Exalcalde de San Esteban inhabilitado por 5 años: ¿De qué se le acusa?

El Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, decidió acoger un requerimiento presentado contra el exalcalde de San Esteban, René Mardones Valencia, por la causal de notable abandono de deberes.

A través de una extensa resolución de casi 100 páginas, el TER inhabilitó a la ex autoridad comunal para ejercer cualquier tipo de cargo público por un período de cinco años, a partir de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada.

El dictamen fundamenta la inhabilitación en la responsabilidad política y administrativa de Mardones debido a una serie de irregularidades registradas durante su gestión al frente de San Esteban.

Dentro de las irregularidades contables que se produjeron durante los 16 años que ejerció como alcalde de la comuna, destaca un traspaso de recursos de educación por más de $2.600 millones, $172 millones en sobrepagos a empresas limpiafosas SITA y denuncias por a coso a exfuncionarios de educación.

Al respecto, la resolución establece que: «Que apreciando los hechos reprochados al requerido como jurado, se arriba a la conclusión que el ex alcalde incurrió en notable abandono de deberes, por cuanto transgredió las obligaciones legales que regulan el funcionamiento municipal de manera inexcusable y en forma reiterada y manifiesta».

«En efecto, el alcalde en clara contumacia no cumplía con obligaciones esenciales, no regularizó ni restituyó los Fondos de Apoyo a la Educación Pública no acreditados ante la autoridad educacional, tampoco los fondos SEP, en similar condición, generando en ambos casos daño patrimonial al municipio», señala.

Asimismo, el TER determinó que Mardones «no dio cuenta al concejo municipal para obtener su aprobación para la ejecución de contratos que involucraban más de 500 UTM, menoscabando también el patrimonio del municipio al exponerlo a un doble pago de factura; del mismo modo mantuvo deudas por cotizaciones de salud y previsionales impagas de sus funcionarios y trabajadores con diferentes Isapres y Administradoras de Fondos de Pensiones -hecho que por sí solo constituye notable abandono de deberes-; por otra parte, desarrolló un sin número de conductas de acoso laboral, judicialmente acreditadas, vulneradoras de derechos fundamentales».

Reacciones a la inhabilitación

La sentencia del tribunal electoral fue resultado de un requerimiento contra el exjefe comunal presentado por los actuales concejales Rafael Reyes (PC), Mónica Arancibia (DC), Sandra Miranda (PPD) y Marian Leiva (PS), consignó el portal Epicentro Chile.

A juicio del concejal Reyes, la decisión del TER es “relevante para los trabajadores que fueron afectados en la administración anterior. Una de las grandes formas de apoyar a nuestros vecinos es que se haga justicia con los recursos públicos”, consignó Andes on line

Cabe destacar que el actual alcalde, Christian Ortega, también ha iniciado investigaciones adicionales, incluyendo una querella por presunta participación de Mardones en estafa y fraude al fisco.

“Uno de los temas más importantes ha sido el de los limpiafosas, todavía lamentablemente el 45% de la población no se encuentra con alcantarillado, esta es una forma de poder poner presión política y social de las problemáticas verdaderas que afectan a nuestro sector. Creemos que se hace justicia y seguiremos velando por el buen uso de los recursos públicos”, señaló el edil.

Sigue leyendo: