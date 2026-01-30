Fiscalía por prisión preventiva de Ángela Vivanco: “El tribunal dio por ratificado que todos los antecedentes expuestos dan cuenta de los delitos” 

A Ángela Vivanco se le imputan tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos en el caso de la Muñeca Bielorrusa y se convirtió en la primera exministra de la Corte Suprema en cumplir prisión preventiva.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, se refirió a la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que decretó este viernes la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada de formar parte de una red de corrupción vinculada al llamado Caso Muñeca Bielorrusa.

El tribunal decretó la medida cautelar már gravosa considerar que la libertad de Vivanco, imputada como autora tres delitos de cohecho y un delito de lavado de activos, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

La persecutora expresó que desde el Ministerio Público se encuentran satisfechos con la resolución y por el hecho de que “el tribunal dio por ratificado que tenemos una investigación sólida, que todos los antecedentes expuestos dan cuenta de los delitos” que se le imputan a Vivanco.

“Seguiremos trabajando en investigación porque todavía nos queda harto por delante”, subrayó.



Witter planteó que aunque “la Fiscalía investiga a todas las personas con igual profesionalismo, con igual objetividad», no se debe desconocer «la importancia que implica investigar a una exministra de la Corte Suprema y el efecto que sus resoluciones tuvieron en el sistema de justicia»

Destacó que se esforzaron en garantizar que la investigación fuera en “extremo rigurosa, en extremo profesional y con el mayor celo para que todo esté resguardado, respecto tanto de los derechos de los imputados pero también respecto de que la prueba sea obtenida con autorización judicial y con las mayores garantías posibles”, consignó CNN Chile.

Al ser consultado sobre la respuesta del Poder Judicial hacia el caso de la exmagistarda y su vinculación con la Trama Bielorrusa, Witter respondió que “ reaccionó rápidamente removiéndola».

«Es bastante clara la reflexión que se hace en ese sentido», apuntó.

Con relación a las próximas diligencias y una posible reformalización de Vivanco, señaló que se analizará “en la medida que surjan nuevos antecedentes”.

Se prevé que Vivanco permanecerá en el recinto penitenciario femenino de San Joaquín mientras dure el plazo de investigación.

El caso marca un hito en la justicia chilena, al ser la primera vez que una exministra de la Corte Suprema enfrenta un proceso penal de esta envergadura y queda en prisión preventiva.

🔴 AHORA: 7° Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva de Ángela Vivanco Martínez, exministra de la Corte Suprema, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos de cohecho y lavado de activos. pic.twitter.com/eFIn9A0oSj — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) January 30, 2026

Acusación de la Fiscalía contra Ángela Vivanco por cohecho y lavado de activos

Durante la audiencia de formalización que se desarrolló durante el transcurso de esta semana, la fiscal Carmen Gloria Wittwer, narró los hechos que fundamentan la acusación en contra de la exministra por cohecho y lavado de activos,

Según la investigación del Ministerio Público, Ángela Vivanco, junto a su pareja , Gonzalo Migueles Oteíza, habrían recibido al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban en la Corte Suprema recursos de protección relacionados con la disputa entre la estatal Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM).

El consorcio era representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes –junto a Migueles– se encuentran en prisión preventiva desde el 15 de noviembre por su presunta participación en un pacto para favorecer a CBM.

La fiscalía detalló que, en su rol de ministra, Vivanco habría votado favorablemente en resoluciones que beneficiaron al consorcio, en medio de un litigio por una fallida licitación, lo que obligó a Codelco a desembolsar cerca de 17 mil millones de pesos.

Dinero con el que, presuntamente, la empresa pagó honorarios a los abogados Vargas y Lagos, quienes a su vez canalizaron parte de esos recursos hacia la exministra y su pareja, en un mecanismo en el que, según la investigación, habrían intervenido los conservadores de Bienes Raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), y el cambista Harold Pizarro, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario nocturno por su colaboración.

En sus argumentos, la fiscal Wittwer fue contundente: “Con infracción a sus deberes del cargo, durante la tramitación de recursos de protección ante la Corte Suprema, concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados, procediendo estos, con parte de estos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y a su conviviente, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, quien, concertadamente con ella, facilitó los medios para recibir el pago”.