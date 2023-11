Caso Convenios: PDI detiene a Camila Polizzi y a otros cuatro presuntos implicados

Durante la tarde de este martes, Camila Polizzi fue detenida en Concepción por la Policía de Investigaciones (PDI), junto a otros cuatro presuntos implicados en el denominado «Caso Convenios».

La detención ocurre en el marco de las indagatorias que está realizando la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío por líos de plata ligados al Gobierno Regional a la Fundación “En Ti”, que era representada por Polizzi.

Como parte del procedimiento, también fueron detenidos los hermanos Diego y Sebastián Polanco (expareja de Polizzi). Asi como el exjefe de gabinete del Gore Biobío, Rodrigo Alarcón Quezada, y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña Medina.

La fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó las detenciones. Al respecto señaló que “en relación con una fundación se ha despachado, a petición de la Fiscalía, orden de detención respecto de cinco personas”.

“Se encuentra detenida Camila Polizzi, Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina”, indicó la persecutora.

Cabe recordar que la Fiscalía disponía de 12 meses para formalizar a la excandidata a alcaldesa de Concepción, luego que su defensa solicitara fijar un plazo de investigación desformalizada.

El pasado 4 de septiembre, Polizzi fue citada a declarar ante la Fiscalía del Biobío, pero se acogió a su derecho a guardar silencio.

Caso Convenios

El pasado 13 de julio la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía del Biobío comenzó una investigación de oficio, con la finalidad de indagar las presuntas irregularidades que habrían existido en el traspaso de fondos desde el Gore a la Fundación en Ti para el desarrollo del programa “Capacitación Ciudadana para Familias de Barrio Norte». de la comuna de Concepción, y cuyo costo total de inversión sería de $250.635.000 millones de pesos.

De acuerdo con los antecedentes, dicha fundación no cumplía con las exigencias establecidas, ni contaba con competencias en el área, causando con ello un perjuicio al erario Fiscal aún no determinado con exactitud, pero no inferior a 66 millones de pesos ($66.000.000).

El 17 de agosto, la Brigada Investigadoras de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI allanó la residencia la de Camila Polizzi y 12 días después, el Juzgado de Garantía de Concepción decidió sacarla de los querellantes de la causa.



Sigue leyendo: