Denuncian ante Fiscalía a concejal de Coquimbo que se refirió como «enfermitos y mongolitos» a niños con capacidades diferentes

El concejal de Coquimbo, Abraham Schnaiderman, fue denunciado ante la Fiscalía de la ciudad, por sus dichos despectivos para referirse a niños con capacidades diferentes.

En una sesión del Concejo Municipal – que se llevó a cabo el miércoles – Schnaiderman dijo que en “una residencia que antes se llamaba Oscar Pereira. Ahí hay niños hay mongolitos, enfermitos…”, para referirse a los menores con capacidades especiales que se encuentran en dicho recinto.

🔴 #AhoraGuayacanFM| El Concejal de @municoquimbo Abraham Schnaiderman se refirió durante la sesión del Concejo Comunal de hoy como se refirió como "enfermitos y mongolitos" a los niños con capacidades diferentes de un hogar en #Coquimbo pic.twitter.com/rHAT6bnFfN — Guayacán FM (@guayacanfmcl) August 10, 2022

El concejal Camilo Ruiz lo interrumpió, pidiendo respeto, “no puede hablar de esa manera… asesórese, ya no se dice así” y de vuelta.

En vez de disculparse por sus dichos, Schnaiderman se enojó cuando lo interrumpieron y lo criticaron por sus frases.

“El respeto me lo tienen que tener a mí por los años de experiencia, lo que estoy entregando a Coquimbo. Estamos trabajando, no estamos hueveando”. reaccionó, citado por El Desconcierto.

Los polémicos dichos generaron molestia, la que quedó plasmada en redes sociales, a lo que se sumaron críticas de sus propios colegas y también de organizaciones de padres de niños con capacidades diferentes.

Organizaciones repudian los dichos del concejal

La Fundación para la Infancia de Coquimbo rechazó los polémicos dichos del concejal e hicieron el llamado a educarse en temas de infancia.

«La gratitud por gestos solidarios de Señor Concejal hacia nuestra Residencia AYELEN NO IMPIDEN EL RECHAZO A UN LENGUAJE OFENSIVO Y ARCAICO. URGE AVANZAR 😔😡😔», escribieron en redes sociales.

Reiteramos el llamado a EDUCARSE en TEMAS de INFANCIA: La gratitud por gestos solidarios de Señor Concejal hacia nuestra Residencia AYELEN NO IMPIDEN EL RECHAZO A UN LENGUAJE OFENSIVO Y ARCAICO.

URGE AVANZAR 😔😡😔@alimanouchehri @CristobalReyes @defensorianinez @gorecoquimbo pic.twitter.com/kbOGOne4VD — Fundación para la Infancia Coquimbo (@FInfanciaCoqbo) August 12, 2022

María Guardia, presidenta de la Agrupación Zoe, aseguró que “lamentablemente siempre nos hemos visto menoscabados por este tipo de actitudes y dichos de algunas autoridades, que es lo que más me sorprende”.

“Es importante que se informen de cómo deben referirse a niños en condición distinta. Las personas tienen que ser muy respetuosas”, apuntó, citada por Bío Bío.

Por su parte, Jeanine Rivera, presidenta de la agrupación Autismo IV Región, subrayó que “el concejal ocupó un lenguaje muy violento y agresivo al referirse a niños como mongolitos”.

“La verdad es que muchas familias no tienen la forma de hacer saber su molestia. Me imagino que él no vive la discapacidad al referirse de esa manera. Lo cierto es que como agrupaciones estamos muy molestos”, dijo.

Defensoría de la Niñez presentó denuncia ante la Fiscalía

Ante esto, la Defensoría de la Niñez decidió hacer algo más que un reclamo y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Coquimbo.

Los polémicos dichos de Abraham Schnaiderman, generaron molestia y críticas de sus propios colegas, además de organizaciones de padres de niños con capacidades diferentes.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez tomó cartas en el asunto y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Coquimbo.

Por medio de sus cuentas en redes sociales, señalaron que “ante las inaceptables declaraciones del concejal Abraham Schnaiderman Volosky, informamos que esta mañana (ayer) hemos presentado ante la Fiscalía de Coquimbo una denuncia por trato degradante en su contra, haciendo uso de nuestras facultades legales”.

Finalmente, Abraham Schnaiderman Volosky grabó un video que compartió en su cuenta de Instagram donde finalmente se retractó de sus dichos.

“Lamento si la interpretación de mis palabras ofendieron a alguien (…) Pido mis sinceras disculpas a quienes se sintieron afectados por estos términos que utilicé erróneamente. Hoy día es importante que utilicemos bien el lenguaje y que crezcamos en una sociedad más inclusiva. Esta es una tarea por la que he luchado desde siempre”, comenzó diciendo. “Reitero que el término que usé esta mañana, no se debe usar. Este fue un error que me hará redoblar mis esfuerzos por las niñas y niños que sufren”, expresó.