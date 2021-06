Formalizarán a Ana María Pinochet, esposa del General Fuente-Alba, por lavado de dinero

La Fiscalía Centro Norte solicitó este viernes una audiencia de formalización en contra de Ana María Pinochet, la esposa del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, por el delito de lavado de dinero.

La jornada se realizará el próximo 29 de julio en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Durante la cual también se reformalizará cargos en contra del general retirado.

Cabe recordar que Pinochet ya fue objeto de una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado, luego de ser acusada por lavado de activos al incrementar de una manera importante su patrimonio junto a su marido.

A través de la formalización, se busca imputar a Ana Pinochet por el delito de lavado de dinero, debido a maniobras de ocultamiento de dineros registradas entre 2010 y 2016, sobre todo por los viajes en el exterior, adquisición de propiedades y pago de tarjetas bancarias.

El 28 de marzo de 2019, Ana María Pinochet Ribbeck llegó hasta las dependencias de la fiscalía Centro Norte para prestar declaración en calidad de imputada en la investigación penal por presunto lavado de activos en la que Fuente-Alba fue formalizado.

«No recuerdo la cantidad de viajes que realicé con mi marido en el periodo que fue comandante en Jefe», dijo n su declaración ante el fiscal José Morales.

«En cuanto a la forma en que se pagaron los viajes que yo realicé al extranjero entre los años 2010-2014, que considero institucionales, desconozco cómo se pagaron», puntualizó.

Asimismo, fue consultada específicamente a su estadía en Miami, mientras Fuente-Alba viajó rumbo a Haití en comisión de servicio.

«Se trató de un viaje institucional a Haití y la seguridad -por las condiciones de seguridad- recomendó que yo no viajara. En cuanto a la estadía en Miami se trataba de una estadía en tránsito a Haití. Me quedé en un Hotel de Miami (…) Yo no pagué gastos de mi estadía en Miami, ni en otros viajes que realicé con mi marido (…) Quiero decir que no era mi preocupación ni mi rol la forma ni modo en que se pagaba los viajes que yo realizaba», indicó, tal y como reseña Meganoticias.

Y añadió más adelante: «Yo no pensé que alguno de estos gastos se realizara en forma errónea o irregular, ya que se trataba de una forma de hacer las cosas que venía desde antes que mi marido asumiera como comandante en Jefe, como lo hicieron todos sus antecesores”.

El exoficial de órdenes del general en retiro, Rodolfo Hidalgo, declaró que la esposa de Fuente-Alba recibía aproximadamente 10 millones de pesos mensuales para la mantención de su vivienda.

De igual forma, se intenta aclarar la compra de dos departamentos en una zona privilegiada en La Condes, ambos a su nombre.

El último informe realizado por la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) Metropolitana de la PDI apunta a la esposa de Fuente-Alba como «testaferro» , o la persona que prestaba su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajeno.

De acuerdo con el diario El Mostrador, el 1 de marzo los abogados de Anita Pinochet y Fuente-Alba, Joanna Heskia y Alejandro Espinoza, renunciaron al patrocinio de la pareja.

Fuentes ligadas a la investigación afirman que, luego de ser procesado y detenido, hubo serias discrepancias en cuanto a la veracidad de los datos que el general (r) había entregado a sus abogados, respecto a los acreditados por la justicia, por lo que habrían decidido renunciar.

Ambos fueron reemplazados por Maximiliano Murath, quien negó la participación de Anita Pinochet en el manejo de gastos reservados: “Ella no decidía”, aseguró.

Al respecto, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, apuntó que “es fundamental para esclarecer el enriquecimiento de la familia Fuente-Alba, para que él y su cónyuge puedan explicar el origen de los fondos, y efectivamente los tribunales comprobarán su culpabilidad o inocencia. Hablamos de uno de los casos de corrupción militar más grande del último tiempo. Donde hemos visto operaciones bastante sospechosas”.