Fiscal Chong: Condena a Jaime Orpis marca un precedente que podrá ser invocado en los casos de Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira

La jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, se pronunció sobre el veredicto emitido el miércoles por el Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago en el juicio del «caso Corpesca».

Indicó que la condena en contra del ex senador Jaime Orpis por fraude al fisco y cohecho y contra la ex diputada Marta Isasi por cohecho marcan un precedente para los casos relacionados con este tipo de delitos.

“De alguna forma marca un precedente. Si bien en Chile no existe jurisprudencia vinculante, el razonamiento que exponga el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, va a ser un razonamiento relevante en torno a los contornos de los delitos tributarios ya descartados, pero también en torno al delito de fraude al fisco y por cierto al delito de cohecho”, explicó la fiscal en declaraciones a Cooperativa.

Para la fiscal, “ese precedente o esos antecedentes van a poder ser invocados en los casos” del ex candidato presidencial y fundador del Partido Progresista Marco Enríquez-Ominami, y del ex senador y ex ministro de Economía, Pablo Longueira, que aún se encuentran en investigación.

Marco Enríquez-Ominami, se encuentra a la espera del juicio oral por el caso SQM, donde está formalizado por delitos tributarios, y también está imputado en el caso OAS por fraude de subvenciones debido a la no rendición de gastos ante el Servel, en relación con el uso de un jet privado de la empresa.

Longueira se encuentra en la antesala de preparación de juicio oral del caso SQM, donde enfrenta una acusación por cohecho y delitos tributarios en carácter de consumados y reiterados.

Malas noticias para Longueira

El ex fiscal Carlos Gajardo también dio su opinión y señaló que la condena contra el Orpis, por dos delitos de cohecho es una “muy mala noticia” para Pablo Longueira, quien enfrenta los mismos cargos en el caso SQM.

El “Coronel” de la UDI “ha insistido publicamente en su inocencia, pero este veredicto (contra Orpis) es una muy mala noticia para él”, afirmó el abogado en Lo Queda del Día.

Expuso que “los tribunales están diciendo que las conductas desplegadas por una persona que recibe dineros directamente o por terceros, como a Jaime Orpis, y lo que se le imputa a Longueira; y la comisión simultánea de actos en beneficio de esa empresa, lo que hizo Orpis con Corpesca en la Ley de Pesca y lo que se le imputa a Longueira con SQM y la Ley del Royalty Minero, son situaciones extraordinariamente parecidas“.

Por ello, “con el principio de igualdad ante la ley, lo que uno debiera avizorar un resultado semejante en un eventual juicio oral contra Longueira“.

Penas para Orpis

En sus declaraciones a Cooperativa, la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong también se refirió a las penas que solicitó la Fiscalía para Jaime Orpis por el caso Corpesca.

“La sumatoria de las penas en relación a Jaime Orpis que solicitamos eran 21 años de cárcel, esto fundado básicamente en que el delito de fraude al fisco parte en una pena de cinco años y un día, y producto de la reiteración debe alzarse en un grado, eso nos sitúa entre 10 años y un día y 20 años”, puntualizó Chong.

“A la vez nosotros le habíamos imputado un delito tributario, por el cual también se solicitó una cantidad de años, lo cual estaría descartado y por lo tanto eso ya representa una rebaja, y en el caso de los delitos de cohecho nosotros imputábamos un delito de cohecho por cada boleta y el tribunal lo circunscribió a los actos funcionariales”, agregó.

Adicionalmente, la fiscal Chong se manifestó “tranquila”sobre las amenazas que recibieron ella y su familia tras la formalización del carabinero acusado de empujar a un menor en el puente Pío Nono.

“Esas amenazas afectan mi integridad y la de mi familia, pero en ningún caso afectan el trabajo que lidero, que tiene detrás a un equipo que está colaborando con las diligencias que nosotros realizamos. El trabajo que nosotros estamos haciendo no se afecta de ninguna forma”, afirmó.