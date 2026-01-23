Carabinera es detenida por liderar banda detrás de multimillonario robo a Brinks en Rancagua

La sargento con 29 años de servicio fue desvinculada de Carabineros y será formalizada este viernes. El robo, ocurrido en agosto de 2024, involucró un botín de más de $12 mil millones, del cual solo se han recuperado $200 millones.

Un nuevo y grave giro en la investigación del recordado robo a la empresa de valores Brinks en Rancagua, ocurrido en agosto de 2024, ha expuesto una profunda fractura institucional: una carabinera en servicio activo, con casi tres décadas de carrera, fue detenida este jueves por su presunta participación como líder de la banda detrás del multimillonario atraco.

La detenida fue identificada como la sargento primero Claudia Bustamante, de 47 años, quien prestaba servicios en la Subcomisaría Diego Portales de Carabineros. Según fuentes institucionales y del Ministerio Público, la uniformada es sindicada como la organizadora principal del golpe que sustrajo más de 12 mil millones de pesos de una sucursal de Brinks el 16 de agosto de 2024.

El procedimiento de detención fue ordenado tras avanzadas diligencias investigativas»que establecieron vínculos entre la funcionaria y otros involucrados. La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, confirmó la aprehensión en horas de la noche.

«La carabinera fue detenida en el marco de una investigación que se está desarrollando por el robo de una sucursal Brinks, el año 2024, en agosto», declaró Leitao.

Asimismo, indicó que «no se pueden dar detalles de aquella (investigación), y los detalles de la detención y los elementos que la configuran se entregarán en el control de detención», el cual está fijado para este viernes en el Tribunal de Garantía de Rancagua.

La autoridad agregó que “es una investigación que ha sido exitosa, y por lo tanto, esperamos que mañana se entreguen los antecedentes correspondientes”.

Carabinera fue desvinculada

La sargento, con 29 años de servicio y que se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales «.fue desvinculada inmediatamente de la institución y Carabineros emitió un comunicado oficial señalando que la medida se adoptó por «faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito, las cuales estarían vinculadas a un robo que afectó a una empresa de valores en la comuna de Rancagua».

«Carabineros de Chile reitera que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplican con rigor las medidas administrativas correspondientes, en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad», señaló la policía uniformada.

21 detenidos por el robo a Brinks

La captura de Bustamante eleva a 21 el total de personas detenidas en relación con este caso, el cual ha sido denominado «nuevo robo del siglo», al ser uno de los más cuantiosos registrados en la historia reciente de Chile. Pese al alto número de detenciones, la recuperación del botín ha sido baja: hasta la fecha solo se han recuperado poco más de 200 millones de pesos, dinero que fue encontrado enterrado en el sector de Punta de Tralca.

El resto del dinero, cerca de 11.800 millones de pesos, permanece desaparecido, y las pesquisas no han logrado determinar su paradero.

Este viernes, la sargento Bustamante quien se encuentra detenida en la Primera Comisaría de Carabineros de Rancagua enfrentará al sistema de justicia en una audiencia crucial para el curso de la investigación. Se espera que la Fiscalía presente los antecedentes que la vinculan no solo con la ejecución material del robo, sino también con la coordinación y el liderazgo de la banda.