Detienen a carabinero que asesinó a malabarista “Pancho” en Panguipulli

La Fiscalía solicitará ampliar la detención del funcionario de Carabineros que fue indicado durante la tarde de este viernes como el autor de los disparos que terminaron con la vida del artesano y malabarista Franciso Martínez Romero, alias Pancho,en pleno centro de Panguipulli, en la Región de Los Ríos.

El carabinero fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), institución que se encuentra a cargo de las indagatorias para esclarecer los hechos, para luego ser formalizado por los delitos que se detallarán en la audiencia de control de detención, pautada para el mediodía de este sábado.

Los hechos ocurrieron pasadas las 15:00 horas, en la intersección de calles Martínez de Rosas con Pedro de Valdivia, cuando un grupo de jóvenes realizaba malabares en el lugar. Uno de ellos ocupaba sables para su espectáculo, relatan los testigos, según Diario Futrono.

Luego de confirmarse la muerte, la Fiscalía determinó la concurrencia del personal de la Brigada de Homicidios de la PDI para la investigación respectiva.

El hecho quedó registrado en videos que fueron difundidos en redes sociales, lo que provocó la indignación en los habitantes de la comuna lacustre, generando a su vez manifestaciones, barricadas e incluso el incendio del edificio de la municipalidad de Panguipulli así como de otros lugares públicos, hechos que también están siendo indagados por la PDI y el Ministerio Público.

Hasta ahora, Carabineros ha señalado que el hecho ocurrió en el contexto de un control de identidad cuando el joven se encontraba frente a la Plaza de Armas, en el centro de Panguipulli. La institución indicó, además, que los disparos se produjeron en «legítima defensa», dado que los funcionarios policiales se habrían amenazados por «machetes» que portaba el joven.

Sin embargo, en un video que circula en las redes sociales se aprecia el momento en que el malabarista discutía con un agente, mientras el uniformado lo apuntaba con su arma. En medio de la discusión el policía hizo dos disparos a los pies del artista que saltaba para evitar ser impactado. Segundos después, el malabarista corrió hacia el agente con sus implementos —similares a unos sables—, y el policía le hizo al menos tres disparos al cuerpo, uno de ellos al pecho, dejándolo malherido en el lugar.

“Le disparó directo en el pecho (…) lo vi, no me lo contaron”

Asimismo, una enfermera relató con detalles cómo ocurrieron los hechos, pues fue quien intentó reanimar al malabarista después de que el carabinero le disparara.

El audio fue enviado a El Ciudadano a través de un mensaje de WhatsApp. Este medio no pudo conocer la identidad de la testigo, pero dada la precisión quirúrgica de su relato -parte de cuyo audio anexamos en la nota- hace que le otorguemos plena verosimilitud a sus palabras.

A continuación la transcripción del audio:

“Vecinos -señala la enfermera, seguramente contando a través de un grupo de WhatsApp lo ocurrido-: si bien es cierto que mucha gente se ha quejado de los mochileros creo que la violencia no se justifica bajo ningún punto”.

Sigue: “Nosotros estábamos con mi hija (cuya identidad mantenemos en reserva) en la tienda Nativa, cuando ella se percata que había un alegato afuera entre Carabinero y un niño (se refiere a Francisco, un hombre joven). Le habían pedido su carnet, él dijo que se llamaba Franco, que hace tres años trabajaba aquí en Panguipulli, y que no tenía carnet, que tenía doble nacionalidad (aparentemente chileno y argentino) o alguna otra nacionalidad que no alcanzamos a oír”.

“En ese minuto, él le dice me llamo Franco, y tú, le dice al Carabinero”. En eso, una Carabinera deja la escena y se mete a la tienda Nativa. Pero la discusión continúa y el joven saca sus cuchillos de malabar “y el Carabinero le dispara en un pie, después le dispara en el otro pie, y (después) le disparó directo en el pecho… tiene un disparo en el pecho con salida de proyectil. Lo vi, no me lo contaron, y espero que todas estas injusticias no se sigan haciendo en Panguipulli”.

La enfermera habla desde muy adentro, sin perder ni el hilo ni la compostura pese a la emoción que la embarga: “Carabineros se subieron a la cuca (carro policial) y se fueron directo, arrancaron, salieron corriendo”.

La mujer cuenta que ella no pudo negarse a ayudar: gritó que era enfermera y colaboró en sacar el cuerpo de la calle, “con todos sus amigos, hasta poder arrastrarlo a la Botillería ‘O’ y (tratar de) reanimarlo todo lo que podía, con toda mi fuerza, hasta que llegó el SAMU”.

La profesional de la salud, dice que “en el último control de su pulso yo ya sabía que estaba fallecido, cuando llegó el SAMU no había nada que hacer, nada que hacer…”. Con pesar relata que Carabineros “ni siquiera cortó el tránsito de los vehículos”.

200 ojos perdidos, asesinato de Catrillanca, 2 personas ciegas, joven lanzado al mapocho, joven malabarista asesinado……¡Esto No Da para más! #PacosCriminales #NoMurioLoAsesinaron — 🐉Loretito La Hobbit 💚♻💧💧💧💧💧💧 (@Loretitolinda) February 6, 2021

#NoMurioLoAsesinaron

Los ciudadanos han expresado su indignación y rechazo ante el asesinato malabarista Franciso Martínez Romero a través de mensajes publicados en las redes sociales, en lo que exigen justicia y el cese de las agresiones y violaciones a los derechos humanos perpetradas por los uniformados.

La etiqueta #NoMurioLoAsesinaron se ha mantendido como tendencia en Twitter.

Léanse esto, pero léanlo bien lento, para que procesen y entiendan la información, esto pasa en todos los pueblos chicos.

Quizás se les vaya un poco esa INDOLENCIA y FRIALDAD a la vida humana.#Panguipilli #AsesinatoEnPanguipulli pic.twitter.com/feOTOWDS1p — ᑎOᖇTᕼᗰᗩᑎ /// (@TheNorthMenz) February 6, 2021