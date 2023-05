Comandante en jefe de la Armada repudió mortal golpiza de marinos a persona con discapacidad: «No vamos a esconder la cabeza como la avestruz» (Video)

En el marco de la conmemoración del Día de las Glorias Navales en Iquique, el comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés De La Maza, hizo referencia a los marinos que fueron detenidos y dados de baja de la institución tras haber golpeado brutalmente a una persona con discapacidad y en situación de calle en Iquique, quien falleció horas después en el Hospital por la gravedad de las lesiones.

El trágico suceso ocurrió la madrugada del pasado 19 de mayo en la intersección de Simón Bolívar con Eleuterio Ramírez, de la capital regional de Tarapacá.

Según información preliminar, un grupo de seis funcionarios de la Armada supuestamente fueron víctima de un asalto por parte de una banda de extranjeros. Tras regresar al buque, algunos de los uniformados decidieron tomar represalias y regresaron en busca de venganza.

Cuatro de los marinos señalaron a un hombre sin residencia conocida y que necesitaba de muletas para desplazarse debido a que le faltaba una de sus piernas, como líder de la banda que los había asaltado y le propinaron una brutal golpiza, cuyas heridas causaron su deceso.

Los marinos fueron aprehendidos por Carabineros y serán formalizados ante el Juzgado de Garantía de Iquique el próximo lunes.

Dentro de las investigaciones se reveló que el acto fue presenciado por un funcionario de la Municipalidad de Iquique, quien fue amenazado por los agresores.

Al respecto, el fiscal José Rivera indicó que «uno de los videos da cuenta de esta circunstancia de un vehículo municipal que se acerca al lugar donde se encuentran ocurriendo los hechos y, sin embargo, continúa la agresión. Eso es materia de la investigación».

Jefe de la Armada: «Repudiamos este tipo de hechos de violencia»

Durante los actos conmemorativos realizados este domingo, el comandante en jefe de la Armada reiteró el repudio a los hechos violentos ocurridos en Iquique y enfatizó que estos incidentes no reflejan la conducta y los valores de la institución naval.

“Quisiera iniciar mis palabras refiriéndome a la lamentable situación ocurrida la madrugada del pasado 19 de mayo, donde se vieron involucrados ex integrantes de la institución”, comenzó su discurso.

“Como marinos, repudiamos este tipo de hechos de violencia, que no representan bajo ningún punto de vista la conducta de los más de 25.000 hombres y mujeres que conformamos la Armada de Chile, y que día a día colocan todo su esfuerzo en seguir el legado de Prat”, señaló el almirante De La Maza.

«No vamos a esconder la cabeza como la avestruz»

El almirante de La Maza, fue consultado por el cuarto marino del Buque Almirante Cochrane que aunque fue detenido ayer sábado por su presunta participación en la agresión al hombre en situación de calle y discapacidad, no ha sido desvinculado aún de la Armada.

«No vamos a esconder la cabeza como la avestruz, por el contrario, nosotros vamos a aportar todos los antecedentes», dijo, al tiempo que relató que «ayer, durante el proceso investigativo que lleva adelante el Ministerio Público, nosotros fuimos comunicados de que había una cuarta persona que quedaba en arresto».

#DespiertaconCHV | Cmdt. en Jefe de la Armada, Juan Andrés De La Maza, por 4to marino detenido que no fue dado de baja: "Vamos a esperar el resultado de mañana"



📺 PlutoTV https://t.co/b6dNMb9VHt

👉 En vivo https://t.co/JkS0RTKgPL

📡 Señal YouTube https://t.co/FcSyzIomIq pic.twitter.com/o56MGBoK4f — CHV Noticias (@CHVNoticias) May 21, 2023

«Yo no me he comunicado con el Ministerio, la Justicia es la que está haciendo ahora su trabajo, por lo tanto, una vez teniendo el resultado de la audiencia, si el hombre, efectivamente, es un cuarto implicado, va a tener la misma sanción que los anteriores», afirmó.

Sigue leyendo: