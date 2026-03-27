Caso exfiscal Guerra: querellante sostiene que Andrés Chadwick tiene calidad de imputado

“Él (Chadwick) está imputado. Así lo dijo, además, el fiscal (Mario) Carrera en varias ocasiones”, afirmó la abogada María Inés Horvitz, en su calidad de querellante en la causa del exfiscal Manuel Guerra.

En el marco de la investigación que mantiene en prisión preventiva al exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, por presuntos delitos de corrupción, la abogada María Inés Horvitz, en su calidad de querellante, indicó que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, tiene calidad de imputado en la causa.

“Él (Chadwick) está imputado. Así lo dijo, además, el fiscal (Mario) Carrera en varias ocasiones”, afirmó la jurista quien fue presidenta del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado.

La afirmación de Horvitz se produce luego de que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva para el exfiscal Guerra, en el marco de la investigación vinculada al denominado caso Hermosilla, en la cual enfrenta imputaciones por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.

La resolución del tribunal se adoptó luego de nueve extensas jornadas de formalización, en las que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y querellantes solicitaron la máxima cautelar. En ellas, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, imputó a Guerra 13 hechos que se habrían producido entre 2016 y 2021, periodo en el cual habría mantenido una serie de conversaciones, en su mayoría a través de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Carrera señaló que ex persecutor se subordinó «los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado» y que la relación con Hermosilla habría influido en al menos cinco causas de alta connotación pública que se investigaban en la Fiscalía Metropolitana Oriente, mientras la gestión de Guerra al frente de esa repartición en el periodo comprendido entre 2015 y 2022, entre las que figuran las relacionadas con los casos Penta, Exalmar-Domingam el financiamiento irregular de la política y la denominada Operación Huracán, que están ligadas políticamente a la derecha y en especial a figuras de la UDI.

En este contexto, la figura de Chadwick emerge como un eslabón clave en la red de influencias que, según la querellante, operaba en la órbita del exfiscal.

La jurista aseguró que la figura del exsecretario de Estado no es la de un mero testigo o involuntario, sino que posee la calidad de imputado dentro del expediente que indaga las aristas de corrupción que rodean la gestión del expersecutor.

En una entrevista concedida al programa «Al Pan Pan», conducido por la periodista Mirna Schindler, la abogada Horvitz aseguró el exsecretario de Estado posee formalmente la calidad de imputado, por lo que su equipo le ha solicitado al Ministerio Público que adopte decisiones respecto a su situación.

«Él está imputado , también está imputado Hermosilla, que no ha sido formalizado por esta arista. Obviamente nosotros como querellantes, estoy hablando de Mauricio (Daza) y yo, porque hay otros querellantes y el Consejo de Defensa del Estado también, pero nosotros personalmente tenemos mucho interés y hemos solicitado al fiscal Carrera que adopte una decisión en relación al señor Chadwick, porque está claramente involucrado en toda esta secuencia de hechos», planteó.

La mecánica del cohecho y la red de favores del exfiscal Guerra

Horvitz profundizó en el modus operandi que, según los antecedentes de la investigación, habría empleado Manuel Guerra para consolidar su red de influencias. Lejos de ser un acto aislado, la abogada describió una estrategia sistemática mediante la cual el exfiscal habría acumulado favores y beneficios a cambio de información privilegiada.

“Él lo que hizo fue generar justamente una cuenta crediticia, es decir, yo te voy dando información, voy actuando de manera que le gusta a las personas con las cuales estás vinculada”, explicó.

La jurista añadió que, para configurar el delito de cohecho que se le imputa a Guerra, es indispensable acreditar la existencia de una solicitud de beneficios.

Entre las gestiones que la investigación habría detectado, Horvitz mencionó intentos del exfiscal por posicionarse en instituciones de alto prestigio y poder.

“Una de las últimas solicitudes es ingresar a la Universidad San Sebastián con un buen sueldo”, señaló.

Tras su renuncia a la fiscalía en 2021, Guerra fue contratado inmediatamente por la Universidad San Sebastián, casa de estudios donde Chadwick tenía influencia y si se comprueba que el exministro intervino en esa contratación, este acto podría configurar cohecho.

«Él es (Chadwick) el que podía en definitiva lograr que la Universidad San Sebastián contratara a este señor (Guerra) con ese sueldo», apuntó la abogada.

Sospechas sobre la Universidad San Sebastián y eventual financiamiento político

La preocupación de la querellante no se limitó a la figura del exfiscal, sino que se extendió a las instituciones que, según su perspectiva, habrían sido utilizadas como mecanismos de pago o retribución.

Horvitz puso especial énfasis en la Universidad San Sebastián (USS), vinculándola directamente con las últimas gestiones de Guerra y con un posible esquema más amplio de financiamiento irregular.

La abogada manifestó su inquietud por un hecho que calificó como altamente sospechoso: la salida del superintendente de Educación en un momento procesal clave. Según explicó, esta salida se produjo justo cuando el organismo se aprestaba a formular cargos contra la casa de estudios.

«Estaba listo para formular cargos y repentinamente, de un día para otro, se le pide la renuncia al superintendente. Eso es muy, muy sospechoso y claramente pareciera indicar que se quiere evitar que se conozcan los detalles de todos los personeros de la UDI o de la derecha que han sido contratados por esa universidad ”, afirmó en la entrevista.

Al profundizar en el análisis, la jurista planteó que la universidad podría estar operando como una estructura de contención y remuneración para figuras del espectro público. Según su relato, la investigación apunta a contrataciones de figuras públicas con remuneraciones que no guardan relación con sus méritos académicos.

Señaló que estas contrataciones podrían haber funcionado como una “caja pagadora para aquellos políticos que no tienen cargos actualmente”.

«Recordemos el caso de Marcela Cubillos con 17 millones de pesos mensuales», apuntó.

Horvitz planteó la necesidad de que estos antecedentes sean investigados a fondo, ya que podrían constituir la base para acreditar un eventual delito de financiamiento irregular de la política,

¿Formalización de Chadwick?

Al ser consultada por la periodistaobre las posibilidades de que Andrés Chadwick sea acusado de la comisión de in delitp, respondió que eso depende absolutamente del Ministerio Público

«El único que puede formalizar una investigación en el Ministerio Público, en este caso sería el fiscal Carrera, él es el que tiene que adoptar la decisión. Nosotros ya hemos conversado en varias ocasiones con él, solicitándole que eh que nos diga o que nos señale si va a formalizar o no a Chadwick , porque nos preocupa que esta secuencia de hechos quede un poco trunca, porque efectivamente quien nosotros estimamos que le consiguió la pega en la Universidad San Sebastián a Guerra fue Chadwick», afirmó.

«Es muy importante yo creo para este caso que el fiscal Carrera adopte las decisiones que corresponden a los efectos de dejar bien claros los hechos, tal como ocurrieron desde el señor Guerra hasta incluso el señor Chadwick», enfatizó la abogada querellante.