Enel insistió en cobros indebidos y la Corte le ordena detenerlos de inmediato

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por un cliente de Enel, que alegó que la empresa le estaba cobrando arbitrariamente más de lo que correspondía.

De este modo, el tribunal de alza le ordenó a la comañía eléctrica, cesar de inmediato los cobros excesivos por consumo de energía que fueron constatados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En fallo unánime (causa rol 19.814-2024), la Primera Sala de la Corte capitalina –integrada por la ministra Sandra Araya, el ministro Fernando Guzmán y la abogada (i) María Fernanda Vásquez– estableció el actuar arbitrario de Enel al insistir en el cobro de un monto que ronda los diez millones de pesos ($10.000.000).

“Que, sentado lo anterior, podemos afirmar que el actor cuenta con un derecho de carácter indubitado, toda vez que el organismo fiscalizador, luego de la revisión de los antecedentes ha reconocido la existencia de cobros indebidos, ordenando a la recurrida dejarlos sin efecto, según se extrae de los oficios antes singularizados”, indicó el fallo.

Según la resolución, tras revisar los antecentedes se pudo observar que “la recurrida ha sido contumaz en el incumplimiento de lo ordenado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a pesar de que los dictámenes que han sido despachados en virtud de los reclamos presentados por el cliente son obligatorios para la empresa de distribución de energía eléctrica”.

Para el tribunal de alzada, Enel incurrió en “recurrentes cobros que han sido declarados como injustificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible”, lo que puede ser “calificado de ilegal y arbitrario”.

Enel insistió en cobros indebidos

De acuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones, el usuario afectado reclamó haber sido víctima“ de cobros excesivos e injustificados por parte de ENEL Distribución Chile S.A., indicando que los usuarios de su propiedad han recibido facturaciones máximas sin una lectura efectiva del consumo”.

Indicó que había denunciado esta situación en tres ocasiones ante la Superintendencia de Electricidad y que el ente que había fallado a su favor, ordenando a Enel cesar los cobros excesivos, allgo que la empresa eléctrica no acató.

El cliente que presentó el recurso de protección aseguró que el arrendatario mantiene al día sus pagos y señaló que los cobros por parte de Enel datan de 2010, siendo que el arrendatario ocupa el inmueble desde 2020.

El afectado presentó un reclamo por los cobros excesivos de Enel en agosto de 2023 ante la Superintendencia. La institución acogió la denuncia y le ordenó a la empresa rebajar la deuda a $2.685.679; cuando el usuario tenía una deuda que superaba los 11 millones de pesos.

Posteriormente, en octubre de 2023 el cliente interpuso una nueva apelación, que también fue acogida en su favor. Sin embargo, Enel solicitó que se anulara la rebaja del monto, sin éxito. En julio de 2024 volvió a reclamar ante la SEC por el no cumplimiento de la instrucción previa. No obstante, la empresa eléctrica reiteró su postura de que la rebaja no era aplicable.

Ante esta situación, el recurrente solicitó la intervención de la Corte de Apelaciones para que ordenara a Enel cumplir con las resoluciones de la SEC y, de este modo, se eliminaran los cobros arbitrarios y abusivos.

Tras revisar los antecendetes del caso, el tribunal de alzada determinó que “cabe concluir que el actuar de la recurrida, en cuanto a realizar al recurrente cobros que han sido declarados como injustificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, puede ser calificada de ilegal y arbitraria”.

Con ello, “se acoge, con costas, el recurso interpuesto por contra EnelDistribución Chile SA. De forma tal que se ordena a esta última a cumplir con lo ordenado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en los términos ya descritos”.

Ver fallo de la Corte de Apelaciones