ataques.

Un trecho de la entrevista que circuló ampliamente por redes sociales recibió cientos de comentarios condenando las prácticas de empate de la BBC. Uno de los posteos decía que “la conductora parece no entender la petición del médico de que las respuestas absurdas de Israel siempre deben publicarse con algún comentario estilo notas comunitarias para evitar dar crédito a mentiras descaradas”.

CRÍTICAS DE LOS MISMOS PERIODISTAS DE BBC

La postura de la BBC ya fue criticada en una carta publicada en Independent a comienzos de noviembre de 2024 y firmada por más de cien periodistas que laboran en la cadena estatal británica (2).

En la declaración los propios periodistas acusaron a la BBC de parcialidad sistemática, de hacer hincapié en el relato israelíes, infravalorar a las víctimas palestinas y no reflejar la asimetría del conflicto.

“Estamos consternados por la falta de un periodismo consistente, justo y preciso, basado en la evidencia, en la cobertura de Gaza por parte de emisoras imparciales”- relataron los periodistas en el comunicado.

“Organizaciones como la BBC, ITV y Sky gozan de una gran confianza pública. Todos estos medios tienen el deber primordial de seguir con valentía las pruebas y presentar una imagen precisa. Se han omitido los principios periodísticos básicos a la hora de exigir cuentas a Israel por sus acciones”- agregaron.

Las críticas se centraron en la versión de noticias on line de BBC, la que tiene su versión en español con BBC mundo, argumentando los periodistas que dicha sección desempeña un papel fundamental en el modo en que millones de personas de todo el mundo interpretan la dramática situación en la Franja de Gaza.

Por su parte, el filósofo y economista belga, Marc Vandepitte, en un artículo que fue censurado por Facebook en su versión en neerlandés, comentó que la cobertura de la BBC fue mínima cuando en diciembre de 2024 Amnistía Internacional publicó un informe que acusaba a Israel de genocidio en Gaza. Mientras que otros medios de noticias publicaron el informe en un lugar destacado, BBC en su portal on line lo mencionó 12 horas después de su publicación y como séptima noticia de la primera página, tardanza que redujo su visibilidad en línea (3).

El sitio web de noticias de la BBC es el más visitado de internet, con más de 1.100 millones de visitas al mes.

En otro caso, la BBC publicó un artículo con un titular que ocultaba la responsabilidad de Israel en la muerte de una familia entera en un ataque con misiles: «Israel Gaza: Padre pierde a 11 familiares en una sola explosión», decía el titular.

También Vandepitte citó la cobertura del caso de Muhammed Bhar, un palestino con síndrome de Down atacado por un perro del ejército israelí y abandonado a su suerte. El titular de la cadena pública británica fue: “La solitaria muerte de un hombre de Gaza con síndrome de Down”, siendo criticado por esconder la responsabilidad de Israel en tal acto de barbarie. Los reclamos fueron tanto que la BBC se vio obligada a cambiar el titular, pero de igual modo, minimizando la responsabilidad israelí.

EL EDITOR ISRAELÍ RAFFI BERG

Un informe publicado por el periodista inglés Owen Jones en el sitio Drop Site News en diciembre del año pasado dio cuenta de que el editor de la BBC en Israel, Raffi Berg, tiene control casi total sobre la cobertura en línea de la cadena británica sobre la guerra de Israel en Gaza y se afana con que todos los eventos se reporten con un sesgo proisraelí (4).

Berg, que también fue abordado por la crónica de Vandepitte, influye desproporcionadamente en la línea editorial y reescribe los artículos para mostrar a Israel bajo una luz más favorable. Incluso los reporteros experimentados que trabajan sobre el terreno tienen que recibir el visto bueno de Berg antes de publicar. Se afirma también que Berg adapta los titulares y los textos para resaltar la parte israelí y minimizar las reivindicaciones palestinas.

Drop Site News entrevistó a 13 empleados, actuales y anteriores, quienes afirmaron que la cobertura de la BBC devalúa constantemente la vida de los palestinos, ignora las atrocidades israelíes y crea una falsa equivalencia en un conflicto en donde no la hay.

“Si alguien quería hacer algo sobre Israel o Palestina, los editores dirían que ‘tienes que pasar por Raffi y obtener su aprobación’”- agregó otro comunicador.

“El trabajo de este tipo es diluir todo lo que sea demasiado crítico con Israel”- declaró un ex-periodista de la BBC.

Otro periodista de la cadena británica afirmó que Berg desempeña un papel clave para en la cultura de trabajo de la BBC de “propaganda israelí sistemática”.

“Tiene un inmenso poder”- contó otro periodista.

Cuando Amnistia publicó el informe que daba cuenta del genocidio en curso en Gaza, Berg restó importancia a la acusación y dio más cobertura a la respuesta israelí.

El titular de la BBC en la ocasión fue “Israel rechaza las acusaciones ‘inventadas’ de genocidio”.

Raffi Berg es autor de ‘Red Sea Spies: The True Story of Mossad’s Fake Diving Resort’ (2020), un libro que elogia las operaciones clandestinas del Mossad a comienzos de la década de 1980 en la costa sudanesa para trasladar judíos etíopes a Israel con la tapadera de un resort turístico en la playa. El epílogo fue escrito por el comandante de la operación y que acabó siendo jefe del servicio secreto israelí.

El sesgo proisraelí impuesto por Berg se evidencia en el lenguaje empleado para cubrir la guerra. Además de terminar cada reporte de personas asesinadas por Israel con la frase “según el Ministerio de Salud controlado por Hamas”, usan constantemente palabras como «masacre», «matanza» y «atrocidades» para referirse a Hamas, las que no se emplean en referencia a las acciones de Israel, escribió Rami Ruhayem, corresponsal de la BBC en árabe con sede en Beirut.

La BBC también usa eufemismos para ocultar los crímenes de guerra del ejército israelí. Uno de los ejemplos dados por Drop Site News es que la cadena británica describe el traslado forzoso o la limpieza étnica de civiles palestinos como «evacuaciones».

Los periodistas entrevistados por Drop Site contaron que solicitaron específicamente a la dirección de la BBC que equilibrara su cobertura, pero sus solicitudes fueron ignoradas.

“Muchos de nosotros hemos expresado nuestra preocupación por el poder de Raffi para replantear cada noticia, y nos ignoran”- dijo un periodista.

Vandepitte comentó que un análisis de datos de más de 2.900 artículos y titulares del sitio web de noticias de la BBC, da cuenta de que describe a las víctimas palestinas de una manera menos humana y emocional que las israelíes. Solo en el 27% de los casos en los que mueren personas palestinas se menciona explícitamente al autor en el titular, frente al 43% de casos de víctimas israelíes- agregó.

Ivette Barrios – Mauricio Becerra

El Ciudadano

* La imagen que ilustra el artículo es luego de una protesta contra la sede de la BBC en Londres ocurrida en 2024.

CITAS:

(1) Kubovich, Yaniv. IDF Ordered Hannibal Directive on October 7 to Prevent Hamas Taking Soldiers Captive. Haaretz, 7 de julio de 2024)

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-07-07/ty-article-magazine/.premium/idf-ordered-hannibal-directive-on-october-7-to-prevent-hamas-taking-soldiers-captive/00000190-89a2-d776-a3b1-fdbe45520000

(2) Letters to the editor: Broadcaster bias is failing to hold Israel to account. Independent UK, 1 de noviembre de 2024.

https://www.dropsitenews.com/p/bbc-civil-war-gaza-israel-biased-coverage

(3) Marc Vandepitte: Revuelta en la redacción de la BBC debido a la guerra contra Gaza. Traducido y publicado por Rebelion.org, 30 de diciembre de 2024.

https://rebelion.org/revuelta-en-la-redaccion-en-la-bbc-debido-a-gaza/

(4) Owen Jones. The BBC’s Civil War Over Gaza. Drop Site News. 19 de diciembre de 2024.

https://www.dropsitenews.com/p/bbc-civil-war-gaza-israel-biased-coverage