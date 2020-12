Ante denuncia por intervención y destrucción de evidencias: Justicia ordena vigilar la ex Colonia Dignidad

Tras una denuncia por destrucción de evidencia dentro del recinto, el juez especial para causas de derechos humanos, Mario Carroza, ordenó a la Policía Civil de Investigaciones (PDI) inspeccionar diariamente los sitios protegidos de la ex Colonia Dignidad.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de la Región del Maule denunció un “intento de destrucción de evidencia” como consecuencia de los movimientos de tierras que estaban efectuando los administradores alemanes, en terrenos donde se realizan peritajes y que están protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales.

Por tal motivo, llamaron a las autoridades judiciales y del Consejo de Monumentos Nacionales a fiscalizar e impedir que se alterara este sitio que fungió como campo de prisionero y desaparición bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) ,bajo el férreo liderazgo del ex cabo de las SS, Paul Schaefer.

Ciudad Dignidad colaboró con los órganos represivos de la dictadura para mantener prisioneros y prisioneras sometidos a torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas.

El pasado 30 de noviembre la abogada de las AFDD del Maule, Mariela Santana interpuso una denuncia alertando la situación a Carroza, que investiga la inhumación ilegal de personas asesinadas en 1973 y también su posterior exhumación ilegal y desaparición forzada en 1978.

Imágenes obtenidas desde el interior del enclave alemán, mostraban trabajos de una retroexcavadora con pala mecánica en el mismo lugar donde fue descubierta recientemente una caja subterránea de conexiones eléctricas.

“Estos movimientos de tierra podrían poner en riesgo las zonas que están siendo periciadas. Recibimos imágenes que son explícitas, hay una retroexcavadora removiendo terreno y hay trozos de cemento. No estamos hablando de un desmalezamiento”, explicó en esa oportunidad.

“Es muy importante proteger la zona que está siendo periciada. Contar con custodia, vigilancia y cierre. La casa administración, la casa de visita o domicilio de Schäfer, las fosas donde fueron enterrados prisioneros políticos, los archivos, el aeródromo y el acceso al recinto son terrenos protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales. No se puede intervenir esa zona sin un decreto de la autoridad administrativa correspondiente”, subrayó.

“Alertamos al juez sobre el peligro de que esto fuera una acción deliberada para eliminar pruebas alterando un sitio del suceso. Ya lo han hecho en el pasado”, explicó la abogada Santana.

Tras la denuncia, la Brigada de Inteligencia Policial en coordinación con la PDI de Parral, concurrieron en pocas horas hasta Villa Baviera para interrogar a los actuales gerentes -hijos de los antiguos jerarcas condenados por la justicia.

El informe de la PDI concluyó que “se pudo establecer que efectivamente hubo intervención de personas en el predio señalado dentro del área protegida referida esto a la remoción de matorrales y tierra”.



La intervención fue dispuesta por el jerarca Thomas Schnellenkamp, quien además hace algún tiempo construyó un camino sin las autorizaciones correspondientes al tratarse de un monumento histórico, declarado en 2016.



Ante las evidencias, el ministro Carroza–quien fue nominado a integrar la Cote Suprema- ordenó a la PDI ordenó a la PDI “fiscalización diaria en los terrenos de la ex Colonia Dignidad, debiendo emitir informes al suscrito por la vía más expedita”. Además se debe “comunicar personalmente al encargado de la administración de dichos terrenos que en caso que se realicen trabajos de quema u otros similares deben obligatoriamente dar cuenta al suscrito, sobre todo si estos se encuentran cercanos a las zonas donde se han realizado trabajos o peritajes asociados a búsqueda de restos de personas y dentro del perímetro protegido por el Consejo de Monumentos”.

Asimismo, el viernes último, el Consejo de Monumentos Nacionales recibió un oficio remitido por el juez Carroza informando sobre la intervención en los terrenos que fueron declarados monumento histórico. “Ofíciese al Consejo de Monumentos Nacionales a fin de poner en su conocimiento los hechos denunciados para los efectos a que haya lugar”, indica el escrito.

Se espera que el organismo inicie un sumario que podría devenir en sanciones para los jerarcas de la ex Colonia Dignidad.

Para la abogada Mariela Santana, esto grafica la batalla que por más de 46 años han librado los Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Región del Maule “con la antigua y la nueva Colonia Dignidad, que hoy se hace pasar por un centro renovado, sobre todo ante las autoridades alemanas, pero que en el fondo siguen actuando como secta, protegiendo por la fuerza el patrimonio heredado de sus padres, todos criminales”.

Por su parte, Myrna Troncoso, presidenta de la AFDD de Talca y coordinadora de la Región del Maule aseguró que “mantenemos un ojo vigilante siempre sobre la Colonia Dignidad. Nosotros no llegamos hace 4 ó 6 años a esta lucha, ahora que Alemania anda ofreciendo miles de euros para expiar sus culpas y hay algunas ongs interesadas. No descansamos, no claudicamos. Nos hemos jugado la vida, se nos han ido muchas vidas, pero vamos a encontrar a nuestros amados desaparecidos”.

Está previsto que los familiares de detenidos y desaparecidos del Maule marchen a la Villa Baviera el próximo domingo 20 de diciembre, para conmemorar a las víctimas que allí desaparecieron y protestar por las últimas acciones de los actuales jerarcas.

