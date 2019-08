Aparece nueva denuncia por abuso sexual contra sacerdote de los Sagrados Corazones

Tras la publicación de un reportaje de Radio Bío Bío sobre las denuncias de Carolina Marín por abuso sexual contra tres sacerdotes de la congregación religiosa de los Sagrados Corazones, entre ellos Gerardo Joannon, la institución ha comenzado a recibir nuevas acusaciones.

Una de ellas es lo narrado por Felipe Vial, quien denuncia al sacerdote Juan Andrés Peretiatkowics, acusado igualmente por Carolina Marín. Bío Bío detalla parte de lo expuesto por la víctima, quien conoció al religioso siendo menor de edad, en el colegio San Esteban Diácono.

«Él me tocaba la pierna, subía hasta mis genitales. Trataba de evitar. Hasta que, un día, al parecer no aguantó más y se me subió encima, y empezó a frotarse conmigo y lo que él hizo fue tener un orgasmo encima mío. Y para mí, ese momento fue de shock», relató Vial.

El denunciante también expuso lo que le ocurrió a los 15 años con el ahora fallecido ex vicario de la Juventud, Miguel Ortega. Sobre este sujeto dijo que primero le tocó la pierna, luego la zona genital, hasta que un día apareció desnudo frente a él con el objetivo de tener un acercamiento sexual más íntimo.