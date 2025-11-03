Diputados de la comisión investigadora de Codelco entregan a fiscal de O’Higgins su informe donde alertan graves falencias de seguridad

El ex Presidente de la Comisión Investigadora de Codelco, Cristián Tapia (Ind-PPD), y la diputada Marta González (Ind), que integró dicha instancia, llegaron hasta la Fiscalía Regional de O’Higgins para reunirse con el fiscal a cargo de la investigación del fatal accidente en la mina El Teniente, Aquiles Cubillos.

El objetivo era entregarle el informe de la Comisión Investigadora, que se desarrolló el 2023 y fue ampliamente aprobado en el 2024 por la Cámara, donde se realizaron recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores de la minería, las cuales no fueron tomadas en cuenta por la empresa estatal. Además, acusaron desidia por parte del Presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en los hechos ocurridos posteriormente en El Teniente.

«Hoy nos hemos reunido con el fiscal Aquiles Cubillos, quien lleva la investigación del trágico accidente de El Teniente, que se llevó la vida de seis trabajadores contratistas. Nosotros no queremos que muera nadie, ni contratista, ni empresa mandante, pero lamentablemente se da una tendencia a que las víctimas son trabajadores contratistas», explicó el diputado Tapia.

El parlamentario agregó que «le hemos entregado al fiscal este resultado de la Comisión Investigadora que comenzamos el 2023 y terminamos el 2024, que nació a raíz de las muertes, accidentes laborales, enfermedades profesionales, que se producían en el mundo minero. Era nuestro deber hacerlo. En los últimos tres años, diez trabajadores han fallecido en las distintas faenas de Codelco. Y esto se tiene que terminar de una vez por todas. Por eso es tan importante la labor del fiscal. Hay treinta y siete imputados en estas causas y uno es el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, que todavía no entiendo cómo sigue en el cargo cuando hay una tremenda responsabilidad de su parte y de otros ejecutivos más».

Asimismo, la diputada Marta González (Ind) indicó que «hemos asistido a una reunión con el fiscal regional para hacer entrega de este informe, en donde constaban varios puntos de sugerencia para mejorar la seguridad particular de El Teniente y en general de toda la minería. Estos puntos no fueron tomados en cuenta, no fueron incorporados, a pesar de que fueron entregados a todas las autoridades correspondientes».

«Esperamos que esta investigación también aporte a toda la investigación que está haciendo el fiscal, para que en el futuro también podamos tener los cambios que hemos planteado para mejorar efectivamente la seguridad de los trabajadores en la minería, y en especial hoy día de los trabajadores contratistas que se están viendo precarizados. Eso es lo que tiene que cambiar y esperamos que todas estas investigaciones efectivamente apunten a eso», manifestó la diputada González.

Finalmente, el fiscal Aquiles Cubillos, señaló que «el día de hoy he recibido a parte de los diputados que han sido miembros de la comisión investigadora. Ellos me han traído el informe final de esta comisión, y hemos conversado respecto de las conclusiones a las que ha arribado y, obviamente, algunos puntos que dicen relación con nuestra investigación, especialmente en materia de seguridad, minería subterránea. Hemos compartido muchos puntos al respecto y, sin duda, este documento va a servir también de base a nuestra investigación».