Exalcalde de Panguipulli inhabilitado por 5 años sigue en la Municipalidad de Los Lagos como asesor de turismo

En una decisión que ha generado controversia y pone el foco en la aplicación de las sanciones por probidad, la Municipalidad de Los Lagos confirmó que Pedro Burgos Vásquez, exalcalde de Panguipulli recientemente inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos, continuará desempeñándose como asesor de turismo de la comuna. Esto, a pesar de un fallo condenatorio del Tribunal Electoral Regional (TER) de Los Ríos, emitido a fines de noviembre, que lo sancionó por «notable abandono de deberes» e «infracción grave a la probidad administrativa».

Según consignó Diario Languino, el alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz (Ind-Chile Vamos), ratificó la vigencia del convenio que une a Burgos con el municipio, argumentando que el principio de presunción de inocencia lo ampara mientras se tramita el proceso de apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

El jefe comunal indicó que el exalcalde mantendrá su convenio hasta el 31 de diciembre y de acuerdo con información obtenida por el medio citado continuará en el cargo a menos que el Tricel ratifique la sentencia condenatoria, momento en el cual se pondría término al vínculo laboral con el municipio.

Exalcalde de Panguipulli inhabilitado por cinco años

La sentencia del TER de Los Ríos, que dio lugar a la inhabilitación, acogió una denuncia presentada por tres concejales de Panguipulli, quienes cuestionaron varios hechos ocurridos durante la administración de Burgos (2016-2021), basándose en informes de la Contraloría General de la República.

El tribunal detalló múltiples irregularidades entre las que figuran:

Conflicto de intereses en contrataciones: Se acreditó que Burgos incurrió en una falta al no abstenerse de participar en la contratación de su pareja sentimental en el municipio. También se cuestionó la contratación de su hija, si bien el fallo reconoce que ella ya ejercía funciones en la administración anterior, pero Burgos no transparentó la situación, lo que constituye una falta.

Pagos irregulares con fondos municipales: El tribunal estableció que se realizaron pagos a un exconcejal mediante cheques con cargo a fondos de la Corporación Municipal de Deportes de Panguipulli, cuyo monto no fue precisado.

Negligencia y abandono de deberes: El exalcalde fue considerado negligente en sus labores de supervigilancia y control en otros hechos, como el no pago del servicio de internet municipal, la frustrada compra de un sitio en el sector Chauquén sin seguir los protocolos requeridos, y la existencia de programas municipales sin rendir cuentas.

Tras analizar estos antecedentes, el Tribunal Electoral Regional de Los Ríos «inhabilitó a Burgos a ejercer cargos públicos por 5 años, estableciendo que hay fundamentos suficientes para configurar el notable abandono de deberes e infracción grave a probidad administrativa»,

Consultado por Radio Bio Bío respecto a la condena, Pedro Burgos confirmó que analizaría el fallo está del organismo junto a sus abogados para presentar un recurso de apelación en los próximos días.