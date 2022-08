Fiscalía desdeña denuncia por agresión en contra de una mujer; niega protección

«¿Quieres seguir con tu denuncia? Porque solamente le vamos a pedir que pague todos los gastos y lo vamos a mandar al psicólogo», fue la respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante un posible caso de violencia de género.

Una joven de 24 años, originaria de Veracruz, fue golpeada por su pareja sentimental la madrugada del pasado viernes 29 de julio, en un hotel al sur de la ciudad de Puebla.

Poco después de la agresión, cerca de las 3:00 horas, cuando logró escapar del lugar, acudió acompañada de dos amigas a denunciar a su atacante; sin embargo, el personal de la FGE la atendió horas después y le indicó que debía acudir primero a un hospital, y posteriormente rindiera su declaración.

«Me dijeron que tenía que ir primero al hospital, que porque en las condiciones en las que iba probablemente me iba a poner mal. Me mandaron, y solamente me dieron una hoja con el registro de que estuve ahí»

De acuerdo con el documento que la dependencia le entregó, «presentaba sangre en la cara y las manos», a pesar de haber recibido mordidas y tener marcas por golpes en varias partes del cuerpo.

La joven regresó el día sábado a interponer su denuncia formal a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, en la 10 Oriente, entre 4 y 6 Norte, en el Centro Histórico.

Indicó que un día antes había acudido para evidenciar la agresión, pero fue enviada a un centro médico y no procedieron con el caso, situación que fue minimizada nuevamente.

«Cuando les iba dictando todo lo que me pasó, les dije que cuando me pegó fui a denunciar, pero no me la recibieron. Me dijeron que eso lo iban a omitir, que porque solo me dieron ‘un formato’ no cuenta como denuncia»