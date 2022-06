Aprehenden a 2 mexicanos por tráiler con 51 migrantes muertos en Texas

Dos ciudadanos mexicanos comparecieron este martes ante un tribunal federal de Estados Unidos acusados de posesión de armas y presunto contrabando de personas en el tráiler abandonado en San Antonio, Texas, en donde perdieron la vida en su interior al menos 51 personas.

Las autoridades arrestaron a Juan Francisco D’Luna-Bilbao y a Juan Claudio D’Luna-Méndez después de que salieran de una vivienda en camiones separados, de acuerdo con el diario estadounidense The Washington Post. Por el caso hay un tercer detenido.

De acuerdo con el reporte, los mexicanos habían rastreado el registro estatal del remolque hasta una casa en San Antonio.

Mientras, la policía de la ciudad encontró múltiples armas en el interior, incluyendo varias pistolas y un rifle de varios calibres.

“Las autoridades dijeron en los registros judiciales que ambos hombres admitieron ser ciudadanos de México, que habían sobrepasado sus visados y estaban en Estados Unidos de forma ilegal” Documenta el medio internacional

Juan Francisco D’Luna-Bilbao y Juan Claudio D’Luna-Méndez no se declararon culpables y la información sobre sus abogados no estaba disponible de inmediato. “Ambos llevaban camisetas de color verde oliva en su primera comparecencia ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en San Antonio y dijeron que entendían los cargos, pero por lo demás no hablaron”, añade.

Mayoría de muertos son mujeres

Hasta el último reporte del cónsul general de México en San Antonio, Texas, Rubén Minutti, hay 51 fallecidos, de los cuales 27 tienen la nacionalidad mexicana.

Entre los fallecidos hay 39 hombres y 12 mujeres, dijeron los responsables del condado de Bexar. En el camión perdieron la vida 46 personas, el resto horas después.

Además de mexicanos, siete víctimas eran originarias de Guatemala y dos de Honduras, dijo un funcionario del gobierno mexicano en Estados Unidos. El proceso de identificación de los muertos podría llevar días, sino semanas.

En México, Rubén Minutti detalló que 13 están hospitalizados y se reportan graves, presentando “fallas neurológicas, renales y hepática, y con hemorragias internas”.

El jefe de los bomberos de San Antonio, Texas, Charles Hood, dijo el 27 de junio que no había señales de agua ni de aire acondicionado en funcionamiento en el remolque donde se encontraron los cuerpos, mientras la temperatura era de 40 grados centígrados, fuera de la ciudad de Texas.

“Las temperaturas en San Antonio han estado en el rango de los tres dígitos durante semanas y dentro del remolque refrigerado no había unidad de aire acondicionado ni agua localizada. En casos mortales similares, las temperaturas han superado los 173 grados dentro del remolque”

Tremenda desgracia: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que lo sucedido en San Antonio, Texas es “una tremenda desgracia”.

Dio a conocer que desde el gobierno de la República hará la investigación que corresponde y envió un pésame a los familiares.

“Estamos apoyando, está desde ayer nuestro cónsul, están también funcionarios de migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos”

El mandatario señaló que la migración tiene que ver con la situación de pobreza, “de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos, y suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso, en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos”.

Dos poblanos entre los muertos: Barbosa

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, informó que los poblanos originarios del municipio de Izúcar de Matamoros podrían estar entre los migrantes que fallecieron el pasado lunes en el interior de un tráiler en Texas.

En videoconferencia de prensa, el mandatario refirió que, aunque aún no se ha confirmado oficialmente, un programa de radio y la fundación “Pies Secos” ya informaron que dos de los migrantes sí eran oriundos de Puebla.

Por ello, Barbosa Huerta llamó a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, a dar seguimiento al tema y para que, de confirmarse, se les brinde apoyo a los familiares para repatriar los restos.

«No será la única vez»

«Por muy horrible que sea, no es la única vez», dijo Doris Meissner, miembro principal del Instituto de Política Migratoria que dirigió el sistema de inmigración del país de 1993 a 2000, cuando dependía del Departamento de Justicia. «No será la única vez»

The Washington Post señaló que es un impresionante balance del incidente “de contrabando más mortífero de su tipo en suelo estadounidense”.

“En un lugar donde el desprecio de los traficantes por la vida es una dolorosa realidad, la última calamidad está avivando los temores en el sur de Texas y el suroeste de que el aumento de las temperaturas y el incremento del volumen de los que cruzan la frontera podrían hacer de este verano una temporada de muertes sin precedentes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México”,

Las muertes se producen en medio “de una afluencia migratoria récord a través de la frontera con México, ya que las últimas cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos muestran que las detenciones de inmigrantes en mayo alcanzaron los niveles más altos jamás documentados”.

En los últimos meses, «las autoridades han llevado a cabo múltiples detenciones en operaciones de contrabando de camiones. En febrero, los agentes estadounidenses encontraron a 73 inmigrantes en la parte trasera de un camión de 18 ruedas en un puesto de control de carretera cerca de Falfurrias, Texas. El conductor, Leonardo Dávila Jr. de 24 años y residente en Mission, Texas, se declaró culpable en junio de transportar ilegalmente a migrantes indocumentados, según el ICE”.

