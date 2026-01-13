Este martes se conoce veredicto contra excarabinero Claudio Crespo en caso Gustavo Gatica

Este martes, desde las 10:00 horas, el 4° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago entregará el veredicto del juicio contra el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, quien está acusado de ser el autor de los disparos con escopeta antidisturbios que el 8 de noviembre de 2019, en medio del estallido social, causaron la doble mutilación ocular del diputado electo Gustavo Gatica, quien en ese momento era un estudiante de Sociología.

En la instancia judicial, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte acusó que durante esa jornada, el exoficial realizaba labores de control de orden público en la calle Carabineros de Chile, específicamente entre la calle Doctor Ramón Corvalán y Avenida Vicuña Mackenna, en la comuna de Santiago, mientras que un grupo de personas se manifestaba en la intersección de Avenida Vicuña Mackenna con calle Carabineros de Chile.

Fiscalía: Crespo «buscaba lesionar»

En ese contexto, según la acusación de la Fiscalía, Crespo “se encontraba detrás de una pared” de un edificio, desde donde se asomó y –“abusando de su cargo”– efectuó un disparó con la escopeta que portaba.



“Este disparo se efectuó al tercio superior del cuerpo de los manifestantes, los cuales se ubicaban a partir de una distancia aproximada de 21,4 metros de frente al acusado, impactando e hiriendo gravemente en ambos ojos a la víctima Gustavo Gatica”, plantea la acusación.

Durante la entrega de alegatos al cierre, que tuvo lugar el pasado 7 de enero, el fiscal Francisco Ledezma, sostuvo que Crespo no disparó con un fin disuasivo, sino punitivo.

«Un disparo al tercio superior de los manifestantes no era con un fin disuasivo, sino que buscaba lesionar. Ahí está la intención de castigo», planteó.

Por su parte, el abogado querellante Carlos Gajardo vinculó esta acción con un patrón de conducta exhibido por el exteniente coronel de Carabineros.

Recordó que durante el juicio se presentaron siete videos —seis de ellos grabados por la cámara corporal del propio Crespo— donde se le ve agrediendo y amenazando a detenidos ya neutralizados, profiriendo frases como «te vamos a sacar los ojos, culiao». E

«Desgraciadamente hay una constante en el señor Claudio Crespo de no respeto de las normas», afirmó el también exfiscal en su alegato.

«Porque durante el curso del juicio se mostraron otra serie de videos que daban cuenta de su desprecio por el cumplimiento de la normativa (…). No son episodios aislados lo que muestran y por eso tienen relevancia estos videos (…), muestran un constante desprecio por el cumplimiento de la norma»., afirmó.

Gajardo también subrayó que Crespo, como oficial de Fuerzas Especiales, no podía desconocer el potencial lesivo del arma, especialmente tras semanas de estallido social donde las lesiones oculares eran notorias.

Incluso, citó declaraciones de otros carabineros que ratificaron el entrenamiento recibido: «La instrucción que se tenía, la manera en que se les enseñó a disparar estas armas, la forma correcta de hacer uso de la escopeta antidisturbios, era disparando en el tercio inferior, entre rodilla y tobillo, manifestaron muchos de ellos, y a más de 30 metros», señaló.

El jurista recordó que para el 8 de noviembre de 2019, a tres semanas de haberse iniciado el estallido social, era de público conocimiento el daño ocular que podían causar los perdigones disparados por la escopeta antidisturbios. “Se trata finalmente de la utilización por parte de un oficial de Carabineros, de una manera no reglamentaria, inadecuada, prohibida por la reglamentación interna, de la escopeta antidisturbios y que dicho uso le termina provocando a una víctima, en concreto, la lesión de la magnitud de la que estamos hablando”, dijo.

Desde la Fiscalía ya adelantaron que pedirán 12 años de cárcel contra el excarabinero.

Puedes seguir la audiencia de comunicación de veredicto en la causa contra Crespo a través de este enlace.