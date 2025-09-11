Brasil: Ultraderechista Jair Bolsonaro es condenado por intento de Golpe de Estado contra actual Presidente Lula Da Silva

Este jueves 11 de septiembre (2025), la jueza Carmen Lucia del Tribunal Supremo de Brasil ratificó su voto de condena contra el expresidente Jair Bolsonaro, por su participación en el intento de Golpe de Estado contra el actual Mandatario, Lula da Silva, con lo cual se alcanzó la mayoría de votos (3 de 5) para condenar al ultraderechista como parte de una organización criminal.

El voto de la jueza Carmen Lucia se sumó al de los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino, restando aún el pronunciamiento del magistrado Cristiano Zanin. El único que votó en contra de procesar al ultraderechista fue el juez Luiz Fux.

En esa línea, al concluir su intervención, la magistrada Carmen Lucia resaltó la importancia de preservar el Estado de derecho democrático: «Brasil solo vale la pena porque aún logramos mantener el Estado de derecho democrático», planteó la jueza.

Recordemos que, por los cargos que está enfrentando, Bolsonaro podría recibir una pena de cárcel de al menos 40 años en total.

La noticia generó inmediatas reacciones tanto de la prensa internacional como de algunos actores políticos, destacándose por ejemplo que Bolsonaro es el primer expresidente de Brasil condenado por atentar contra la democracia. Asimismo, otras voces hicieron notar que su condena ocurrió el mismo día en que se conmemoran 52 años del Golpe de Estado civil-militar de la Derecha chilena contra el Presidente Salvador Allende.

