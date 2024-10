Con solo 1 año y 10 meses, Natacha Monroy fue encarcelada en la dictadura: Corte confirma indemnización

Con solo 1 año y 10 meses de edad, Natacha Valentina Adriana Monroy Rodríguez, fue encarcelada durante la dictadura de Augusto Pinochet, por lo cual el fisco deberá pagarle una indemnización por concepto de daño moral.

Así lo estipuló, la Corte de Apelaciones de Santiago, tras confirmar la sentencia que condenó al fisco a pagarle a Monroy la indemnización por la suma de $80.000.000.

En fallo unánime (causa rol 1.464-2021), la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Tomás Gray, la ministra Érika Villegas y el abogado (i) Luis Hernández–ratificó íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.

La dictadura recluyó a Natacha Monroy en la cárcel del Buen Pastor

Natacha Monroy, con apenas un año y 10 meses de vida, estuvo con arresto domiciliario desde el 6 de octubre y hasta diciembre de 1973 y luego ingresada junto a su madre, Eliana Rodríguez Dubó, a la cárcel de mujeres de La Serena, recinto en el que permaneció privada de libertad un año y tres meses más.

Dubó fue acusada de ser yna comunista, tener armas enterradas en el patio de su casa y formar parte del Plan Z en la ciudad de La Serena.

De acuerdo con loss antecedentes, durante la vigencia del arresto domiciliario, a Natacha no se le permitió a salir de la casa y no podía entrar a ésta ninguna persona, ni siquiera un familiar. Tampoco podía salir al patio o jugar. Su tía Adriana, para sacar la basura al patio, tenía que pedirle permiso al militar de guardia,

En la mañana, era obligatorio que todos se levantaran a las 07:00 am, almorzaran a las 12:00 pm y a las 18:00 horas todos se tenían que preparar para ir a dormir y apagar la luz. No se podía escuchar radio y menos música, no estaba permitido hablar fuerte ni hablar con su tía Alicia.

«También les estaba impedido mirar por las ventanas hacia la calle o hablarle al militar que los custodiaba. Bajo esa rutina transcurrió un mes, en que doña Natacha permaneció bajo arresto domiciliario», relata el fallo del Juzgado Civil de Santiago.

En diciembre de 1973, llegó una patrulla militar a su domicilio con la orden de llevar tanto a su hermana Yelena (de 3 años y 8 meses), como a Natacha (entonces de 2 años de edad) a la cárcel del Convento del Buen Pastor, ubicada en la ciudad de La Serena, lugar donde se encontraba recluida su madre.

Allí permaneció detenida junto durante un año y tres meses, hasta el mes de febrero del año 1975, fecha en la que su madre quedó en libertad condicional.

El informe sicológico de daño, de abril de 2022, que le fue realizado a Natacha Monroy, por el PRAIS de Coquimbo reveló conclusiones desgarradoras.

«El haber estado expuesta a las torturas psicológicas descritas y ver modificado todo el proyecto de vida tanto de ella como de su grupo familiar, lo que se profundiza por el hecho de ser menor de edad a la

fecha de ocurrencia de los hechos, le han provocado depresión, trastornos del sueño, trastorno de ansiedad con crisis de pánico y fibromialgia, todos signos y síntomas de un trastorno de estrés postraumático crónico que padece doña Natacha», consignó el fallo.

Asimismo, el informe «refirió que los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues aunque hayan transcurrido más de cuarenta y cinco años de lo sucedido, su representada continúa con secuelas producto de la privación de libertad, las distintas torturas a las que fue sometida y el hecho de haber sido separada de sus padres a sus casi dos años de edad».

Ante los antecedentes, en noviembre de 2023, el 25° Juzgado Civil de Santiago, acogió la demanda presentada por Monroy y ondenó al fisco a pagar una indemnización de $80.000.000 por concepto de daño moral.

Aunque el fisco impugnó la sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió confirmarla.

“El Estatuto de Responsabilidad Civil por el cual el Estado de Chile debe responder, en la presente causa, es el de Responsabilidad Extracontractual por la Actuación de Agentes del Estado de Chile que vulneran derechos humanos en perjuicio de víctimas determinadas, perpetrando crímenes de lesa humanidad, infringiendo con ello diversas normas establecidas en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, suscritos por nuestro país, como en la Constitución Política de la República, particularmente los artículos 5° inciso 2° y 38 inciso 2° de la Carta Fundamental”, sostiene el fallo del tribunal de alzada.

Asimismo, confirmó el monto de de la indemnizaciónpor $80.000.000 que deberá pagrle el fisco a Natacha Monroy por daño moral.

«Con el mérito de la prueba rendida, consistente en el certificado de salud del PRAIS y nómina de la Comisión Valech 1, en la que figura la actora Natacha Monroy Rodríguez, con el N° 58, reconocida como una de las víctimas de torturas durante el período de la dictadura militar, esta Corte considera que el monto de la indemnización otorgado es proporcional con el daño sufrido por la demandante, razón por lo que debe confirmarse en ese extremo la sentencia, como también en cuanto al rechazo de las excepciones de reparación integral y de prescripción, opuestas por la demandada”, estipuló la Corte de Apelaciones.