Criticó a El Ciudadano, pero ahora el cuestionado es él: Poduje demandado por el CDE

Una demanda por cobro de pesos fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del excandidato a alcalde de Viña del Mar, Iván Poduje Capdeville, por presuntas irregularidades en su desempeño como consejero del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La acción legal, presentada el pasado 2 de junio ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, busca el reembolso de 180 UTM (alrededor de 12,4 millones de pesos, que habría percibido de manera indebidamente entre julio y septiembre de 2020, periodo en el que, según el CDE, Poduje no cumplía con los requisitos legales para ejercer el cargo.

El CDE sostiene que, según la normativa vigente, dos de los cupos del Consejo de Concesiones deben ser ocupados por un académico de Ingeniería Civil y otro de Arquitectura. Sin embargo, según los antecedentes recopilados, Poduje habría dejado de impartir clases en la facultad de Arquitectur de la Pontificia Universidad Católica (PUC) en agosto de 2020 y recién habría firmado contrato con la Universidad Mayor el 1 de octubre de ese año, en calidad de académico, dejando un vacío de tres meses en los que, pese a no estar formalmente vinculado a ninguna facultad, participó en al menos tres sesiones del Consejo.

“El demandado no cumplió con el requisito de ser académico de una facultad de arquitectura entre el 16 de julio de 2020 y el 1 de octubre de 2020, periodo en el que se celebraron al menos tres sesiones del Consejo de Concesiones en las que el demandado participó, a saber: el 24 de julio de 2020, el 20 de agosto de 2020 y el 30 de septiembre de 2020″, argumentó en la demanda que consignó CNN Chile.

“Así las cosas, se ha generado un enriquecimiento en favor del demandado por los pagos de las sesiones en las que participó de julio, agosto y septiembre de 2020, sin que se cumpliera con el requisito legal, y título habilitante para desempeñar el cargo, consistente en ser académico perteneciente a una facultad de Arquitectura, lo cual implicó un desembolso de UTM 180, cuya restitución por este acto se demanda”, indicó.

Consultado por La Tercera, el arquitecto y exconsejero negó cualquier irregularidad.

«Me cambié de universidad y se demoró el nuevo contrato en estar vigente. Y esos son los tres meses que el MOP objetó, pero nosotros no estamos de acuerdo. El trabajo fue realizado y nunca perdí mi condición de profesor de arquitectura. Solo se demoró el nuevo contrato, por lo que no corresponde descontar nada», dijo el arquitecto, quien tras haber criticado a El Ciudadano. ahora enfrenta cuestionamientos por su manejo de fondos públicos.

El Ciudadano sacó a la luz las irregularidades

Cabe recordar que en julio de 2024, El Ciudadano publicó un artículo en el que señaló que la CDE evaluaría si Iván Poduje tendría que devolver parte del dinero que recibió como consejero del MOP.

Este medio tuvo acceso a un oficio emitido por la Subsecretaría de Obras Públicas -del 17 de julio de 2024-, en el que se detalla el cuestionamiento hacia el rol del arquitecto y reconocido panelista de Sin Filtros como consejero del MOP, debido a que no cumplía con los requisitos para estar en dicho cargo entre julio de 2020 hasta enero de 2022, por lo recibió un millonario sueldo.

«Es posible informar que el Ministerio de Obras Públicas, al día de hoy, no ha ejercido acciones de cobro respecto de las remuneraciones percibidas por el Sr. Ivan Poduje. Por otro lado, tampoco se ha constatado que se haya producido algún reembolso de forma voluntaria por parte del Iván Poduje. La Contraloría General de la República señaló en su dictamen que, de las mismas indagaciones realizadas y de la información tenida a la vista, la calidad de académico perteneciente a una facultad de Arquitectura del Sr. Iván Poduje se habría constatado solo hasta el 17 de julio de 2020, ello no impidió que durante el periodo posterior el Sr. Iván Poduje siguiera cumpliendo funciones de Consejero del Consejo de Concesiones», se lee en el documento.

Incluso, al desglosar los 19 pagos recibidos por Poduje, se pudo constatar que el monto total percibido entre 2020 y 2022 fue de $61.910.190.

Poduje criticó a El Ciudadano, pero deberá devolver $12 millones al CDE

Tras la publicación del artículo, el entonces candidato alcalde de Viña del Mar, participó en el programa «Tolerancia Cero», donde protagonizó un tenso cruce con la periodista Carolina Urrejola, en donde criticó a El Ciudadano.

El enfrentamiento tuvo comienzo cuando la periodista preguntó: «¿Cómo se planta usted ante la posibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lo haga devolver dinero?».

Por lo anterior, Poduje respondió agresivamente a la periodista, afirmando que “eso es falso, ¿Sabe cuál fue la noticia de El Ciudadano que usted está replicando? Que el CDE evalúe si yo tengo que devolver. Yo le pido rigor”.

El debate se volvió más tenso cuando Poduje habló sobre la supuesta agenda del Frente Amplio que la comunicadora estaba siguiendo: “usted ha tenido una agenda de preguntas que ha levantado la misma agenda del Frente Amplio. Las mismas fuentes, yo no sé lo que usted pretende, a mí me gustaría hablar de otras cosas que no sea la agenda del Frente Amplio”.

Debido a la actitud de Poduje durante la conversación con Urrejola, en redes sociales lo señalaron de haber incurrido en violencia de género a través de un comportamiento machista y misógino

Casi un año después, se confirma que el CDE lo demandó para que devuelva más de $12 millones por “pagos indebidos” del MOP.

Tras conocerse la noticia, la periodista Carolina Urrejola reaccionó en redes sociales.

«El archivo no muerde. El poder de un dato correcto se impone tarde o temprano. Ni agendas interesadas ni citas desinformadas. Consejo de Defensa del Estado exige a Iván Poduje devolver $12.000.000», señaló.