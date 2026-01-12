Asesoría reservada y fallos a favor: El vínculo entre Patricio Walker, Dominga y los ministros del Tribunal Ambiental

En el intrincado laberinto judicial y político que por ocho años ha definido el destino del megaproyecto minero-portuario Dominga, el nombre del exsenador Patricio Walker (Democracia Cristiana), salió a la luz, ya que no solo ha sido un asesor estratégico reservado de la empresa Andes Iron—controladora del proyecto—sino que mantiene vínculos estrechos y de larga data con dos ministros del Primer Tribunal Ambiental que han emitido fallos clave a su favor.

Los libros contables de la empresa propiedad de las familias Délano y Garcés a los que accedió rReportea, dejan al descubierto un gasto clasificado como “estratégico”. Se trata de pagos mensuales destinados al abogado y expresidente del Senado. Para el año 2022, la empresa presupuestó transferirle $5 millones mensuales, con un total anual de $60 millones. Una cifra que, según la duración de la asesoría, se habría multiplicado por varios años.

La fecha exacta de inicio de esta relación profesional se mantiene en la sombra. Sin embargo, Walker confirmó al medio citado su rol. “Desde el año 2019 trabajo en el mundo académico y privado… Como abogado en el área de Derecho Ambiental, del estudio jurídico Vergara, Galindo, Correa. Andes Iron es uno de los clientes a los cuales me ha correspondido prestar asesoría profesional en materia de derecho ambiental, labor que sigue vigente hasta el día de hoy”, indicó.

Consultado sobre los detalles específicos —el monto mensual, la fecha de inicio o si informó a Andes Iron de sus vínculos con los ministros—, Walker apeló a la confidencialidad: “Respecto de sus otras preguntas, no corresponde que me refiera a ellas ya que algunas dicen relación con información relativa a la vida privada de terceros y otras están sujetas a cláusula de confidencialidad”.

Andes Iron, por su parte, se negó a responder las preguntas formuladas por Reportea.

Vínculos de Patricio Walker con los ministros del Tribunal Ambiental

Lo que la asesoría de Walker mantuvo bajo reserva, y que tampoco consta en los expedientes judiciales, es su profunda relación histórica con dos de los ministros que han decidido sobre Dominga en el Primer Tribunal Ambiental: Marcelo Hernández Rojas y Cristián López Montecinos.

Hace una década, los tres coincidieron en la estructura de cuadros con que la DC gobernó la Región de Aysén. Mientras Walker era senador (2010-2018), Marcelo Hernández ejercía como director regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) entre 2014 y 2017. Cristián López, en tanto, fue gobernador de Coyhaique designado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

En fotografías de la época sobre inauguraciones de obras, celebraciones de aniversario de instituciones estatales y actos partidistas aparecen juntos. En diciembre de 2014 compartieron un aniversario de Indap liderado por Hernández. En 2016, conmemoraron la reforma agraria del gobierno de Frei Montalva. . En noviembre de 2015, Walker y López fueron expositores en una jornada de formación de la juventud DC en Aysén; el senador habló de “motivación juvenil” y el gobernador, de contingencia.

Este nexo no se limitó a la política ya que los tres enfocaron sus carreras hacia el derecho ambiental. Walker se integró al estudio Vergara, Galindo y Correa, mientras que Hernández y López llegaron a los tribunales ambientales, un destino que sería crucial para Dominga.



La relación se trasladó, y se mantiene vigente, en las aulas universitarias. Patricio Walker imparte clases en el Magíster en Derecho Regulatorio de la Universidad Católica y en postgrados de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD). Y es habitual que invite como expositores a sus antiguos correligionarios.

Publicación de Patricio Walker en LinkedIn/ Reportea.

En 2025, en plena tramitación de recursos de Dominga, Walker publicó en su LinkedIn una foto con Cristián López, a quien invitó a su clase en la UC. “Mis alumnos quedaron muy contentos. Imposible mejor manera de terminar el semestre”, escribió.

Imágenes: Reportea.

Con Marcelo Hernández, los encuentros en la UDD han sido recurrentes. Existen registros públicos de al menos tres invitaciones: el 2 de diciembre de 2023, en noviembre de 2024 y el 21 de noviembre de 2025. En todas, Walker aparece fotografiado junto al ministro, posando con alumnos.

Al ser consultado por Reportea sobre este vínculo, Walker afirmó: “Naturalmente jamás les he planteado ningún tema de carácter profesional”, y acotó que ha coincidido con ellos en actividades “estrictamente académicas”.

Fallos a favor de Dominga

Es en el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, donde Dominga ha obtenido sus victorias más trascendentales tras ser rechazado en tres ocasiones por el Comité de Ministros.

Tras el primer rechazo del Comité de Ministros en 2017, Andes Iron presentó un recurso. El ministro redactor del fallo fue Marcelo Hernández, quien en febrero de 2018 incluso visitó la zona del proyecto. En dicho recorrido, según el acta, el abogado de la empresa reconoció que el daño a la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt sería “perpetuo” y solo compensable. No obstante, el 27 de abril de 2018, el tribunal –con el voto de Hernández– acogió la reclamación y ordenó una nueva evaluación, revirtiendo el rechazo.

Tras un nuevo rechazo del Comité de Ministros en enero de 2023, Andes Iron apeló nuevamente. Como la Corte Suprema había ordenado que los ministros del fallo de 2018 no revisaran la causa, Cristián López, entonces ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental, integró el tribunal como subrogante. En diciembre de 2024, el tribunal emitió un fallo duro contra el gobierno, anulando la decisión del Comité de Ministros por “ilegal” y ordenando una nueva votación en 15 días.

López votó a favor. El 17 de febrero de 2025, el tribunal, nuevamente con el voto del ministro, anuló otro rechazo del Comité, argumentando vicios de procedimiento.

Estos fallos, criticados por el gobierno y organizaciones ambientalistas, han sido los que han mantenido con vida al proyecto, llevándolo al borde de su aprobación definitiva.

El silencio de los ministros

Frente a las consultas de Reportea, los ministros eludieron las respuestas directas. Desde el Primer Tribunal Ambiental, donde Hernández es titular, señalaron por escrito que luego del fallo de abril de 2018, el ministro “no volvió a participar en el litigio relacionado con Dominga”. Sobre su vínculo con Walker no hubo pronunciamiento.

Respecto de Cristián López, ahora en el Segundo Tribunal Ambiental, su tribunal se limitó a señalar: “La política de comunicaciones del tribunal establece que los ministros y ministras no realizan declaraciones personales a medios de comunicación”.

Investigación penal por cohecho y tráfico de influencias

Mientras estas relaciones quedan expuestas, el Ministerio Público abrió una investigación penal por cohecho y tráfico de influencias se centra en Dominga, tras la revelación de Reportea de que Andes Iron pagó $255,5 millones al bufete de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas –actualmente en prisión preventiva acusados de pagar coimas a ministros de la Corte Suprema– por informes que contenían información extraída de internet.

La batalla legal proyecto minero-portuario ha dejado de ser solo un debate sobre impacto ambiental y desarrollo económico y se ha convertido en un caso que abarca las redes del poder político, la justicia y los negocios.

La reservada asesoría de una figura como Patricio Walker, sus vínculos no declarados con ministros que fallaron a favor de su cliente, y la investigación por posibles cohechos siembran más dudas sobre la transparencia del proceso.