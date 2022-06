Carlos Méndez “La Bestia” es sentenciado a cárcel de por vida por el femicidio de María Isabel Pavez

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago sentenció a Carlos Méndez González a presidio perpetuo calificado por el femicidio de María Isabel Pavez.

El ciudadano mexicano de 38 años, apodado como “La Bestia” y también conocido como “Igor Yaroslav”, fue declarado autor del delito consumado de femicidio de la joven de 22 años, ocurrido en diciembre de 2020.

AHORA: 4° TOP de Santiago condena a presidio perpetuo calificado a Carlos Humberto Méndez González, en calidad de autor del delito consumado de femicidio de María Isabel Pavez, perpetrado en diciembre de 2020 en el centro de la ciudad. pic.twitter.com/7qIsHm5w48 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) June 2, 2022

La condena de presidio perpetuo calificado es la máxima sanción existente la legislación actual, la cual se traduce a 40 años de prisión sin derecho a beneficios para acortarla.

De esta condena, Méndez ya cumplió con 512 días de cárcel, tiempo en el que estuvo con prisión preventiva mientras se realizaba la investigación del caso.

“Deberá cumplir efectivamente la pena sirviéndole de abono el tiempo que ha estado privado de libertad en esta causa, esto es 512 días”, explicó la magistrada del caso, de acuerdo a información de Meganoticias.

Antes de que el Tribunal lo declarara culpable, Méndez decidió prescindir de su derecho a guardar silencio y confesar que el ataque que acabó con la vida de la joven María Isabel, fue “en un momento de rabia”

Cabe recordar que el pasado martes 17 de mayo comenzaron los alegatos de apertura en el juicio oral contra el individuo. En medio de la audiencia, el mexicano renunció a su derecho a guardar silencio y dijo: “Quiero pedir perdón a la familia y a la madre, si bien para mí es difícil entender lo que paso y aún no logró asimilarlo, no pudo imaginar lo que es para la familia”.

El acusado además entregó detalles de cómo consumó el asesinato de la joven con la que mantuvo una relación de 7 años. El hecho, según la confesión de Méndez, se dio en “un momento de frustración”, luego de que se enteró de que Pavez le habría sido infiel.

“Fue en un momento de rabia, de ira (…) Me di cuenta… el corte fue profundo… No tardó nada en perder la vida. Después de eso lo siguiente que hice fue ir al baño a vomitar. No podía respirar, tomé 4 o 6 calmantes”, narró.

Tras la muerte de María Isabel, Méndez aseguró que no pudo “pasar a la habitación, la cerré y me quedé en la sala. Ahí tuve un golpe de realidad cuando mi compañero de departamento llegó a la casa, me puse muy nervioso y él fue al baño, y yo por lo nervioso que estaba, fui a taparle la cara a Mari”.

Sigue leyendo: Carlos Méndez “La Bestia” es declarado culpable por el femicidio de María Isabel Pavez

Según indicó el Ministerio Público, el acusado tomó el cuerpo de la víctima, la cubrió con un cubrecamas y la escondió en el closet de su pieza, para luego darse a la fuga en dirección a la Región de Valparaíso.

La justicia lo declaró culpable el pasado 23 de mayo por el femicidio de Pavez, pero lo absolvió del delito de uso de pasaporte falso.

De este modo, Méndez fue sentenciado a privación de libertad de por vida.