Denuncian nulo avance de caso de joven penquista que perdió visión de un ojo por impacto de lacrimógena

Un nulo avance ha tenido el caso de Rodrigo Lagarini, quien por el impacto de una bomba lacrimógena perdió la visión en uno de sus ojos en octubre de 2019.

Hasta la fecha , la Fiscalía no ha identificado al autor del disparo, por lo que su abogado busca acreditar la responsabilidad de Carabineros como institución, invocando la ley que sanciona delitos de lesa humanidad.

El 22 de octubre, en pleno estallido del movimiento social, Rodrigo Lagarini perdió la visión de su ojo derecho tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su cara, mientras él solo observaba una manifestación en el centro de Concepción.

El joven de 24 años atribuye la lentitud del caso a la falta de cooperación de parte de Carabineros con el Ministerio Público.

«El fiscal le solicitó información a Carabineros, y desde Carabineros no han querido aportar a la causa, no quieren dar información. Hasta el momento tengo entendido que la PDI debería comunicarse conmigo para yo dar mi testimonio», declaró a Bío Bío Radio.

De acuerdo con Andrés Cruz, abogado de la víctima, la imposibilidad hasta ahora de no identificar al autor material de la lesión ocular, no debería ser relevante, ya que su querella es por delito de lesa humanidad y que permite establecer la responsabilidad de los mandos y no necesariamente de quienes ejecutan las órdenes en la calle.

A 10 meses de la agresión, Rodrigo Lagarini ha tenido un nulo apoyo de las autoridades, y manifestó sentirse totalmente abandonado y sólo confiando en su abogado.

«He recibido poca ayuda por parte del Gobierno, de hecho nada de ayuda, y de Carabineros tampoco. Así que me siento abandonado en este proceso, y tampoco puedo tomar las presiones necesarias. Solamente tengo a mi abogado y es frustrante no poder hacer nada», denunció.

Con información de Bío Bío Chile.

Sigue leyendo:

--