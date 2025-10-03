Boric exige verdad y justicia en el caso Julia Chuñil: “No puede haber espacio a la impunidad”

El Presidente Gabriel Boric exigió verdad y justicia ante el caso de la desaparición forzada de la defensora ambiental y dirigenta mapuche, Julia Chuñil, quien fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en el sector Huichaco, en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos.

“Quiero manifestarle a todo el pueblo de Chile que nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona como es el caso de Julia Chuñil que estamos todos preocupados por su desaparición por saber la verdad, qué pasó, dónde está”, expresó el Mandatario en declaraciones ofrecidas a la prensa el jueves desde La Moneda.

El pronunciamiento del jefe de Estado ocurrió luego de que el pasado martes 30 de septiembre, tanto la familia de la presidenta de la comunidad indígena Putreguel, como la abogada que los representa Karina Riquelme, confirmaron la existencia de una interceptación telefónica autorizada donde el principal sospechoso, el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, habría reconocido que Chuñil fue quemada.

“ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil, la quemaron”, indicó la jurista.

Desde el Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, planteó que le corresponde al Ministerio Público aclarar «algo que ha sido trascendido y filtrado a la prensa en materia de la investigación”.

La secretaria de Estado recalcó que el Gobierno ha proporcionado apoyo concreto a las pesquisas, «particularmente a los equipos de la PDI, con investigadores con dedicación exclusiva para el caso».

“Desde el Poder Ejecutivo, ante este hecho de máxima gravedad, esperamos que la investigación dé cuanto antes un resultado para saber efectivamente dónde está Julia Chuñil y no descartamos otras acciones que se puedan hacer”, sostuvo la portavoz gubernamental.

Presidente Boric: “En Chile no puede haber espacio a la impunidad”

En conversación con la prensa, el Presidente Gabriel Boric, suscribió las declaraciones de Vallejp y recalcó la necesidad de esclarecer el caso.

«Tal como señaló la ministra vocera, exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad», aseveró.

El Mandatario planteó que «Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, pero que yo creo representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia».

«Por lo tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda aclarecer toda la verdad», subrayó.

Diputados citan al fiscal Valencia, PDI y Carabineros

Tras la revelación de los nuevos y graves antecedentes un grupo de parlamentarios decidió citar al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a la PDI y Carabineros para que rindan cuenta ante la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la investigación del caso.

“Con diputados y diputadas de distintas bancadas hoy venimos a presentar una solicitud de sesión especial, donde citaremos tanto al fiscal nacional, a la PDI, a Carabineros, al Ministerio de Justicia, al delegado presidencial de Los Ríos y a todas las instituciones que correspondan, para que vengan a dar cuenta a esta Cámara sobre cuáles son los antecedentes que se manejan respecto del caso, cuáles son los avances que han habido respecto del caso y cómo seguiremos apoyando como Estado en la búsqueda de nuestra lamngen”, explicó la parlamentaria del Frente Amplio (FA), Ericka Ñanco.

La diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado, respaldó las críticas realizadas por la abogada Karina Riquelme sobre la labor desarrollada por la Fiscalía de Los Ríos y cuestionó que el Ministerio Público optara por desviar la investigación hacia la propia familia de la dirigenta mapuche , ignorando líneas de pesquisa cruciales que apuntarían a su posible condición de desaparición forzada, vinculada al conflicto territorial en la zona, además de las trabas y problemas que la defensa los abogados de los hijos de Chiuñil han tenido para poder acceder a información sobre la causa judicial.

“Todos nos hemos conmovido dada esta grave situación, donde el Ministerio Público ha relativizado y buscado una línea investigativa para inculpar a la familia, lo que es aún mucho más grave y ha sido discriminatorio cómo se ha actuado. La línea investigativa nunca estuvo, estando presente, sabiéndolo la Fiscalía, con respecto a este empresario forestal. Por lo tanto, aquí mucho tiene que decir y hacer el señor fiscal Valencia. De lo contrario, también será cómplice de esta situación”, advirtió la legisladora, en declaraciones recogidas por Diario U de Chile.

Empresario imputado por la desaparición de Chuñil afirma que es inocente

Por su parte el imputado en la investigación por la desaparición de la dirigenta mapuche, Juan Carlos Morstadt Anwandter, quien en una interceptación telefónica autorizada, le habría dicho a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”, afirmó que es inocente.

«Es totalmente falso (…) mi papá tiene 93 años mi viejo estuvo en la clínica en ese periodo. Pucha yo podría hablar lo que quiera con él», dijo en conversación con 24 Horas.

Tras ser consultado respecto a si recuerda haber dicho que Chuñil «fue quemada», el empresario que mantenía una disputa por terrenos con la defensora ambiental antes de que ella desapareciera, respondió: «No, jamás».

«Porque si no, no sé si él (su padre) me hizo comentarios a mí, yo me le lo hice a él», indicó Morstadt, quien hasta el momento no ha sido formalizado.

La Familia de Chuñil denunció que la dirigente mapuche fue víctima de amenazas por parte del empresario para que le entregara el terreno en disputa.