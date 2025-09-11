Brasil: Tribunal sentencia a 27 años de cárcel a ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de Golpe de Estado contra Lula

Tras el voto a favor del último magistrado que faltaba, Cristiano Zanin, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal sentenció a 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado, al expresidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, por el intento de Golpe de Estado contra del actual Mandatario Lula Da Silva, ocurrido el 8 de enero de 2023.

Junto a Bolsonaro, también fueron condenados algunos de sus colaboradores y los militares que lo apoyaron en su acción criminal. Entre ellos destaca Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil y uno de sus hombres de máxima confianza , quien fue condenado a 26 años de prisión, con inicio en régimen cerrado.

Otros condenados son Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, y figura clave del ala militar; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Mauro Cid, exayudante de órdenes y delator que aportó pruebas decisivas sobre la trama. Las penas de estos acusados aún deben ser resueltas por el Tribunal Supremo de Brasil.

