Andrés Zarhi, exalcalde de Ñuñoa, será formalizado por malversación de fondos públicos y fraude al fisco

La sombra de la corrupción rodea a otro exfuncionario público. Para el 9 de febrero de 2024 quedó fijada la audiencia de formalización del exalcalde de Ñuñoa Andrés Zarhi (Ind.-ex RN) en el proceso que se le sigue por su presunta responsabilidad en delitos de malversación de fondos públicos y fraude al Fisco. Ejerció el cargo en 2015- 2021.

La denuncia en contra de Zarhi ante el Ministerio Público la presentó, en agosto de 2021, la actual alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), después de asumir el cargo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido en la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS), entre los meses de mayo de 2019 y junio de 2021, consignó Copano.News.

Luego de la alerta sobre las irregularidades que presentó Ríos, una auditoría de la Contraloría reveló que existieron millonarios pagos al círculo cercano del exalcalde por $492 millones. Por el caso, además, serán formalizados el ex secretario general de la CMDS, José Palma Vega; el ex director jurídico, Ludwig Bornand Manaka; y el ex director de Salud, Roberto Stern Elfenbein.

“La formalización del exalcalde Andrés Zarhi y de sus funcionarios de confianza viene a develar que habría existido una organización para defraudar y malversar el dinero de las y los vecinos de nuestra comuna, algo que dijimos en nuestra querella desde el primer día. La derecha hizo de la corrupción una costumbre en Ñuñoa”, dijo la alcaldesa en declaraciones a La Tercera.

