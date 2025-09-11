Trump y condena a Bolsonaro por golpista: «Es muy sorprendente que esto pudiera suceder»

«Sorprendido» se mostró el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras conocer la decisión de la Justicia de Brasil de condenar al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por el intento de Golpe de Estado contra Lula Da Silva, delito criminal por el que podría ser condenado a 40 años de cárcel.

«Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen Presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder», declaró Trump a la prensa apostada en la Casa Blanca.

En ese sentido, el mandatario estadounidense fue consultado si, a raíz de esta decisión judicial, pensaba imponer nuevas sanciones a Brasil, no respondiendo la pregunta. Lo que sí hizo fue compararse con Bolsonaro: «Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya», dijo Trump, refiriéndose a las imputaciones que se le hicieron por instigar el asalto al Capitolio de 2021, causa que -recordemos- finalmente fue desestimada cuando Trump ganó las elecciones en 2024.

Para Trump, Bolsonaro era inocente de los cargos que se le imputaban y por este motivo, impuso un arancel del 50 % a la mayoría de los productos brasileños exportados a EEUU, en represalia por el proceso que se llevaba en contra de su aliado.

