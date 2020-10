Formalizarán por homicidio a capitán del Ejército que ordenó disparos que le quitaron la vida a Romario Veloz

El Ministerio Público anunció que formalizará al capitán del Ejército, José Faúndez Sepúlveda, por violencia innecesaria, lesiones graves y homicidio tras la represión a una marcha en La Serena que terminó con la muerte de Romario Veloz.

De acuerdo a la Fiscalía de La Serena, el oficial fue quien ordenó los disparos que provocaron la muerte al estudiante ecuatoriano de 26 años ,en las inmediaciones del Mall Plaza de la ciudad, el 20 de octubre de 2019, solo dos días de iniciado el estallido social.

El hecho ocurrió pasadas las 18:00 horas y mientras regía el estado de emergencia, se realizaba una marcha que iba por la Ruta Cinco Norte hacia la calle Amunátegui, cuando algunas tiendas del Mall Plaza La Serena comenzaron a ser saqueadas.

El capitán Faúndez determinó que la Segunda Sección de la UFE 1 del Ejército llegara hasta el lugar, armados con un fusil de guerra marca SIG calibre 7,62. La Fiscalía detalló que luego se cambió por el fusil de guerra marca GALIL, calibre 5,56.

Según informó La Tercera, pese a que los individuos que estaban saqueando las tiendas se retiraron con la sola presencia militar, el capitán formalizado ordenó el avance de la línea de tiradores para que formasen una línea.

En el escrito que ingresó el fiscal Germán Calquín asegura que cuando ya eran las 18:15 horas, «el imputado capitán José Faúndez instruyó a los funcionarios del Ejército subordinados a su mando, poner el selector del fusil de guerra en ‘1’ para luego, dar la orden verbal de percusión de munición ‘fuego'».

A juicio del Ministerio Público, esa orden fue interpretada de forma distinta por los uniformados presentes, lo cual derivó en los hechos por los cuales el militar será formalizado.

«Ante la orden de abrir fuego, conscriptos y funcionarios de planta presentes en el lugar, comenzaron a disparar sus fusiles en dirección directa a los cuerpos de las personas que se encontraban en frente. Los primeros tiros, correspondieron a munición de fogueo conforme la distribución del amunicionamiento de los fusiles. Sin embargo, el número de tiros que se debía percutir por cada orden de fuego, fue interpretado de forma diversa entre los Jefes de Patrulla y Comandante de Escuadras. Así, para algunos la orden de fuego autorizaba detonar un disparo por cada orden, para otros facultaba detonar más de un disparo e incluso hubo quienes entendían que la orden de fuego facultaba a realizar una cadencia de disparos que sólo se interrumpía al mediar la orden de ‘alto al fuego'», dice el documento que consignó T13.

“Frente a la pluralidad de interpretaciones de la orden de fuego y la falta de uniformidad en el números de balas de guerra y de fogueo que mantenía cada fusil, se produjo una cadencia de disparos que duró aproximadamente un minuto en que hubo percusión de balas no sólo de fogueo, sino además de munición de guerra (…) en lugar de ejecutar acciones destinadas a evitar daños colaterales e interrumpir o evitar la cadencia de nuevos disparos de guerra, a las 18:22 horas aproximadamente, el imputado instruyó una segunda orden de fuego, la cual no se encontraba justificada, ya que a ese minuto no se desarrollaba acto o intento hostil alguno que resultase proporcional al empleo de fuerza letal y no letal conforme las reglas de uso de la fuerza”, detalló la pesquisa.

Producto de la orden del capitán Faúndez, terminaron con heridas graves los ciudadanos Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Veliz Cortés, producto de los disparos de los militares.

Mientras que en la segunda ola de disparos resultó herido de muerte Romario Veloz.

“Se encontraba de pie ubicado en las inmediaciones de la berma por calle Alberto Solari, a la altura del terminal de buses, quien se desvaneció en forma instantánea, falleciendo en el lugar”, agregó Fiscalía

El Juzgado de Garantía de La Serena fijó para el próximo 28 de octubre a las 08:30 horas -vía telemática- la audiencia de formalización del capitán Faúndez.

Según el Ejército de Chile Faúndez «se mantiene activo en la institución, por cuanto le asiste el derecho de presunción de inocencia como a cualquier ciudadano, por lo que hasta que dicha condición no cambie, continuará en sus funciones».

En ese sentido, aseguraron que el capitán«contará con la debida asesoría y defensa judicial que requiera para enfrentar la solicitud efectuada por la Fiscalía local de La Serena».

El Ejército indicó que «ha colaborado y hecho entrega de todos los antecedentes que la Fiscalía local de La Serena ha solicitado, entendiendo que ello permitirá que el hecho investigado sea debidamente aclarado y resuelto en derecho»

La lentitud en la investigación del asesinato del joven Romario Veloz, llevó a su madre, Mary Cortez, a protestar el martes hasta el frontis del palacio La Moneda para exigir justicia.

