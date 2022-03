Condenado del ‘Caso Degollados’ afirma haber confesado crimen en 1988 a ex director de Carabineros, hoy procesado por corrupción

José Fuentes Castro, uno de los asesinos condenados por el ‘Caso Degollados’, aseguró haber confesado el crimen al ex director de Carabineros, Gustavo González Jure, en el año 1988, y que este último lo habría encubierto.

Cabe recordar que Gustavo González Jure es uno de los ex directores de Carabineros que ha sido procesado y enviado a prisión preventiva como imputado por malversación de gastos reservados y falsificación de instrumento público.

González Jure, junto a Bruno Villalobos Krumm, otro ex alto mando de Carabineros, fueron formalizados junto a la ex ministra de Justicia, de Trabajo y ex subsecretaria de Carabineros en los gobiernos de la Presidenta Michelle Bachelet, Javiera Blanco, quien está acusada de malversación de caudales públicos por un monto que supera los 42 millones de pesos.

Confesión del «Caso Degollados»

Según lo revelado por la investigación del medio Interferencia, Fuentes habría realizado la confesión luego de que otro capitán de Carabineros lo acusara de ser “comunista” en 1988, por afirmar que en el Plebiscito de ese año “ganaría el No”. Este hecho abrió una investigación contra Fuentes con la posibilidad de ser destituido si se comprobaba alguna vinculación con la izquierda.

Es en ese contexto que, el autor del asesinato de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, le habría confesado el acto a un tercero clave para esclarecer las injurias que sobre el caían.

De acuerdo a lo señalado por el medio, Fuentes le habría advertido a González Jure antes de confesar: “Yo le cuento la cuestión, pero si usted no da cuenta a los tribunales, va a pasar a ser cómplice, porque yo le voy a confesar un delito. Usted verá si da cuenta a los tribunales, pero de todas maneras si usted me da de baja, yo quiero hablar con mi general Tapia”, habría sostenido por entonces.

Acto seguido, Fuentes habría confesado: “Yo soy el autor intelectual y ejecutivo del ‘Caso Degollados’. Yo maté a los tres hueones. Entonces, como yo le estoy dando cuenta, usted tiene que dar cuenta a los tribunales”.

En conversación con Interferencia, el abogado Francisco Bustos indicó que «siendo él (González Jure) un superior, que tiene deberes de prevenir o de sancionar estos delitos, aquí y según el tenor de la declaración -que obviamente es unilateral de Fuentes Castro-, creo que esto valdría la pena ser investigado como una forma de encubrimiento».