Fiscalía cierra sin condenas investigación contra Julio Ponce Lerou por Caso Cascadas

Luego de casi diez años de tramitación, la Fiscalía Centro Norte puso término a la indagatoria contra el ex controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, en el marco del denominado «Caso Cascadas». No hubo sanciones en esta arista para el empresario ni condena alguna.

Se trata de uno de los mayores escándalos de la historia del mercado financiero: un esquema para para transar acciones entre 2009 y 2011,a un precio menor a las sociedades relacionadas, perjudicando así a los accionistas minoritarios como las AFP y los fondos mutuos, entre otros.

A través de un escrito presentado el pasado 14 de marzo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal regional Xavier Armendáriz comunicó la decisión de cerrar la causa y no perseverar en el procedimiento, pues “durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una formalización o acusación”, consignó Meganoticias.

Cabe recordar que la indagatoria penal indicó en 2016

El escándalo se destapó en 2013, cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (actualmente la CMF) formuló cargos contra Ponce Lerou, entonces controlador de SQM, y sus empresas cascadas como Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera.

Al año siguiente le aplicó una multa por US$62 millones de dólares, que fue rebajada en 2020 por la Corte Suprema a cerca de US$3 millones de dólares, pese a afirmar que el empresario fue “ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas”.

Antes, en 2019, su mano derecha y exgerente de las sociedades cascadas -Aldo Motta- había sido absuelto en un juicio donde se le acusaba de infracción a la ley de Mercado de Valores.

Se estima que ese fallo fue lo que debilitó la acusación contra Ponce Lerou, pues según la investigación que llevó adelante el Ministerio Público el controlador de SQM fue el artífice del esquema defraudatorio y las acciones desplegadas por Motta son las que fueron en directo beneficio su jefe.

Tras el fracaso en el juicio con Motta el Ministerio Publicó ya había desistido de indagar a otros exejecutivos envueltos en este caso.

Arremetidas del CDE y AFP Cuprum contra Ponce Lerou

Cabe destacar que actualmente, se mantienen abiertas otras aristas del Caso Cascadas. El pasado 1 de abril el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), presentó un recurso ante la Corte Suprema contra los principales implicados del caso, para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de dejar sin efectos las multas contra Leonidas Vial, la corredora de bolsa LarrainVial y sus ejecutivos.

En su fallo, el tribunal de alzada señaló que no existió un mal uso de operaciones bursátiles. «La SVS -hoy CMF- no acreditó qué era lo reprochable de la actuación de LV (Leonidas Vial) en estas operaciones particulares, lo que permite aseverar que en estas compraventas no hay nada ni ficticio ni simulado». Mientras que en su recurso ante la Suprema, el CDE sostuvo que la sanción aplicada por la SVS a LarrainVial y Leonidas Vial radica, entre otras cosas, en que la inflación se produce «por las conductas planificadas, concertadas y coordinadas por contrapartes vinculadas entre sí, para instrumentalizar el mercado de valores».

Asimismo, el 2 de febrero, AFP Cuprum ingresó al máximo tribunal un recurso de casación en contra de Julio Ponce, Leonidas Vial y también la corredora de bolsa LarrainVial.

Esto, con el fin de anular la sentencia de la Corte de apelaciones y, en su lugar, establecer lo que, a su juicio, fue un grave daño a los fondos de pensiones, según consignó El Mercurio.

El objetivo es exigir una indemnización, dada la «responsabilidad extracontractual» de los demandados por el daño patrimonial que habían sufrido los fondos previsionales administrados por Cuprum en el contexto del caso Cascadas.

