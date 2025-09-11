Trump y condena a Bolsonaro por golpista: «Es muy sorprendente que esto pudiera suceder»

Presidente de EEUU no respondió cuando le preguntaron si pensaba imponer nuevas sanciones a Brasil a raíz de esta última decisión de la justicia brasileña, limitándose solo a decir que Bolsonaro "era un buen hombre".

Trump y condena a Bolsonaro por golpista: «Es muy sorprendente que esto pudiera suceder»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

«Sorprendido» se mostró el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras conocer la decisión de la Justicia de Brasil de condenar al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por el intento de Golpe de Estado contra Lula Da Silva, delito criminal por el que podría ser condenado a 40 años de cárcel.

«Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen Presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder», declaró Trump a la prensa apostada en la Casa Blanca.

En ese sentido, el mandatario estadounidense fue consultado si, a raíz de esta decisión judicial, pensaba imponer nuevas sanciones a Brasil, no respondiendo la pregunta. Lo que sí hizo fue compararse con Bolsonaro: «Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya», dijo Trump, refiriéndose a las imputaciones que se le hicieron por instigar el asalto al Capitolio de 2021, causa que -recordemos- finalmente fue desestimada cuando Trump ganó las elecciones en 2024.

Para Trump, Bolsonaro era inocente de los cargos que se le imputaban y por este motivo, impuso un arancel del 50 % a la mayoría de los productos brasileños exportados a EEUU, en represalia por el proceso que se llevaba en contra de su aliado.

Sigue leyendo:

Brasil: Ultraderechista Jair Bolsonaro es condenado por intento de Golpe de Estado contra actual Presidente Lula Da Silva

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Sigue el matonaje: Ahora Trump acusa a Brasil de "caza de brujas" contra Bolsonaro y amenaza al país con aranceles del 50 por ciento

Hace 2 meses
El Ciudadano

Brasil no se arrodilla: Lula responde con todo a arancel del 50% impuesto por Trump

Hace 2 meses
El Ciudadano

Gustavo Petro por Bolsonaro y su tobillera: "Se hace justicia en Brasil con un fascista. El fascismo no es ideología, es crimen"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Brasil: Ultraderechista Jair Bolsonaro es condenado por intento de Golpe de Estado contra actual Presidente Lula Da Silva

Hace 2 horas
El Ciudadano

"Si nos cobran el 50 %, les cobramos el 50 %": Lula desafía a Trump con aranceles espejo

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Brasil casi vuelve a una dictadura”: juez Moraes pide condenar a Bolsonaro por cinco delitos

Hace 1 día
El Ciudadano

Bolsonaro, aliado de Kast, afronta la recta final del juicio por intentona golpista en 2022

Hace 3 días
El Ciudadano

A Kast no le va a gustar: Bolsonaro queda con tobillera electrónica y prohibición de usar redes

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Riesgo de fuga": Refuerzan vigilancia a prisión domiciliaria de Bolsonaro tras hallazgo de "borrador" de solicitud de asilo dirigida a Milei

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano