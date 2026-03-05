“Están votando una ley de punto final encubierta”: Gajardo alerta que proyecto de la derecha permitiría cumplir penas en casa por enfermedad crónica

“Están votando una ley de punto final encubierta”, advirtió el exfiscal Carlos Gajardo a los parlamentarios que aprobaron en general en el Senado del proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad.

La iniciativa, que permite la excarcelación de delincuentes mayores de 70 años «por razones de salud», logró visarse por un estrechísimo margen de 23 votos a favor y 22 en contra, resultado en el que el sufragio del senador Javier Macaya (UDI) terminó inclinando la balanza de manera decisiva, a pesar de que su padre, Eduardo Macaya, quien tiene 73 años y fue condenado por cuatro delitos de abuso sexual contra menores, podría resultar beneficiado por el proyecto legislativo.

El proyecto, presentado por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, busca establecer mecanismos que permitan suspender o sustituir el cumplimiento de penas de cárcel por fórmulas alternativas.

En los hechos, esta ley beneficiaría directamente a reos de Punta Peuco condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los DD.HH. De avanzar, se estima que podrían verse beneficiados más de 300 condenados por lesa humanidad, así como más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes, y parricidio.

En medio de la controversia y el rechazo por parte de parlamentarios y del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Gajardo alzó a voz para aclarar varios puntos.

En primer lugar, el abogado recordó que los casos de condenados con enfermedades terminales ya pueden ser conmutados por reclusión domiciliaria. «Por lo tanto el argumento de la enfermedad terminales es falso», afirmó.

De hecho, puso como ejemplo un fallo unánime de la Segunda Sala de la Corte Suprema, emitido en febrero de 2025, en el que el máximo tribunal del país acogió el recurso de amparo interpuesto en representación de condenada que padece una serie de enfermedades que, en la práctica, le impiden valerse por sí misma, por lo que ordenó el cumplimiento del saldo de la pena impuesta bajo el régimen de reclusión domiciliaria total.

«Acá un ejemplo de ello. Sinceren la discusión: están votando una ley de punto final encubierta», escribió en un mensaje compartido en su cuenta en la red social X.

El ex persecutor también señaló que el proyecto aprobado en general no exige edad mínima para acceder al derecho de conmutar penas de cárcel por fórmulas alternativas.

«El enfermo crónico (diabetes, hipertensión, asma, etc) con cualquier edad, por cualquier delito, puede cumplir su pena en su domicilio cuando no pueda ser tratado adecuadamente en prisión», subrayó tildando esta situación como «aberrante».

Gajardo acompañó el mensaje con un extracto del texto aprobad que plantea que el beneficio podría ser otorgado al «interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel»; así como «al interno mayor cumplido (80)ochenta años o más como resultado de la suma de su edad real más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal teniendo una edad mínima de (70) setenta años».

Gajardo: «Esta norma es de locos»

«Esta norma es de locos», así de tajante fue exfiscal del Caso Penta al plantear sus criticar sobre la iniciativa, aprobada por la derecha y que deberá ser discutida por la Comisión de Constitución del Senado.

El jurista alertó que beneficiaría a una larga lista de criminales que se encuentran cumpliendo penas en las cárceles de nuestro país, «incluyendo a María del Pilar Pérez (la Quintrala) o al recientemente encarcelado Miguel Ángel Cerda, imputado como el autor intelectual de un sicariato».

El exfiscal respondió igual de frontal a la diputada Ximena Ossandón (RN), quien señaló que los criminales que resultarían beneficiados con la controversial norma serían aquellos que padecen de enfermedades terminales.

«No es así diputada. El proyecto de ley favorece también a condenados con enfermedades crónicas que no puedan ser tratadas adecuada% en prisión. En la práctica se van para su casa cientos de peligrosos criminales», le indicó en un cruce de declaraciones en X.

«El proyecto es de locos», reafirmó, al tiempo que compartió el texto «para que lo vea».

«Artículo tercero: El Tribunal deberá a petición de parte o de oficio disponer el cumplimiento de la pena penal impuesta en una modalidad de reclusión domiciliaria total. Por el tiempo que reste de condena.:

a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario por cualquier motivo le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica:

b) A interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal», indicó el proyecto.

Proyecto de ley pone en «grave riesgo la seguridad y la comisión de delitos» en Chile

Posteriormente el exfiscal Carlos Gajardo publicó un video en el que ratificó que «el proyecto de ley que se aprobó en el Senado en general sobre conmutación de penas establece situaciones gravísimas y que pueden generar un impacto muy importante en la liberación de condenados por delitos de alta gravedad».

Destacó que la normativa no es sólo para enfermos terminales que tengan más de 75 u 80 años, como se ha dicho por parte de los diputados que impulsan el proyecto,» sino que es para personas que tengan más de 70 años, que estén sanas y que hayan cumplido algunos años privados de libertad hasta que la suma entre los años de edad y los que han cumplido en la cárcel alcance los 80″.

Además, recalcó que favorece que los reos puedan conmutar su pena por un cumplimiento en su domicilio y se refirió al caso concreto de enfermos crónicos que presentan diabetes, asma, hipertensión y «que no puedan tener un tratamiento adecuado estando en la cárcel, lo que, por supuesto, ocurre en la mayoría de los casos».

«Yo creo que el Senado, los senadores que han aprobado en general este proyecto no han dimensionado adecuadamente las consecuencias que tendría aprobar esta ley. Porque, por ejemplo, de ser ley de la República, mañana mismo recuperarían su libertad criminales tan peligrosos como María del Pilar Pérez, el caso de la Quintana, el psicópata de Alto Hospicio o Miguel Krassnoff», alertó.

A juicio de Gajardo resulta «evidente que un proyecto de ley de esta naturaleza no puede prosperar por poner en grave riesgo la seguridad y la comisión de delitos en nuestro país».

