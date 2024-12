Fiscal que investigó a Celulosa Arauco, es dueña de empresa que prestó servicios a forestal del grupo

La fiscal jefe de la Fiscalía de Constitución, Carmen Gloria Manríquez Catalán, participó en la investigación que se desarrolló a finales de 2022 por las emanaciones emitidas por la planta de procesamiento de Celulosa Arauco, ubicada en esa comuna de la Región del Maule.

“La Fiscal Carmen Gloria Manríquez dispone que equipo especializado Bidema de la PDI ingresen al lugar a fin de levantar evidencias”, informó la Fiscalía del Maule el 13 de noviembre de ese año, e incluso a través de sus redes sociales compartió un video en que la persecutora explicó que la indagatoria buscaba establecer sin las emanaciones eran perjudiciales para la salud de comunidad «y, en el evento de ser así, determinar responsabilidades penales que corresponden por el hecho».

De oficio @FiscaliaMaule abre investigación a fin de investigar las emanaciones que fueron emitidas por la Celulosa Arauco en #Constitución. Fiscal Camen Gloria Manriquez dispone que equipo especializado Bidema de la @PDI_CHILE ingresen al lugar a fin de levantar evidencias pic.twitter.com/11VWQaG03t — FISCALÍA DEL MAULE (@FiscaliaMaule) November 13, 2022

Un reportaje de CIPER reveló que Manríquez no se inhabilitó de la investigación-que finalmente fue archivada-, pese a los vínculos de negocios existentes entre su sociedad familiar y una empresa del grupo.

En concreto, la fiscal es propietaria del 20% de Transportes Carmar, empresa constituida por su familia en marzo de 1987, la cual desde 2012, presta servicios de carga y transporte de madera para instalaciones de Forestal Arauco en las regiones del Maule y Biobío, que pertenece al Grupo Arauco, que también es dueño de la planta de celulosa investigada.

En el reportaje escrito por el periodista Daniel Meza, el medio citado recordó que la normativa que regula al Ministerio Público establece 16 causales por las cuales un fiscal debe inhabilitarse, debido a situaciones de conflicto de interés por las que “no podrá dirigir la investigación ni podrá realizar la acción penal pública”.

La primera causal se refiere al hecho de: “Tener el fiscal parte o interés en el caso de cuya investigación se trate”.

El medio digital consultó a la Fiscalía Regional del Maule sobre el resultado de la investigación desarrollada por las emanaciones de la planta de Celulosa Arauco en Constitución, y el equipo de comunicaciones indicó que fue archivada, luego de que los peritajes encargados a la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medioambiente (Bidema) concluyeran que la fuga no contenía productos tóxicos.

¿Por qué la fiscal no se inhabilitó de la investigación a Celulosa Arauco?

Sobre las razones por las cuales no se inhabilitó de esta indagatoria, la fiscal Manríquez envió una respuesta por escrito en la que señaló que no le afectaba ninguna inhabilidad de las establecidas en el artículo 54 de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Ministerio Público.

Además, indicó que jamás ha tenido la administración ni poder de representación en la empresa Camar.

“La causa la inicié por denuncia de oficio ante la información pública acerca del hecho, la cual después se agrupó a otras denuncias de particulares posteriores. Posterior a ello, dispuse en forma inmediata que se constituyera la Brigada Medioambiental de la PDI, la que determinó que no se trataba de elementos o sustancias contaminantes, adoptándose la decisión de archivo provisional previa autorización de asesoría jurídica de la Fiscalía Regional. En cuanto a su consulta, sin perjuicio de iniciar personalmente la denuncia contra la empresa Arauco, no me afectaba ninguna inhabilidad de las establecidas en el art. 54 de la LOC del Ministerio Público, por lo cual investigué en forma objetiva y profesional dichos hechos. Aún más, en la empresa a que hace referencia [Carmar], jamás he tenido la administración ni poder de representación en ella. Desconociendo sus actividades actuales”, explicó en el escrito enviado a CIPER.

Posteriormente, en un contacto telefónico con este medio fue consultada sobre si al momento de iniciar la investigación, Transportes Carmar aún prestaba servicios para alguna de las empresas del grupo Arauco.

“Sí, prestaba servicios para Forestal Arauco. Mi jefatura lo sabía, a pesar de eso me nombraron fiscal jefe (de Constitución)”, respondió.