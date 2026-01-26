¿De la Suprema a la cárcel?: Fiscalía pide prisión preventiva para exministra Ángela Vivanco

Vivanco fue detenida durante la jornada de ayer domingo en su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes, en el marco de la denominada trama muñeca Bielorrusa, en la que se le acusan los delitos de cohecho y lavado de activos.

En un hecho sin precedentes en la historia judicial chilena reciente, la Fiscalía Regional de Los Lagos solicitó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco Martínez. La solicitud se realizó durante su audiencia de formalización ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se le imputaron los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, en el contexto de la investigación por la llamada «trama bielorrusa» del caso Audio.

La detención de la exsuprema se concretó la noche del domingo por Carabineros, en cumplimiento de una orden judicial emitida tras la resolución de la propia Corte Suprema que, días antes, había acogido la querella de capítulos en su contra, habilitando así el avance del proceso penal en su contra. Vivanco compareció ante el magistrado Cristián Sánchez con las manos esposadas.

Los cargos: Cohecho y lavado en el caso «Muñeca Biellorrusa»

Durante la audiencia, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, narró los hechos que fundamentan la formalización.

Según la investigación, Ángela Vivanco, junto a su pareja , Gonzalo Migueles Oteíza, habrían recibido al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban en la Corte Suprema recursos de protección relacionados con la disputa entre la estatal Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM).

El consorcio era representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes –junto a Migueles– se encuentran en prisión preventiva desde el 15 de noviembre por su presunta participación en un pacto para favorecer a CBM.

La fiscalía detalló que, en su rol de ministra, Vivanco habría votado favorablemente en resoluciones que beneficiaron al consorcio, en medio de un litigio por una fallida licitación, lo que obligó a Codelco a desembolsar cerca de 17 mil millones de pesos.

Dinero con el que, presuntamente, la empresa pagó honorarios a los abogados Vargas y Lagos, quienes a su vez canalizaron parte de esos recursos hacia la exministra y su pareja, en un mecanismo en el que, según la investigación, habrían intervenido los conservadores de Bienes Raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), y el cambista Harold Pizarro, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario nocturno por su colaboración.

En sus argumentos, la fiscal Wittwer fue contundente: “Con infracción a sus deberes del cargo, durante la tramitación de recursos de protección ante la Corte Suprema, concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados, procediendo estos, con parte de estos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y a su conviviente, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, quien, concertadamente con ella, facilitó los medios para recibir el pago”.

Petición de prisión preventiva

El fiscal Marco Muñoz fue el encargado de fundamentar la solicitud de la medida cautelar más gravosa. “La Fiscalía va a solicitar que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva respecto de doña Ángela Vivanco Martínez”, afirmó ante el tribunal.

El persecutor argumentó que se cumplen los» supuestos del artículo 140, en su letra A, B y C del Código Procesal Penal, en cuanto que existen antecedentes suficientes que justifican la existencia del delito, así como también que permiten presumir fundadamente la participación de ella en calidad de autora en los delitos de cohecho y de lavado de activos por los cuales se le formuló cargos», consignó Bio Bío Chile.

Frente a esto, la defensa de Vivanco, a cargo del abogado Jorge Valladares, intentó invalidar el procedimiento, solicitando que se declarara ilegal la detención.

Valladares alegó vulneración al derecho a una defensa adecuada: “Aquí hay una afectación al ámbito de defensa y que tiene que ver, por un lado, contar con el tiempo suficiente para hacer la preparación de una defensa respecto de un abogado que está partiendo”, planteó.

“También se vulnera el derecho a designar libremente un defensor, que es lo que ha ocurrido el día de ayer (…) se provoca un impacto, porque en definitiva se le expone a hacer una discusión sin contar con una defensa técnica”, agregó. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada por el tribunal.

Vivanco: ¿De la Suprema a la cárcel?

La audiencia de formalización se inició cerca del mediodía de este lunes y fue suspendida alrededor de las 13:30 horas y se reanudó a las 14:30, instancia en la que se continuará revisando la solicitud planteada por la Fiscalía. donde se espera que el juez Cristián Sánchez resuelva tanto sobre la legalidad de la formalización como sobre la solicitud de prisión preventiva.

El caso marca un hito en la justicia chilena, al ser la primera vez en décadas que una exministra de la Corte Suprema enfrenta un proceso penal de esta envergadura y podría quedar en prisión preventiva. La investigación sigue en curso y se esperan nuevas diligencias para determinar el flujo total de dinero y el alcance completo de la presunta red de corrupción.