Bachelet advierte sobre la situación de los DDHH en los Territorios Palestinos Ocupados y la califica de «desastrosa»

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido este martes de que la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados es «desastrosa».

En su informe para el Comité de la ONU para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Bachelet ha apuntado a «graves» infracciones en la zona que han afectado a cuatro millones de personas y ha calificado de «inaceptable» que los derechos de los palestinos «continúen violándose», una situación que socava las perspectivas de paz y desarrollo en la región.

«Sólo el fin de la ocupación puede traer una paz duradera y establecer las condiciones en las que los Derechos Humanos de todos puedan ser plenamente respetados», ha insistido, al tiempo que ha recordado que el pasado mes de mayo se alcanzó la mayor escalada de hostilidades desde 2014, dejando como resultado 261 palestinos muertos, 130 de los cuales eran civiles y 67 más, niños.

En este sentido, la Alta Comisionada ha condenado que, además, la población de Gaza continúa sufriendo el bloqueo terrestre, marítimo y aéreo impuesto desde hace 15 años por Israel, «con infraestructura vital derrumbándose y un sistema de alcantarillado en descomposición».

Thank you for watching

Así, ha lamentado «las severas restricciones a la circulación» y «las obstrucciones al acceso de personas y bienes y servicios esenciales», incluida la atención médica especializada, lo que genera un «inmenso sufrimiento», ha condenado.

Por otro lado, Bachelet se ha referido a la designación el pasado mes de octubre seis organizaciones de la sociedad civil palestina como «organizaciones terroristas» en virtud de la Ley contra el terrorismo de Israel de 2016.

Estas organizaciones han trabajado con la comunidad internacional, incluida la ONU, durante décadas, ha incidido, para advertir de que las denuncias en su contra de vínculos con el terrorismo son «extremadamente graves».

En este contexto, ha criticado que estas denuncias se realicen «sin pruebas sustanciales adecuadas», llevando a cabo «decisiones que parecen arbitrarias y erosionan aún más el espacio cívico y humanitario en el territorio palestino ocupado».

«Estas afirmaciones pueden verse como un ataque a los defensores de los Derechos Humanos, al derecho a la libertad de asociación, opinión y expresión, y al derecho a la participación pública», ha avisado.

Por otra parte, Bachelet ha mostrado su preocupación por los casos de agresiones a periodistas y defensores de Derechos Humanos, así como intimidación, violencia y acoso por cuestión género, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y censura, casos que documenta desde junio de este año.

VIOLENCIA CONTRA PALESTINOS

Además, ha expresado al Comité su alarma «creciente» por los «numerosos» asesinatos de palestinos por parte las fuerzas israelíes, así como por los ciudadanos armados. Actualmente, el promedio es un incidente de violencia por día de los israelíes contra los palestinos.

Al respecto, ha apuntado también a la especial preocupación por los incidentes recurrentes de uso excesivo de la fuerza que han causado la muerte y han herido a niños palestinos.

Según ha lamentado, 16 niños han muerto en sucesos de este tipo este año en Cisjordania, mientras 160 niños palestinos están detenidos por Israel, algunos de ellos sin cargos

Ante esta situación, la Alta Comisionada ha demandado investigaciones y rendición de cuentas de los responsables y ha reiterado que «la impunidad crónica» ha sido planteada repetidamente en los informes del secretario general de la ONU, António Guterres, y de la Oficina de Derechos Humanos que dirige.

Fuente Europa Press

Te puede interesar