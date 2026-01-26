Carabineros se llevó detenida y esposada a Ángela Vivanco: será formalizada por cohecho y lavado de activos

En un registro difundido en redes sociales, se puede apreciar el momento en el que la exjueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, salió de su vivienda esposada y custodiada por un amplio contingente de funcionarios del OS7 de Carabineros.

En un hecho de alta repercusión y sin precedentes en la historia judicial de nuestro país, el OS7 de Carabineros de Chile, detuvo y esposó durante la noche de este domingo a la exjueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez. El operativo se desarrolló en su residencia, ubicada en la comuna de Las Condes, marcando un punto crítico en la investigación por corrupción conocida como el caso de la “muñeca bielorrusa”.

La detención se concretó tras una diligencia de aproximadamente una hora, durante la cual los efectivos policiales ingresaron y revisaron el domicilio de la destituida magistrada. En el lugar se encontraban presentes, además de los carabineros, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Muñoz, quien fue el encargado de notificar a Vivanco de la orden de detención en su contra, y su defensor, el abogado Jorge Balladares.

Esposada y de noche ASÍ FUE LA SALIDA DE LA EX MINISTRA DE LA CORTE SUPREMA, ANGELA VIVANCO, DESDE SU DOMICILIO. Video compartido por @BryanGalvezS pic.twitter.com/CdkUTiQeQO — PIENSAPRENSA 358 mil Seguidores (@PiensaPrensa) January 26, 2026

Muñoz explicó que el procedimiento se llevó a cabo con total normalidad, contando con la colaboración de Vivanco. «Se dieron cumplimiento a todas las formalidades legales y se le hizo lectura a los derechos que le corresponden», dijo el persecutor.

Según lo previsto por el Ministerio Público, la exmagistrada fue trasladada a dependencias policiales para posteriormente, este lunes, ser formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

ASÍ FUE LA SALIDA DE ANGELA VIVANCO DESDE SU DOMICILIO. Con las esposas tapadas y escoltada por policías del 0S-7 pic.twitter.com/OuM2bDKtgC — PIENSAPRENSA 358 mil Seguidores (@PiensaPrensa) January 26, 2026

Suprema acogió querella de capítulos contra Vivanco

Este movimiento policial no es un hecho aislado. Se produjo luego de que el pasado viernes 23 de enero la propia Corte Suprema declarara admisible la querella de capítulos en contra de Vivanco, un requisito constitucional indispensable para que un exmiembro del máximo tribunal pueda ser sometido a proceso penal.

Corte Suprema rechaza apelación y acoge querella de capítulos en contra de la exministra Vivanco https://t.co/lJEw8JjJyv pic.twitter.com/oX89GBAGxf — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) January 23, 2026

La Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y María Cristina Gajardo, junto a los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo, emitió un fallo (rol 57.330-2025) que allanó el camino para la formalización. En su sentencia, la Corte consideró que se cumplían los requisitos legales “y que los antecedentes aportados tienen seriedad y verosimilitud para iniciar un proceso penal con todas las garantías procesales para los participantes”.

Lee el fallo completo AQUÍ

Con esta resolución, la Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de la investigación, quedó formalmente habilitada para solicitar la orden de arresto y formalización. El tribunal fue enfático en aclarar el alcance de su decisión: “El antejuicio no busca determinar hechos ni culpabilidades, sino únicamente verificar si los antecedentes permiten habilitar la persecución penal”, concluyendo que las imputaciones formuladas revestían la seriedad y verosimilitud necesarias.

Los cuatro capítulos de la acusación

La querella en contra de Ángela Vivanco se estructura en cuatro capítulos . La investigación de la Fiscalía de Los Lagos la acusa de los presuntos delitos de cohecho en distintos grados y lavado de activos. Los hechos gravitan en torno a decisiones judiciales vinculadas a causas en las que la exmagistrada participó cuando ejercía como ministra de la Corte Suprema, específicamente en recursos relacionados con el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco.

El núcleo de la acusación señala que Vivanco recibió una millonaria coima en dólares para favorecer judicialmente aCBM, en medio de un litigio por una fallida licitación, obligando a la cuprífera estatal a pagar más de $17.000 millones al consorcio.

Según el Ministerio Público, en el presunto esquema de corrupción los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del CBM habrían efectuado pagos a la exministra a través de su pareja, Gonzalo Migueles. Todos ellos cumplen actualmente prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho.

En concreto, el ente persecutor acusa a la exjueza de no inhabilitarse de participar en las causas referentes a CBM y pese a sus vínculos con los mencionados abogados de acelerar la tramitación de recursos a favor del consorcio, y, posteriormente, de lavar los dineros obtenidos ilícitamente.

La investigación ha develado un mecanismo para lavar reintroducir el dinero al sistema financiero formal, en el cual habrían participado los ahora suspendidos conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle, respectivamente, así como el cambista Harold Pizarro.

Todos estos imputados fueron formalizados se encuentran actualmente con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, beneficiados por su colaboración con la investigación.

Formalización de Ángela Vivanco

Con la detención ya materializada, el foco se centra en la audiencia de formalización que se llevará a cabo este lunes. En ella, la Fsicalía deberá exponer ante el juez de garantía los fundamentos de la acusación y solicitar las medidas cautelares que estime pertinentes para Ángela Vivanco, Por su parte, la e defensa de la exministram encabezada por Jorge Balladares, tendrá la oportunidad de rebatir los cargos.

Hace unos días, Vivanco señaló que se encontraba «esperando la formalización y hacer valer mis derechos en ese procedimiento (…) no tengo nada que entregarme, si la formalización es un procedimiento que tienen que pedir fecha».

«Eso estoy esperando (la fecha), para poder comparecer en ese procedimiento, y yo también pedí declarar», añadió.