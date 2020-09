Congreso uruguayo citará a expresidente Vázquez a declarar en causa sobre derechos humanos

También serán citados el actual ministro de Defensa, Javier García porque posee elementos muy importantes en el trámite dentro del ministerio.

La Comisión de Derechos Humanos del parlamento uruguayo citará al expresidente, Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), para que preste testimonio causas que investigan las declaraciones que dos militares retirados hicieron ante tribunales de honor en 2006 y 2017, en las que admiten su participación en torturas y asesinatos durante la dictadura (1973-1985).

Consultado sobre si se está analizando citar al expresidente Tabaré Vázquez, el senador Jorge Gandini respondió: «Sí claro, fue presidente de la república en los dos casos importantes que se están analizando», por lo que existen sospechas de que tuviese conocimiento de tales testimonios.

El congresista por el oficialista Partido Nacional y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta agregó, en rueda de prensa, que Vázquez «fue presidente de la República en el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez en el 2006 y fue presidente en el Tribunal de Honor a Gavazzo».

Gilberto Vázquez fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel, acusado de 28 homicidios especialmente agravados, y cumple actualmente una pena de prisión domiciliaria, concedida por la justicia en 2016.

«Nosotros ejecutamos, no asesinamos (…) Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad (…) Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir (…) pero no me arrepiento», declaró entonces el militar retirado, en referencia a su participación en la dictadura.

El exteniente coronel José Nino Gavazzo, por su parte, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por ser responsable de 28 homicidios muy especialmente agravados; las condenas quedaron firmes en 2011 por fallos de la Corte Suprema de Justicia.

Gavazzo declaró que, en marzo de 1973, tres meses antes de que comenzara la dictadura cívico militar uruguaya, arrojó al río Negro, el cuerpo de Roberto Gomensoro, quien habría sido torturado en el Grupo de Artillería N 1.

Ganidni aclaró que los pedidos de informes por ambas declaratorias fueron pedidos en 2019 pero la entonces administración del Frente Amplio no los entregó.

Asimismo, el funcionario agregó que también serán citados el actual ministro de Defensa, Javier García porque posee elementos muy importantes en el trámite dentro del ministerio.

La comisión también evalúa convocar a Gonzalo Fernández, quien fuera secretario de Presidencia en la primera presidencia de Vázquez.

«Veremos porque parece que hay otros elementos que demuestran que había otros jerarcas del gobierno que también sabían», sostuvo en declaraciones recogidas por el medio local Subrayado.

El lunes, la exsenadora del Frente Amplio, Mónica Xavier, junto con otras figuras, denunció que en Uruguay existe una manipulación de la información respecto a la acusación que cae contra el exmandatario.

