Defensa de condenado a 15 años de prisión por homicidio de comuneros mapuches en Ercilla presentará recurso de nulidad

La defensa de Freddy Marileo Marileo, condenado a 15 años de prisión por el homicidio de dos comuneros al interior de una comunidad mapuche en febrero de 2019, presentará un recurso de nulidad contra la sentencia.

La decisión se tomó tras revisar la sentencia aplicada contra Marileo, declarado autor del homicidio de los hermanos, Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla.

«Obviamente no estamos conformes con la sentencia. Estimamos que los fundamentos para llegar a esa decisión condenatoria, no se condicen con los hechos que se acreditaron y lo que no se acreditó en el juicio oral, razón por la cual hemos tomado la decisión de presentar un recurso de nulidad», expresó el abogado de la Defensoría Penal Pública, Juan Gallardo, citado por Radio Bío Bío.

El recurso de nulidad será presentado ante la Corte de Apelaciones de Temuco o ante la Corte Suprema. La decisión se tomará dependiendo de los argumentos.

Frente a este escenario, se debe tener en cuenta que la Defensoría Penal Pública establece un plazo de 10 días para elevar el recurso de nulidad ante el juicio declarado por el Tribunal, refiere ADN.

Marileo Marileo fue absuelto de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones. El imputado entregó de manera voluntaria a Carabineros la escopeta calibre 12 que portaba junto a las municiones.

Las víctimas de estos hechos eran hijos de la machi Adriana Loncomilla y del lonco José Cariqueo de la comunidad José Guiñón.

Según los informes oficiales, las víctimas fueron atacadas con un fusil de guerra.