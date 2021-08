Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta: «Esperamos que Comisión de Constitución del Senado apruebe proyecto de Ley de Indulto General»

Los integrantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta esperan que este martes la Comisión de Constitución del Senado vote y apruebe por mayoría el proyecto de Ley de Indulto General, y así pueda pasar a la brevedad a Sala para su votación en general.

El proyecto fue ingresado en diciembre pasado y ya superó las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos, por lo que en caso de aprobarse en la comisión de Constitución y en la Sala, pasaría a la Cámara de Diputados.

“Nosotros esperamos que mañana en la Comisión de Constitución se vote este proyecto de ley y se apruebe por la mayoría de la comisión. De esa manera, poder llevar tres votos a favor del proyecto de ley en las tres comisiones que atravesó, como fue en la de D.D.H.H ,Seguridad y ahora Constitución para así llegar al Senado (Sala) con mucho más respaldo y fuerza”, indicó el vocero de la Asamblea, Jaime Fuentes en declaraciones a El Ciudadano.

“Nosotros siempre hemos manifestado que esa es nuestra salida política y es nuestra intención ya aprobar el proyecto de Ley de Indulto General. Por eso sacamos una aclaración con respecto a otras organizaciones u otras fuerzas políticas que claramente nos atacasen en algún minuto por estas demandas”, dijo en referencia a un comunicado emitido este lunes por la Asamblea.

En el texto dirigido a la diversidad popular, al Pueblo Mapuche y a la comunidad internacional, la Asamblea aclara su posición respecto a la ley de Indulto General.

“Si bien nosotros(a) comprendemos la consigna «libertad sin condiciones» como un rechazo a una negociación, cuestión que compartimos y que hemos planteado desde el inicio, en la práctica esta consigna desplegada desde la Coordinadora 18 de Octubre se instala como una contraposición al Indulto General, lo que se expresa en diversos dichos e instalación de mitos, como por ejemplo, que no está contemplado el homicidio frustrado o los procesados por porte o lanzamiento de molotov, o que quedan fuera los que tienen antecedentes penales, etc., lo que es absolutamente falso. Llamamos a aquellos que no están de acuerdo con una solución política para los(a) P.P. de la Revuelta que creen e inventen su propio camino. Reiteramos además, que una solución política para los(a) PP de la Revuelta, genera un precedente y abre la posibilidad de solución para otras realidades de prisión política”, señala el comunicado al que tuvo acceso este medio.

“Han existido varias organizaciones que han estado trabajando con los presos y presas de la revuelta, en eso no tenemos mucho que decir, pero que han estado desvirtuando o entregando información falsa con respecto al proyecto de ley. Se argumenta que el homicidio frustrado no estaría dentro del proyecto o que las bombas molotov tampoco”, señaló Fuentes, al tiempo que ratificó el llamado a “dejar de desvirtuar la información y a dejar de desinformar porque esos puntos están dentro del proyecto ley”.

“Estamos trabajando con los chicos y chicas que se encuentran ahora en prisión preventiva a lo largo de Chile, es algo que nosotros vamos a seguir adelante para que el proyecto libere a todas y todos los presos políticos de la revuelta”, subrayó.

En sus declaraciones a El Ciudadano, Fuentes ofreció un balance de la jornada de protestas populares que tuvo lugar la semana pasada para exigir la libertad de los presas y presos políticos de la revuelta y la aprobación inmediata del proyecto de Ley de Indulto General.

“En general nosotros sacamos un balance positivo en cuanto a la movilización. Entendemos que por la marcha y su convocatoria, hubo una gran cantidad de personas que se sumó a estas manifestaciones a nivel nacional. Existe una demanda no solamente dentro de las familias sino que de la ciudadanía, exigiendo la libertad de todos los presos y presas políticas de la revuelta”, destacó.

Está previsto que los integrantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta se concentren este martes a partir de las 10:00 de la mañana de este martes en las afueras del Congreso Nacional en Valparaíso.

Sigue leyendo: Senador Navarro por Proyecto de Indulto: “Esta Ley servirá para que se pacifique Chile y se cierren heridas. Amenazar no contribuye a ello”