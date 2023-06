Formalizan a exalcalde Raúl Torrealba: Acusado de cometer 29 delitos de fraude al fisco, ilícitos tributarios y lavado de activos por montos que superan los 760 millones de pesos

Raúl Torrealba (ex RN) y alcalde de Vitacura desde 1996 a 2001, ingresó a la audiencia de formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, afirmando estar «muy tranquilo» y se declaró «absolutamente inocente».

“No hay asociación ilícita. Quiero que la institución funcione y los abogados tendrán tiempo para demostrarlo. Lo que ocurre es que hoy voy a saber qué se me imputa, porque hasta el momento lo único que he visto son notas de prensa. Con todo el respeto que tengo por la prensa, no es forma de tramitar un caso como este”, dijo.

Sin embargo, el exalcalde fue acusado de cometer 29 delitos de fraude al fisco, ilícitos tributarios y lavado de activos por montos que llegan a $766.790.886, por lo que la Fiscalía Centro Norte solicitó que se dicte la prisión preventiva en su contra.

El Ministerio Público lo acusa como líder de una asociación ilegal, que tenía como único fin sustraer dineros desde las arcas municipales de Vitacura.

Los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, detallaron que el exedil utilizó “choferes municipales para ingresar parte del dinero defraudado al sistema económico formal a través de depósitos bancarios e instrumentos financieros en su cuenta personal, en la de su cónyuge y en la cuenta bipersonal que mantiene con su cónyuge. Lo anterior, con el objeto de no levantar las alertas del sistema preventivo en materia de lavado de dinero, logrando desvincular progresivamente el dinero desde su fuente ilícita”.

Asimismo, Armendáriz indicó que “durante el periodo investigado, este imputado obtuvo ganancias ilícitas de a lo menos $761.840.886. Dichos dineros provienen de la comisión de distintas modalidades defraudatorias realizadas desde a lo menos el año 2011 por parte de una organización criminal a la que pertenecía, y en perjuicio de la Municipalidad de Vitacura y de las entidades vinculadas a ella”.

A Torrealba también se le apunta por realizar una serie de maniobras para incorporarlos en su patrimonio como si fueran fondos lícitos, y de falsificar declaraciones de renta entre 2017 y 2022, defraudando al fisco por más de 72 millones de pesos.

“Respecto del imputado Torrealba, se va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, y de los otros, se van a solicitar cautelares del artículo 155 del Código Penal”, anunció el fiscal de la causa, Francisco Jacir, que también informó que el Ministerio Público decidió separar a los vinculados en dos partes para solicitar las medidas cautelares.

En consecuencia, los siguientes involucrados quedaron con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de comunicarse entre ellos: Renato Sepúlveda (exdirector de Desarrollo Comunitario de Vitacura), Domingo Prieto (exdirector de los programas Vita), Antonia Larraín (exsubdirectora de Desarrollo Comunitario), y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto Silva.

En la audiencia se detallaron los distintos procedimientos que presuntamente utilizaba Torrealba para generar fraudes, como arrendamiento de espacios publicitarios cuyas cuantiosas “ganancias” iban directamente a sus arcas. Fue acusado de haber liderado una organización criminal que tenía como único fin sustraer dineros desde las arcas municipales de Vitacura. También, de realizar maniobras para incorporar recursos a su patrimonio como fondos lícitos.

La jueza rechazó la querella de la Municipalidad de Vitacura, por no tener una “legitimación activa” en la causa, puesto que funcionarios activos están siendo investigados y de esa forma, la alcaldía tiene la calidad de víctima pero también de responsable administrativo de los hechos.

Señaló que la acción judicial presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya considera los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y distracción indebida. El otro querellante en la causa es el Servicio de Impuestos Internos (SII).

No obstante, el Consejo de Defensa del Estado sigue como interviniente en el caso, entidad que se sumó a la solicitud de prisión preventiva contra Torrealba.

