CChDH presentó querella querella contra carabineros por apremios ilegítimos en contra de la periodista María Soledad Osorio

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) interpuso ante el Segundo Juzgado de Garantía de San Bernardo, una querella por el delito de apremios ilegítimos con lesiones simplemente graves, en grado de desarrollo consumado, en contra de todos los funcionarios policiales involucrados en la agresión que sufrió la periodista María Soledad Osorio.

Cabe recordar que el pasado domingo de mayo la comunicadora se dirigió ia la tenencia en la localidad de Linderos en la comuna de Buin para poner una denuncia por hostigamiento en su contra y terminó siendo brutalmente agredida por personal de Carabineros, tal y como relató.

La agresión se produjo cuando la profesional solicitó que se modificaran elementos de su constancia que no estaban incluidos en el relato que hizo el funcionario de guardia. Al negarse, Osorio indicó que pidió hablar con un superior, pero fue rechazado aunque se escuchaban voces desde el interior del recinto. Fue en ese momento que aparecieron otros dos suboficiales, un sargento y un cabo, que comenzaron a agredirla.

“Me agarran de los brazos, me azotan contra una pared, me caí. Yo soy de contextura delgada y ahí empezaron a pegarme, a agredirme. De repente sentí algo en la cara y ahí me dejaron botada”, explicó Osorio en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

La periodista señaló que “mientras ellos dos me agredían en el suelo, el otro que estaba de guardia miraba todo y solo se tocaba la cabeza. En ningún momento interrumpió, trató de ayudar, dijo que pararan, nada… se tocaba la cabeza”.

“Quedé en el suelo, nadie me ayudó a levantarme. Yo creo que quedé inconsciente porque no sé cuánto rato quedé ahí”, agregó.

La constatación de lesiones en un recinto médico establece una serie de golpes en diferentes partes del cuerpo, entre ellos hematomas en el rostro y la cabeza, así como en su parrilla costal y extremidades.

La periodista que se ha desempeñado en su época en la Intendencia Metropolitana y en municipios, manifestó que Carabineros se ha negado a entregar antecedentes para respaldar su denuncia, a pesar que ya se inició un sumario interno en la institución policial.

A través de un comunicado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos solicitó al Juzgado que la querella, presentada ayer martes 24 de mayo, sea remitida al Ministerio Público para que se realicen una serie de diligencias que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

A continuación el texto íntegro:



La Comisión Chilena de Derechos Humanos, a través de su presidente, abogado Carlos Margotta Trincado, interpuso ante el Segundo Juzgado de Garantía de San Bernardo, una querella por el delito de apremios ilegítimos con lesiones simplemente graves, en grado de desarrollo consumado, en contra de todos los funcionarios policiales involucrados en los hechos ocurridos el domingo 15 de mayo de 2022, en dependencias de la Tenencia de Carabineros de Linderos, en la comuna de Buin, cometidos en la persona de la periodista, María Soledad Osorio González.

Como es de conocimiento público, en esa fecha la víctima se dirigió a la Tenencia para ingresar una denuncia contra un tercero por hostigamiento telefónico. Al comunicar la denuncia al carabinero que se encontraba en la guardia, Soledad Osorio González le manifestó que había redactado mal su denuncia y le hizo ver que no estaba de acuerdo con el texto, razón por la cual no iba a firmar el documento.

La víctima manifiesta que ante la negativa a modificar la denuncia, le solicitó hablar con un superior, sin embargo el carabinero de guardia le dijo que no había nadie más para atenderla. No obstante, ante la discusión que se produjo, aparecieron otros dos funcionarios que procedieron a golpearla brutalmente.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos solicitó al Juzgado que la querella, presentada este 24 de Mayo de 2022, sea remitida al Ministerio Público para que se realicen una serie de diligencias que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Comisión Chilena de Derechos Humanos

Santiago 24 de Mayo 2022