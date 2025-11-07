«Coimeros»: Dan a conocer audio del notario de San Miguel refiriéndose a Ángela Vivanco y su esposo Gonzalo Migueles

Durante la audiencia de formalización de Gonzalo Migueles, cónyuge de la exjueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, en el marco del caso conocido como «Muñeca Bielorrusa», se reveló un audio donde el notario de San Miguel, Claudio Barrena, se refiere a la exmagistrada y a su esposo como «coimeros».

Se trata de una llamada telefónica que fue interceptada el 1 de octubre de 2024, en la cual conversa con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber. Allí, trata a Vivanco y Migueles de «coimeros» y señala que «Marito (por el abogado Mario Vargas) los sepultó».

Otra frase dada a conocer en la llamada expuesta en la audiencia, es aquella donde Barrena le dice a Yáber: «Este hueón (el abogado Mario Vargas) le debió haber pasado 1 o 2 palitos de dólares a la Ángela», refiriéndose al litigio del Consorcio Belaz Movitec con Codelco.

El audio fue compartido por Radio Cooperativa. Escúchalo acá.

